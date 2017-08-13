لابد من القصاص لدم مجدي وجرجس بعد اعتراف البشير بتعامله مع تاجر العملة الشهير .. بقلم: د. محمد علي سيد الكوستاوي

التفاصيل نشر بتاريخ: 13 آب/أغسطس 2017 الزيارات: 32