الاتحاد النسائي بلندن يقيم عزاءً وتأبيناً للأستاذه فاطمة .. محمد علي ـ لندن
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في يوم الاثنين الموافق 14 من شهر أغسطس 2017م، أقام الاتحاد النسائي بالمملكة المتحدة في مركز أبرار بلندن، فعالية عزاء وتأبين للفقيدة المناضلة الأستاذه فاطمه أحمد إبراهيم. وبالرغم من أن الفعالية من تنظيم نسوي إلا أن عدد الرجال كان موازياً ومؤازراً للاتحاد النسائي ويليق بمكانة الفقيدة التي بذلت كل حياتها من أجل الوطن ورفعة المرأة وصون حقوقها. تقاطرت جموع المعزيات والمعزين من كل أرجاء بريطانيا للمشاركة في العزاء الذي تم تقديمه لابن الفقيدة الدكتور أحمد الشفيع والدكتور فاروق فضل والأستاذ عبدالقادر والأستاذة عليه العاقب ابنة أخت الفقيدة. بعد ذلك بدأت كلمات التأبين وقد أشرفت على منصة الخطابة كل من الأستاذه مها سليمان والأستاذه هاله كمرات. وتحدث بالإنابة عن أسرة الفقيدة الأستاذ عبدالقادر، فذكر علاقته بها ومناقبها ومقتطفات من مسيرتها النضالية. تحدث بعده الأستاذ شريف ياسين من حزب البعث فذكر جهاد الفقيدة وصمودها ... تحدثت بعده الممرضة التي كانت ترافق الفقيدة باللغة الانجليزية وذكرت شجاعة الفقيدة وصبرها على المرض والألآم. بعد ذلك تحدث المهندس هاشم محمد أحمد الذي له صلة قوية مع الفقيدة ورفقة طويلة في مسيرة نضالهما وذكر صمودها على مبادئها وعدم التنازل عنها حتى في أحلك الظروف. ومن أبناء حي العباسية حيث سكن الفقيدة تحدث الأستاذ نزار عن دور الأستاذه فاطمه في تعليم النشء وتثقيفهم واهتمامها بهم حتى لا ينحرفوا، وقال إنها قامت بدور البيت في تربية الأطفال فأحسنت تأديبهم وتربيتهم. كذلك تحدثت الدكتوره سلمى عن الفقيدة فذكرت مواقفها القوية ضد قوى قهر النساء وتهميشهن. ونيابة عن الاتحاد النسائي تحدثت الأستاذه زهرة الباهي حديثاً طويلاً عن نضال الفقيدة وتضحياتها من أجل الوطن ومن أجل مساواة المرأة في الأجر بالرجل. كذلك تحدثت عن محاربة الفقيدة للعادات الضارة التي كانت تعيق المرأة وتقف حائلاً دون تطورها. بعد إنتهاء الفعالية توجه الحضور إلى الجامع الكبير لأداء الصلاة على الفقيدة.