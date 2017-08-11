اليوم الوطنى للتصنيع الوطنى .. بقلم: حافظ مهدى محمد مهدى
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يحتفل أهل السودان فى يوم 13 أغسطس من كل عام باليوم الوطنى للتصنيع الوطنى والغرض من هذا اليوم لفت نظر أهل السودان للصتاعات الوطنية ووجوب الإعتزاز بها من قبل المواطن السودانى والإقبال عليها والترويج لها وهو أيضاً يوم مشجع لأهل التصنيع الوطنى للإهتمام أكثر بالجودة للمنافسة فى السوق المحلى والسوق العالمى . لقد أعجبنى كثيراً قرارالمشير عمر البشير رئيس الجمهورية الذى قضى بمنع إستيراد الأدوية الموجودة فى المصانع السودانية وهذا قرار إقتصادي فى المقام الأول يوفر الكثير من العملات الحرة ويشجع الصناعة الوطنية على التطور أتمنى أن ينسحب هذا القرار على جميع المجالات الصناعية الآخرى ولكن هذا يلزم الصناعة الوطنية بالإهتمام أكثر بالجودة وأن تزود الدولة الجهات الرقابية بالقوانين الرادعة لمحاسبة الجهات المخالفة لمعايير الجودة وأن توفر الدولة الكادر الفنى اللازم لذلك وأن توفر الدولة معينات الرقابة الكافية وأن توازن الدولة بين الإستهلاك المحلى والصادروأن يستورد الموردون عبر الدولة مانحتاجه فقط من الخارج وأن يصبح شعار صنع فى السودان فخراً لكل سودانى والله نسأله التوفيق والسداد حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس كوستى موبايل 0121098670 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.