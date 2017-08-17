عطور رائعة .. بقلم: أمل فضل

في ثلث الليل الأخير وقبل انبلاج الفجر...والناس نيام يرفلون في نعيم الرؤيا.... وهواجس العقل الباطني...من الأحلام والهلاويس والكوابيس الإبليسيه...السماء هادئه صافية تتلألأ كواكبها افرادا"وجماعات مثال مجموعه الثريا والزهرة وبلوتو والعنقريب ذو الأضلاع الأربعة ومجرة الطريق اللبني كما يطلق عليها الأهالي مجر الكبش يعنون بذلك كبش الفداء الذي أنزله ربنا فداء لسيدنا اسماعيل عليه السلام الخ...... وبعد ذلك يصيح الديك الأول تبعا" لآذان العرش للتنبيه للصلاة التي دنا وقتها ثم يصيح الديك ثانيه وينبه الآذان الصلاه خير من النوم فينهض الناس لصلاة الفجر..... ففي الصباح ومع انبلاج الفجر تأتيك الروائح العطرة ليست العطور المصنعة المعروفة لكنها روائح يدرك قيمتها من اشتمها في تلك اللحظه وهوجائع خاوي المعدة..... رائحة الخبز المنبعثة من المخبز البلدي المجاور رائحة الزلابيا تغلي علي زيت السمسم رائحة ذرات السكر المتدفق على الجمر رائحة اللبن المنسكب على الجمر رائحة كفتيرة الشاي وبها القرفه او الهبهان تلك كلها روائح وعطور رائعه تثير في النفس شجا" جميلا" وتستقر بها زمنا" طويلا"..إن رائحة العطر هي كالبصمة التي تجعل الانسان يميز بين عطر واخر فلكل عطر بصمة ولكل عطر دلالة ولكل عطر ذكرى.. واروع العطور التي تمتزج فيها البصمه بالذاكره وتعتق لتصبح رائحة ذكرى ابدية....فالعطور غالية وثمينه ولكن... ليس كل العطور تساوي إشتياق الطفل الباكي الى حضن امه الدافئ وليس كل العطور تعلو على عطر اشتياق الام الحنون لطفلها وليس كل العطور تفوق ثمنا" عطر اشتياق الغائب لتراب ارض الوطن . وليس كل العطور لها عبق أخاذ كعبق عطر الحرية الذي يتنفسه الاسير بعد تحرره من قيد الاسر. وليس كل العطور تفوق روعة عطر مداد القلم وهو يسطر أروع كلمات الشوق والهوى الى قريب او حبيب طال به الزمن. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.