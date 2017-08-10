السودان ... محافظة سعودية ... بقلم: د. أمل الكردفاني
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في تعليقي على خطاب محافظ البنك المركزي السوداني (وهو بالمناسبة من قيادات الاخوان المسلمين الكبار) حول الدعم السعودي المليارديري للنظام ؛؛تساءلت : لماذا لا تحكمنا السعودية بعد كل هذا الدعم؟ وكان هذا مجرد تساؤل ساخر إلا انني فوجئت بتلقي الكثير من السودانيين لهذا الاقتراح بالقبول وسرورهم بأن نكون محافظة سعودية ، ربما يكون دافع هؤلاء دينيا بحيث يكونون على قرب وسهولة من الأماكن المقدسة ، وربما لشعورهم برابطة ثقافية ذات جذور عربية ، المهم أن التساؤل تحول الى مقترح والمقترح حصل على نسبة تصويت ايجابية عالية جدا..
وان كان ذلك ليس أساس الموضوع ولكني احب ان اشير الى حكومة المملكة العربية السعودية بعدة ملاحظات.. أولا لابد ان نوفي المملكة الشكر الجزيل على هذا الدعم المتواصل والعطاء بأياد بيضاء بلا من ولا اذى ؛ ولكن : وآه من لكن هذه ؛ ألا تعلم المملكة أن هذا النظام الحاكم المراد دعمه هو نظام قائم على فكر الاخوان المسلمين ، وأنه طبق مفاهيم سيد قطب وحسن البنا بحذافيرها علينا عبر سياسة ما اسموه بالتمكين الاقتصادي والتمكين السياسي والتمكين في الخدمة المدنية ؛ هذا التمكين الذي عنى احتكار الدولة لجماعة الاخوان المسلمين بدءا من رئاسة الدولة الى أصغر موظف بالدولة.. الا تعرف المملكة ؛ أن كل البنوك والقطاعات الاقتصادية الأخرى من شركات ومصانع بمختلف انشطتها صارت منذ 1989 ملكية خاصة لتنظيم الأخوان المسلمين والذي يدعم ويتلقى الدعم من التنظيم العالمي للاخوان المسلمين؟ قال محافظ البنك المركزي أن السعودية ستدعم وتشارك في عملية التصدير واعادة تصدير كل الصادرات السودانية الى المملكة؟ هل تعلم المملكة ان قيادات الاخوان المسلمين هم من يحتكرون كل الصادر بل والوارد الى ومن السودان؟ طيب ونحن الشعب ماذا سنستفيد؟ قال المحافظ بأن السعودية ستمد السودان بالجازولين بقرض حسن لمدة خمس سنوات ؟ الا تعلم المملكة ان كل قطاع الطاقة والبترول والتعدين مملوك ملكية خاصة لقيادات تنظيم الأخوان المسلمين؟ طيب وانا كشعب غلبان ..ماذا استفدت؟ قال محافظ البنك المركزي أن السعودية ستقوم بتمويل السودان لشراء القمح ....لمدة عشر سنوات ؟؟؟ الا تعلم المملكة ان كل المؤسسات الزراعية بمافيها البنك الزراعي نفسه تحت سيطرة تامة من قيادات الاخوان المسلمين؟؟؟ قال المحافظ بأن السعودية ستمنح للسودان وديعة بعشرة مليارات دولار بحساب البنك المركزي ؟؟؟ ألا تعرف السعودية أن سوق العملات الحرة كله تحت يد الاخوان المسلمين؟؟؟ إذا فهذا الدعم السعودي الهائل انما هو في حقيقته دعم لنظام الأخوان المسلمين.. وهذا ورب الكعبة لشيء عجاب ، فلماذا اذا تطالب المملكة قطر بعدم دعم نظام الأخوان المسلمين مادامت المملكة نفسها تقوم بهذا الدعم الذي لم تجرؤ قطر على تقديم مثيله لنظام الأخوان المسلمين في السودان. الا تعلم المملكة ان نظام الاخوان منذ ان انقلب على الديموقراطية في السودان قام بايواء الارهابيين من شتى انحاء العالم..وحاول اغتيال بعض رؤساء الدول العربية ودعم الحركات المتطرفة في مصر وليبيا ..بل وزعزع استقرار الجزائر في بداية التسعينات وجاء ببن لادن وكارلوس وغيره من كافة دول العالم .. والآن بعد الأزمة القطرية ذهبت قيادات منه الى قطر لتأكيد دعمها لقطر ضد الحصار ، وذهبت قيادات أخرى الى تركيا لتؤازر أردوغان عقب الانقلاب الفاشل؟؟؟ الا تعلم السعودية انها تنهى قطر عما تقوم به هي نفسها ؟؟؟ اوجه رسالتي للحكومة السعودية: نظام الاخوان في السودان يرتبط بتنظيمه العالمي ومصالحه مرتبطة بمصالح التنظيم العالمي ومهما فعلت السعودية فلن يرضى عنها هذا التنظيم حتى ولو اتبعت ملتهم ... الا هل بلغت ..اللهم فاشهد .. د.أمل الكردفاني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ///////////////