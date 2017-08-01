عاين كويس.فى ناس فوق القانون!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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(1)
الحكومة والمعارضة فى الدول الديمقراطية.متساويان.فى الحسن والوسامة. والحكومة والمعارضة فى الدول الديكتاتورية والشمولية.متساويان فى القبح والدمامة.وجههما يلعن قفاهما. (2) ما(قصر)مسؤول فى عمله.و(طول)لسانه.إلا أبتلاءه الله بالصحف والصحفيين وكُتاب الاعمدة والرأى.وسلط عليه المواقع الاسفيرية.فمسحت به السراميك. (3) احلى ماء صافى وصحى ونقى يشربه المواطن العادى.هو ماء الزير. لكن المشكلة دائماً وابداً.تكمن فى (الكوز)ودون فجور فى الخصومة.نقول أن (الكوز)سبب رئيسى واساسى فى كل مشاكلنا. (4) مضى زمن الحب العذرى.وجاءنا زمن الحب العسكرى..فكثير من المثقفين والاعلامين والفنانين.واخرين..لا ينبتون ولا يزهرون.إلا فى (ظل)جهنم الحكم العسكرى. وهو يحبون العسكر ونجومه.أكثر من حب شعراء الحب العذرى لليل ونجومه. ولنا فى الاعلام المصرى الذى يسمى الخاص(وهو تابع للسيس ونظامه)مثال لتلك العينة التى تموت فى حب العسكر.. (5) قبل أختراع الفلسفة وولادة الفلاسفة.كان الناس لا يهمهم من وجد قبل الاخر. البيضة ام الدجاجة؟وكان فقط ينالون من البيض والدجاج البلدى كفايتهم وزيادة. وقد يهدون بعضه الى الجيران والمحتاجين. وفى السودان وبقدرة التجار والسماسرة والوسطاء.وصل سعر طبق البيض الى خمسين جنيهاً.هذا السعر (الاوفر)مثل الكريم(الاوفر)الذى تضعه كثير من البنات العاملات بالفضائيات.هذا السعر(الاوفر) جعل أحد الساخرين يسأل هل البيض تتم ولادته قيصرياً؟واليوم من حق السودانيين تقمص دور الفلاسفة فيسألون لماذ وصل سعر طبق البيض الى هذا الرقم؟ هل السبب البيض ام الطبق؟وأيهما وجد قبل الاخر البيض ام الطبق؟ويظلون يتجادلون ليصحوا ويجدوا.أن هناك سعراً جديداً ظهر لطبق البيض.ويتمنون لو أن السعر السعر القديم(الخمسين جنهياً)ظل ثابتاً فى محله. (6) لماذا لا يكتب كبار السادة الافاضل من تربيون.ومعلمون.مثل الاستاذة صلاح الطيب الامين ومحمد محمود على وعمر الشريف وبابكر الماحى والعلامة والاديب دكتور عثمان البدوى.وغيرهم من الاستاذة الاجلاء.أصحاب الخبرات والتجارب الثرة.لماذا لا يدونون ويكتبون تاريخهم التربوى والتعليمى ويوثقون لسيرهم العطرة.؟عل وعسى تستفد منها الاجيال التى تلتهم.والشئ المؤكد أنهم يريدون تربية صالحة وتعليم أصلح.ولكنهم لا يفعلون ذلك.وهم بذلك تركوا الساحة التربوية والتعليمية لاشباه ذلك المعلم(وبطاقته الشخصية تقول أنه تربوى ومعلم بمدارس الثانوية.ولكن بينه وبين التربية والتعليم تستطيل حوائط ليل وينهض ألف باب)فذلك المعلم له حكاية.تدعو للضحك ولكنه ضحك كالبكاء.فاحد طلاب الثانوى جاء الى المدرسة متأخراً.فما كان من المعلم إلا أن جلده خمس جلدات مُشبعات.وبعد ذلك سأله عن سبب التأخير.فقال الطلاب عدم المواصلات.وشلاقة سأل المعلم الطالب أنت ساكن وين؟ فاجاب الطالب ساكن حى السلمابى. وكان رد المعلم صادماً فقال وبكل جهل وغرور (دى حى يسكونه رجال؟)فكل معلومات هذا المعلم الذى ظهر فى تاريخ التربية والتعليم كالنبت الشيطانى.هو أن السلمابى مدرسة ثانوية للبنات فقط.وهذا المعلم الجاهل لتاريخ الرجال.لا يعرف عن الرجل القامة والرجل العلم.محمد أحمد السلمابى سواء أن اسمه يقترن بمدرسة ثانوية للبنات بولاية القضارق.! والسؤال من الذى سمح لمثل هذا النبت الشيطانى بالمرور من أمام المدارس؟دعك من التدريس فيها؟ ولهذا نطالب(وسنكرر الطلب بين كل وحين واخر).من اولئك المعلمين والتربويين الذين أحسنوا تربيتنا وتعليمنا.وتربية وتعليم الكثير الكثير من الناس.أكتبوا لنا عن تجاربكم .دونوا لنا سلبيات التربية والتعليم الحالية. و أيها الاستاذة الاجلاء.الذين علمونا حروفاً وجملاً وكلمات وتعابير.ورفضوا بكل شموخ وكبرياء العلماء أن نكون عبيدا لهم..لكم التحية والاحترام وفائق التقدير وكل الشكر والثناء عليكم. (7) دائماً يقولون لنا.(وكأننا شفع فى روضة ست الكل)لا يوجد زول فوق القانون.ولكن عليك الله عاين كويس.ماشايف فى ناس فوق القانون؟كدى ركز كويس.ماشايف جهات أمنية (قاعدة)فوق القانون؟يازول أنت نظرك ضعيف ولاشنو!!اللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. /////////////