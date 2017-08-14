خور منيب عبدربه بكوستى هل من أمثلة جديدة أخرى ؟ .. بقلم: حافظ مهدى محمد مهدى
التفاصيل
الزيارات: 13
يعتبر منيب عبدربه واحد من أهم رجال الخير فى مدينة كوستى فى سبعينات القرن الماضى ساهم فى الكثير من أعمال الخير أهمها بناء مدرسة منيب عبدربه المتوسطة فى ذلك الوقت وحالياً أصبحت مدرسة منيب عبدربه الثانوية بنين ومن أعمال الخير التى تحسب له خور منيب عبدربه الذى كان ينقل مياه أمطار مدينة كوستى القديمة وهو محفور من الغرب إلى الشرق حيث يصب على مجرى نهر النيل الأبيض وكان مصمم بصورة هندسية ممتازة وصرف عليه كميات من الأسمنت والطوب الأحمر وقد كان ومازال من أهم معالم مدينة كوستى ولكن كوستى حالياً توسعت بصورة كبيرة جداً وتحتاج للكثير من المصارف ذات المواصفات الهندسية الممتازة وهذا يحتاج لجهود الدولة وأهل الخير وكوستى كما هو معروف حبلى بأهل الخير منذ القدم ومازالت بإذنه تعالى والله نسأله التوفيق والسداد
حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس كوستى موبايل 0121098670 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. //////////////