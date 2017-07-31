أخطاؤك وتبريراتك مُعادة .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

ماوراء الكلمات (1) التبرير موهبة.تُكتسب بالمران الكثير.لتؤدى الى تكرار ذات الاخطاء.أنظر أعزك الله ونصر بك الدين وحرر بك القدس.الى أخطاء الولاة والوزراء.تجدها (مكررة ومعادة)بل وب(ضبانتها). (2) إشترى أحدى الصحف الحكومية أو التابعة لها بأعلان.وخُذ معها سلة مهملات هدية!فقد حملت مناشيتات صحف الامس(29يوليو2017) العنوان التالى(إستقالة وزيرة الدفاع اليابانية بسبب فضيحة فى دولة الجنوب)طيب السيدة الوزيرة اليابانية.معلوم بالضرورة أنها كافرة بالله ورسوله. وبالقران.وليس بعد الكفر ذنب..وبرغم ذلك. فقد كفرت الاخت الوزيرة عن تلك الفضحية (حسب وصف الصحف)وبكل شجاعة قدمت إستقالتها.وهذه الشجاعة الانثوية. هى مايفتقر اليه (ابان شنبات)من الوزراء والولاة.والنواب.ومن لف لفهم.ومعلوم بالضرورة أنهم مسلمين أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى أنزل على محمد.فمتى تخرج علينا ذات الصحف وبالخط الاحمر العريض وتكتب إستقالة وزير ال...بسبب تقصيره.وإستقالة والى ولاية ال....بسبب فساد مالى فاضح! وإستقالة نائب بالرلمان لانه رفض المواقفة على القروض الربوية! فمتى يأتى ذلك اليوم وذلك المانشيت؟أم أننا (كترنا المحلبية)؟ (3) لا نستطيع أن نشتم الحكومة لانها رضيت أن تحكم شعباً مثلنا(كثير الشكوى كثير النقة كثير المطالب كثير الاكل والشراب والخ)ولا تسطيع الحكومة أن تشتمنا لاننا إرتضينا بحكمها لنا.وفى ذات مرة قال احدهم(لا تتم المحبة بين أثنين حتى يقول احدهم للاخر يا انا)وهل سمعتم الحكومة تقول لو سهواً.أو ناسة.لاحد المواطنين يا أنا؟ (4) ماكنت أظن بان اللاعب المليادير بكرى عبدالقادر.او بكرى المدينة.سيقوم بنقل (الشلاليت الى دول الجوار)؟لتكون (شلاليت منقولة جواً.)وفى مباراة المريخ مع الترجى التونسى فى البطولة العربية.شاهد الجميع. فريد عصره ودرة زمانه اللاعب بكرى وبعيدأ عن اى خلق رياضى.يركل (يشلت)لاعب الترجى التونسى.ثم ماذا كان ينتظر من حكم المباراة ؟هل كان ينتظر أن يمنحه الحكم الدكتوارة الفخرية؟ هل كان يتوقع أن يمنحه الحكم شهادة حسن سير وسلوك؟أم يغض الحكم الطرف. كما يفعل بعض الحكام السودانين بالدورى السودانى الممتاز.والاسؤ من ذلك أن بكرى رفض حتى طلب كابتن فريقه بالخروج من المعلب.بكرى يحتاج الى مُعالج نفسى(يضبط كهربته الزائدة)فى اللعب وفى التعامل مع الاخرين. (5) والطبيب ينصح أهل المريض.الذى دخل فى غيبوبة.ولم تشفه العقاقير الطبية ولا العلاج البديل.ولا حتى العلاج البلدى.فقال لهم الطبيب(مريضكم دا لو عاوزنو يشفى مروروا امام نخرتو ورقة دولار.وخلوهو يشمها لفترة عشرة دقايق او ربع ساعة.) وسأله احد اقارب المريض(ماممكن يادكتور نخليهو يشم الجنيه السودانى)فصاح الطبيب قائلاً(احذركم من العملية دى.وزولكم دا لو شم الجنيه طوااالى شيلوا عليهو الفاتحة)مثلما شالت الناس الفاتحة على الجنيه السودانى! (6) عجبت لبعض ناشئة الغناء(وهم كثير)واحدهم (يادووب فى سنة اولى أداء ) لاغنيات الاخرين.يقول بكل فخر الجاهلية الاولى.أنه ساعد وبشدة فى إنتشار أغنية الشمس غابت.للشاعر اللواء الراقى جلال حمدون.ومن أدائ المتفرد الاستاذ الفنان محمود تاور.واذ كان هذا(الفنطوط)يستطيع مساعدة الاستاذ فى نشر وإنتشار اغنياته.فلماذ لا يساعد نفسه وينشر أغنياته.(إذا كانت له أغنيات خاصة)فالنفس اولى من أنسان اخر. (7) لا نُكثر من الشرح والتوضيح.فيفسد النص.لذلك ندع للجهات المُرسل اليها النص. أن تتعب وتتعذب.حتى تعرف ماوراء السطور.ولماذا تريد كل (حاجه)جاهزة وباردة.؟ اللهم فك أسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما ساليمن غانمين الى القراء والمحبين.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.