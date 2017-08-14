ما أقعد السودان عن النهوض هو ( الجهاد) في سبيل أسلمته و تعريبه بالقوة الجبرية! .. بقلم: عثمان محمد حسن

التفاصيل نشر بتاريخ: 14 آب/أغسطس 2017 الزيارات: 25