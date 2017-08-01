اليوم الوطنى للتطوع بالنيل الأبيض .. بقلم: حافظ مهدى محمد مهدى
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يحتفل أهل السودان فى شهر أغسطس من كل عام باليوم الوطنى للتطوع وسوف يكون الإحتفال هذا العام بولاية النيل الأبيض والمعروف عن أهل بحر أبيض أنهم أهل مبادرات ونفرات ناجحة أتمنى أن يتبنى أهل كل مدينة وكل قرية بالنيل الأبيض مبادرة لتحسين البيئة المدرسية وتشمل هذه المبادرة صيانة المدارس المحتاجة للصيانة وتشييد المدارس الآلة للسقوط مثل مدرسة كادوقلى الأساسية المختلطة بكوستى وإكمال المدارس التى تنقصها بعض الفصول مثل مدرسة الخليفة على ودحلو الأساسية بنين بكوستى والمساعدة فى قيام المدارس الجديدة التى عجز المواطن فى تشييدها رغم أنها مصدقة من قبل الدولة مثل مدرسة حى الصحافة الأساسية المختلطة بكوستى وغيرها . أتمنى أن يكون يوم الإحتفال ومايليه من أيام سانحة لأهل الخير من أهل الولاية وغيرهم للتدافع فى عمل الخير سواء كان هذا التدافع لتحسين البيئة المدرسية أو أى عمل خيرى آخر و أتمنى أن تنداح هذه المبادرة وتشمل كل مدن وقرى سوداننا الحبيب والله أسأله التوفيق وأن ترى هذه المبادرة النور بإذنه تعالى
معلم بمرحلة الأساس كوستى موبايل 0121098670 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.