عصافير وتماسيح الخريف .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

ماوراء الكلمات (1) علامات التعجب والاستفهام ونقط نقط ومابين القوسين وهلم جرا.هو أسلوب للاحتيال. وعدم نشر الحقائق كاملة. (2) الفرق بين حدود السودان وحدود الفساد.أن للسودان حدوداً معلومة ومعروفة. بينما الفساد لا حدود له. (3) الاقامة على كرسى الحكم ليست دائمة.وإنما هى مؤقتة.وإن طالت وتمددت. فكل دور أذا ماتم ينقلب لم يأت من فراغ. (4) إنى أرى ان الحكومة تضيع وقتها وتضيع أموالنا التى تبذلها من أجل تجميل صورتها لدى الجانب الامريكى.وتحاول إظهار محاسن لا تملكها..والعطار ولو كان امريكياً بارعاً.فلن يستطيع إصلاح ما أفسدته الحكومة بيدها.ورجاءً أرخى وإستمع الى جعجعة الحكومة حول العقوبات ويجب على الجانب الامريكى أن يرفعها فوراً.وكلام كثير (شالوا الهوا)وعند خط النهاية لا تسطيع الحكومة فعل شئ.سواء تنفيذ إرادة امريكا.. (5) يجب التشكيك فى كل ماتكتبه الصحف الحكومية (بقضها وقضيضها ومكرها ودهاءها بخباثها وتملقها.بشيبها وشبابها)عن المعارضة والمعارضين.فمن العار أن تكون أنت الخصم والحكم. (6) ليست كرة القدم وحدها تحتاج الى الركل.وليست كرة الطائرة وحدها تحتاج الى الضرب بالايدى.وليست كرة التنس وحدها تختاج الى الضرب بالمضرب.وهنا وهناك شخصيات إعتبارية(الافضل إعتباطية)تُدير شئوننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والفنية.تحتاج أن تحل محل تلك الكرة. (7) أنت لم تختر حكومتك.فهى نعمة من كريم وهبها الله لك.كما أنك غنيمة باردة ساقها الله الى حكومتك..فلا تعترض على حكم الله.هكذا يحاول أحد الدهاقنة الذين يخلطون بين الدين والسياسة.ويخلط الايس كريم بالكجيك.يحاول إقناعنا بالعيش بما قسمه لنا السلطان لا الرحمن. (8) فى الخريف يشكل السادة الوزراء والولاة والمعتمدين وضباط المحليات وناس الارصاد الجوى وغرفة طوارئ الخريف.يشكلون حضورا زاهياً وانيقا على الفضائيات والاذاعات وصفحات الصحف.ويشكلون غياباُ شبه تام على ارض الكارثة والمحنة والمصيبة. وإذا لا قدر الله وظهر احدهم.فان ظهوره يكون لاخذ الصور وكل ذكرة ريد جميلة.!! بالمناسبة البداية الخطأ.تجعلك تعيد الفكرة مرة اخرى.وتعيد العمل مرة ومرتين وثلاثة. ولو أن مصارف المياه تم تشيدها بصورة صحيحة ومدروسة وهندسية.لما كان ضررها اليوم أكثر من نفعها..واليوم كثير من الجهات الحكومية تشتكى من سؤ نلك المصارف وتتطالب باعادة تشيدها من جديد وعلى أسس صحيحة وسليمة..ولكن ماهو جزاء المخطئ.؟ افراد او شركات منفذة.بالطبع العفو عن ماسلف.!!بالمناسبة الخريف فرصة لظهور عصافير الخريف ومعها تماسيح الخريف. (9) ياليت أحد جهابذة الاقتصاد بالمؤتمر الوطنى.يخرج الينا.ويخبرنا وبكل شفافية ووضوح. أنه لا يوجد إنخفاض فى اسعار السلع.وايضا لا توجد زيادة جديدة فى اسعار السلع!!وبالطبع هذا الكلام او الخيال.أفضل من أن تمشى الصباح لسيد الدكان وتسأله كيبلو السكر بكم ؟فيقول وبطرف نخرتو ب13جنيه.وتأتى اخر الليل تجرجر فى رجليك.وتمد لصحاب ذات الدكان (بتاع الصباح)ال13جنيه وتقول ليهو أدينى كيلو سكر.فيعيان ليك باستغراب وأستعجاب.وكأنك جئت بشئ إدا.ويقول أنت من ناس أهل الكهف ولا شنو؟ثم يواصل حديثه(ياشيخنا كليو السكر ب 15جنيه)وتحاول أن تتفلسف وتقول له الصباح أنت قلت لي الكيلو ب13جنيه.فيلقمك حجراً. ويقول لك داك كان فى الصباح.وهسع أنت فى الصباح؟ولا تملك إلا أن ترجع الى كهف الذكريات وتردد(قالوا قطعة سكر قلنا أغلى وانضر)او تسمع صوت يجيك من بعيد( كيلو السكر بقرش الويكة مفروشة فى البرش) (10) الحرية هى روحك الثانية.فلا تفرط فيها.فتصبح عبداً او مملوكاً.فكم من العبيد والمماليك عادت اليهم الروح.عندما كافحوا وناضلوا من أجل حرياتهم.واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين للفراء والمحبين.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ////////////////