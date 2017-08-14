الملائكة لا توجد بالبيت الابيض .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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ماوراء الكلمات (1) بعض جمع المذكر السالم.عندما تتوفر له(طوعاً وإختيارا)بعض صفات نون النسوة.فما عليك إلا أن تتحاشى الاقتراب منهم(الافضل)الاقتراب منهن. (2) إنى أرى أن جمهورية مصر العربية.تحولت من (أم الدنيا)الى (أم التيمان)! فمنذ الزعيم جمال عبد الناصر.مروراً بانور السادات.ثم حسنى مبارك.وحتى محمد مرسى واليوم عبد الفتاح السيسى.نجد أن تؤم روحهم هو العسكر. (3) فتحت التلميذة الكتاب.غاصت فى تفاصيله.التى تتحدث عن( ماكلنا ومشربنا و ملبسنا..)خرجت التلميذة من المدرسة.وذهبت الى السوق..ومازالت تبحث عن ماجاء فى الكتاب من المأكل والملبس والمسكن!! (4) فى ظل وجود الحكومة الجريمة مُنتشرة..والفساد والاعتداء على المال مُتاحاً لمن إستطاع اليه سبيلا.والشائعات تسرى عبر الاعلام الجديد كما تسرى الدماء فى العروق.كل هذا يحدث فى وجود الحكومة!!إذاً ماذا سيحدث لو كانت الحكومة غائبة؟ (5) الهوايات ايضا صار لها ثمن غال ومرتفع.فلو كانت هوايتك القراءة والاطلاع.فانظر الى ثمن الصحيفة دعك من ثمن المجلة او الكتاب.وإذا كانت هوايتك لعب كرة القدم فانظر كم تحتاج الى معدات رياضية لمارسة هوايتك..وإذ كانت هوايتك مكافحة ومناهضة الحكم الشمولى الديكتاتورى فان الثمن هذه المرة سيكون روحك. (6) الحكومة الامريكية وضعت السودان ممثلاً فى المؤتمر الوطنى.وضعته تحت المراقبة. وكأنه (سواق تحت التمرين)فكلما إنحرف شمالاً تقول له امريكا(إحترس أمامك حقوق إنسان)وكلما أحرف يميناً تقول له(إحترس أمامك حريات اديان.)وسيستمر السائق تحت التمرين.حتى ترضى عنه امريكا وتمنحه (رخصة قيادة دولية)يعترف بها كل العالم. (7) والسيد أسحاق نيوتن.كان (شبعان تفاح)ولما سقطت بالقرب منه او على راسه تفاحة. قام بإكتشاف قانون الجاذبية.ومن بعد ذلك لم يخرج الينا عالم ليكتشف سر جاذبية الحكام والرؤساء والملوك والامراء.نحو البيت الابيض.والحكام والرؤساء والملوك والامراء.كلما نزلت به نازلة.ووقعت بارضهم واقعة.وجهوا شطرهم وقبلتهم نحو البيت الابيض..لا أؤمن بان للملائكة شعر يشبه شعر الرئيس ترامب!..فالملائكة مخلوقات من نور ..لا تتواجد بالبيت الابيض!! (8) لماذا إحتج نواب الحوار الوطنى.على عدم منحهم منحة رئيس الجمهورية؟وإحنا ذاتو ماعارفين منحة الرئيس دى قدر شنو؟حتى تجعل النواب يحتجون.ولكننا نعرف أن الاغلبية من الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومى.لم يصرفوا حتى تاريخ اللحظة. منحة عيد الفطر!!وبعد اسابيع سيهل عليهم عيد الاضحى.وأكيد فيه منحة . فهل تحولت المنحة الى محنة؟ (9) كان يعاملنى بلطف ورقة.عند الدخول.وطوال مدة بقاءه فى الكرسى.وكنت شاهدا على كثير من دسائسه وجرائمه وتحرشه بالموظفات الحسناوات.وكم مرة شاهدته وهو يقبض عشرات الرشاوى.تحت أسماء مستعارة.وكنت أصمت عنك ذلك ولا أهتم بما يقوم به من اعمال مشينة.وبالامس وبعد أن تم الاستغناء عن خدماته.وتم أعطاءه جواب الاقالة من المنصب.وهو يهم بالخروج من المكتب الذى عاشره سنينا عددا.وهو خارج من المكتب ركلنى بقوة شديدة.مع العلم بانه لا ذنب لى في إقالته من المنصب...من إفادت باب احدى الوزارات.الذى كان شاهداً على تصرفات ذلك الوزير.ولكن للاسف فانه شهادة الباب لا يعول عليها كثيراً او قليلا. (10) من حق اى كاتب ان (يكسر ثلج)ولكن ليس من حقه أن يكسر لوحاً كاملاً من الثلج. ألا يخشى الكاتب من الاصابة بالانفلونزا والزكام والرطوبة؟واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.