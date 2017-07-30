أنزل ياحمام شتت ليك سكر!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

الوحيد الذى يأكل ثلاث وجبات فى اليوم.ويشرب معها(موية.)ولا يدفع اى فاتورة.ولا تشيل الحكومة(حسه)فى البلد والبلدبن.هو الحمار!!هل تعرف كم (مخرجات )شعب ولاية الخرطوم؟أسأل سعادة الوزير حالياً والكاتب والصحفى سابقاً.حسن أسماعيل. (2) بعض الولاة والوزراء والنواب وكبار المسؤلين.مقبولين(شكلاً)مرفوضين (موضوعاً.)حيث لا إنجازات تحسب أليهم.وضررهم أكثر من نفعهم. (3) كنت أظن أن الكرامة هى العدو الأول للانبطاح.ولكنى سمعت احد المهندسين الكُتاب يقول لى(الكرامة والانبطاح.لا يتعارضان)وخاصة لو كانت الانبطاحة من اجل الحزب او المنبر !! (4) نسبة السعادة فى السودان.ليست فى مصلحة السعادة.والكفة تميل لصالح الشقاء. الذى يحتل مساحات واسعة من السودان.ويستوطن النفوس. (5) المرأة ولو كانت ذاهبة الى كوكب المريخ.فانها لا تنسى أن تحمل معها.المشط والمرايه وعلبة المكياج. (6) واحدهم يقف ويقول (انزل ياحمام شتت ليك سكر)ويرد الحمام.ويقول(أنت كيلو السكر الوصل سعرو الى 15جنيه.ماقادر تشتريهو.داير تشتتو لى أنا؟أنت قايلنى أنا الحمام بتاع زماااان داك؟قوم لف بلا شتت ليك سكر.بلا فتحت ليك مصنع النيل الابيض!!) (7) كنت أظن أن الهدف.من المدارس.هو التعليم والتعلم(وقبل العلم أخلاقا)ولكن عندما قرأت وعرفت الرقم الضخم ك(رسوم تسجيل للرأس الواحد فى مدراس الاساس الخاصة) أدركت أن الهدف من المدارس هو جباية المزيد من الاموال.عن مجانية التعليم لا تكلمنى!! (8) الدعم نراه وليس حاضراً.ونبصره وليس قريباً..و (الناس ديل) كما قال عبدالرحيم حمدى.دائماً يقولون(أن الدعم يذهب للاغنياء)..وطيب(خلوه)يذهب.وهو الذهب للاغنياء (شويه)من تعليم خاص وعلاج خاص وسكن خاص.و(عيييك) كل (الحاجات والحتات)ذهبت للاغنياء.يعنى (بقت)على الدعم بس؟ (9) الذين طالبوا بوقف الواتساب عن البلاد.نقول لهم بدلاً من إيقافه.أذهبوا الى المهندس الطيب مصطفى(مهندس فضائية السودان .والتى كانت تسمى القناة الطاهرة) وأطلبوا منه أن يعمل(ليكم فلاتر وشبكات)تحجب عنكم كل الاشاعات التى تقلق منامكم. وإستعمال الواتساب ليس جريمة.ولكن المجرم من يسئ إستخدامه.بالمناسبة لو أن أحدنا شال السكين وطعن بها عابر سبيل.فهل ستطالبون بمنع إستخدام السكاكين بالبلاد؟ (10) وأمام الجامع(سيبك من اسمه)لما رانا نطنطن ونشتكى من سؤ اوضاعنا.وقلنا (حقو ومفروض يحصل)كذا وكيت.فقال لنا أطيعوا ولى الامر..فقلنا له ألم تسمع بقول الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى؟.حين قال مش لما ولى الامر يطيعوا الله ورسوله.!! (11) واحدهم يجرى بكل قوته.ويقف أمام احد الشيوخ.ويقول له(ياحاج عليك الله ماعندك محل إدسا فيهو .لانو فى ناس عاوزين يقبضونى)فقال له الشيخ (خش جوه كوم القش داك)وبعد لحظات.وصل جماعة من الناس.وبعد السلام على الشيخ.سأله أحدهم(ياحاج عليك الله ماشفت ليك زول اخضر وطويل جاء جارى بهنا؟)فقال لهم الشيخ(زولكم قاعد جوه كوم القش داك)!!وبسرعة هجم الجماعة واخرجوا زولهم.وقال له احدهم(ماعاوز تدينا قروشنا.وكل يوم فى بلد عامل فيها أبن بطوطة)وهنا نظر الزول الاخضر الى الشيخ بغضب وقال له(ياحاج أقول ليك دسنى.تقوم توريهم محلى؟)فابتسم الشيخ وقال (ياجنا شوف انا ما الشيخ ود تكتوك.ولا أنت مظلوم عشان الصدق ينجيك.أمش أدى الناس قروشم.وكفاية أستكراد وأكل امول الناس بالباطل) (12) فى دواخل الاغلبية عواصف عاتية.وبروق ورعود وامطار .نشرة الاحوال الجوية لا تلقى لها بالاً.واللهم فك أسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه. وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ///////////////