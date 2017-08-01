غندور توقف عن بيع الوهم .. بقلم: اسامة سعيد

السودان أُبتلي بشخصيات تتصدر المشهد السياسي رخوه منزوعة المواهب ليس لديها اى قدرات سوى انتظار تصريحات البشير ومن ثم السير خلفها بكل بلاهة ،
قبل قرار تمديد رفع العقوبات الامريكية كتبت مقال قلت فيه علي السيد غندور التوقف عن بيع الوهم للشعب السوداني فكان قد ملاء الاعلام ضجيجا بان كل العقوبات سوف ترفع في يوليو الماضي والان بعد تصريحات البشير الاخيرة أردف غندور نفسه خلف البشير في حصان أعرج واصبح يردد نفسه أوهامه بان العقوبات الامريكية سوف ترفع نهائيا في أكتوبر والسيد غندور ظن انه يخاطب الشعب السوداني في مطلع الثمانينيّات الذي كان مصادر معلوماته تليفزيون الخرطوم بعد ان حرمته اجهزة الامن واللجان الشعبية من متابعتة الفضائيات بعد ان قامت بحملات مسعورة لمصادرة الدش من منزل الي منزل فكانت برامجه نشرة اخبار محلية كلها اكاذيب وبرنامج ساحة الفداء الذي كان يعرض صور لانتصارات وهمية شارك فيها الشجر والقرود وبين النشرة وساحات الفداء اعادة متكررة ومملة لخطابات الطاغية نقول للسيد غندور هذا العهد البائس ولى وبغير رجعة الان المواطن السوداني في كادوقلي او الجنينة او تلكوك بفضل ثورة المعلوماتية يتابع اخبار السودان من هاتفه الذكي من وكالات الأنباء العالمية فقفل أذنيه عن اكاذيب وسائل اعلام الخرطوم ، فالكل قراء قرار الرئيس الامريكي ترامب الذي بموجبه اجل النظر في قرار رفع العقوبات الاقتصادية "وهي أوامر رئاسية وليس من بينها قطعا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وليس من بينها العقوبات التي فرضها مجلس الامن" الي أكتوبر القادم وربطها بشروط جديدة وهي ١/ احترام حقوق الانسان ٢/ احترام ممارسة الشعائر الدينية ٣/ احترام قرارات مجلس الامن بخصوص كوريا الشمالية انا أسأل السيد غندور كيف ترفع العقوبات الاقتصادية وأنتم تنتهكون حقوق الانسان صباح مساء في شهر يوليو فقط حصلت فيه انتهاكات جسيمة منها علي سبيل المثال ١/الممارسات العنصرية لطلاب دارفور في جامعة بخت الرضا ومنعهم من دخول الخرطوم ٢/ اعتقال قيادات سياسية بارزة منها ابراهيم الشيخ وبكري يوسف ٣/ قرار إلغاء اجازة يوم الأحد للمسيحين امعاً في إهانتهم ٤/ إستمرار إعتقال دكتور مضوى الترابي هذا عوضا علي عدم وجود تقدم يذكر بخصوص العملية السلمية وايصال المساعدات الانسانية نقول للسيد غندور عليه ان يحترم عقول الشعب السوداني وان أراد نظامه ان ترفع العقوبات عنه عليه ان ينفذ كل الشروط دون اي إلتفاف عليها
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