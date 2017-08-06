الرجال مواقف: الياقوت وابراهيم الشيخ وأزمه طلاب دارفور .. بقلم: بولاد محمد حسن
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بسم الله الرحمن الرحيم
اصبح الشعب السودانى كألأشباح المتحركه فاقده الوعى وألأحساس بالم ألآخرين كيف لا فعندما انفصل الجنوب ( كان شيئا لم يحدث) ولكنه شعب سلبت مرؤته وانسانيته وشهامته لأن العصبه ذوى البأس أخذوا بحكمه (جوع كلبك يتبعك) بل اصبحت ألأسره كلها تجرى وتلهث ليل نهار لتوفير أساسيات الحياه فاصبح ذلك همه لاهم له سواه (حقوق ووأحبات الدوله تجاهه وحريته وكرامته وآدميته) أشياء ليس من أولويات المواطن فزرعت ألأنقاذ فينا فلسفه (ألأنا) لا يهمه أم ولا اب ولا أخت ولا أخ وفى نهايه ألأسبوع يذهب هو واسرته لصاله مكيفه يسهر على انغام (العود أوالطنبور او الربابه) عندما كنا فى الجامعه لا يابه أحدنا بسحنه زميله او من اى قبيله او اى أقليم او اى جهه او اى دين يعتقد لكن ألأنقاذ غيرت كل هذا حيث اصبح معيارها ألأوحد القبيله رجعت بالسودان الى عصور الجاهليه ألأولى واول سلم فى عتبه الرقى ألأجتماعى . مدير جامعه بخت الرضا كادر أمنى .نشاط طلاب دارفور أفقد المؤتمر الوطنى قياده أتحاد الطلاب وهذا خط أحمر غير مسموح تجاوزه ولم يجد بدا ألا التضييق ومتابعه ورصد اولاد دارفور والتحرش بهم وفصل عدد منهم فما كان منهم ان اتخذوا خطوه لا سابق لها فى تاريخ السودان حيث قدموا استقالات جماعيه (حوالى ألفين طالب) ومنع اصحاب المركبات العامه من نقلهم ووصولهم للخرطوم خوفا من والتحام الشعب معهم حيث يصعب بل يستحيل السيطره عليهم حيث ذهب عدد كبير منهم لدارفور. أعتقد أن معظمهم عاشوا جل حياتهم فى معسكرات اللاجئين حيث شاهدوا حرق قراهم وقتل ابائهم واغتصاب امهاتهم واخواتهم تصور ما ذا يحمل الطلاب (فى عقولهم وقلوبهم ونفوسهم ورؤيتهم للوطن). يحدث كل هذا وزعيمنا المهدى ما زال سادرا فى غيه حيث القى فى هذه ألأثناء محاضره فى جامعه الخرطوم عن (الوسطيه فى ألأسلام) ولكننى ما زلت أؤمن أن ألأنسان السودانى ما زال به خير حيث خرج طلاب عدد من الجامعات لمناصره زملائهم رغم قمع وكبت وعنف النظام ومليشاته الطلابيه . ولكن شيخ الياقوت وابراهيم الشيخ زعيم حزب المؤتمر السودانى ضربوا القدوه والمثل بوقوفهم ومناصرتهم لهؤلاء المظلومين (القياده موقف وفعل ) وليس (نضمى) فالقياده قدوه بموقفهم هذا بعثوا فينا ألأمل .موقف سيسجله التاريخ باحرف من نور…..
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