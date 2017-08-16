منصور خالد: حاضرآ يوم مقتل الشهيد الشفيع تحت أحذية ابوالقاسم وجنوده .. وجالساً في مجلس عزاء فاطمة، ارملة الشهيد؟! .. بقلم: عبدالرحمن أحمد بركات

التفاصيل نشر بتاريخ: 16 آب/أغسطس 2017 الزيارات: 10