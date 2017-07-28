من أجل وطن بلا قبلية (5) .. بقلم: الطيب محمد جاده / فرنسا
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قد أصيبت بلادي بمرض العنصرية الذي مهد لها العديد من الأوجاع ، سأتناول نوع واحد منها لخطورته ولطول فترة حضانته في جسم الوطن حتىُ خيل لغير الأطباء وقتها أن الوطن سليم معافى لا يشكوا من غير هذا الصداع الخفيف وهو في الحقيقة يعاني من تلوث دقيق في خلايا تكوينه مما ساعدة في الإصابة بالسرطان القبلي الذي أبتلي به وطننا . القبلية تنظيم ورابطة اجتماعية تحترم ولكنها بلا عقل وبلا منطق ولا تصلح أداةً لصنع التطور والتقدم والحضارة القبلية أنانية وعنجهية الأحقاد وتدفن الكفاءات والقدرات لو حصرنا القبلية وأعرافها في النواحي الاجتماعية فقط وغلبنا المجتمع المدني وسيادة القانون لكان الحال غير الحال ولما تطاول الأقزام لو قدمنا الكفاءة والخبرة على الولاء والانتماء لأستحى وتراجع الهرج والمرج . للأسف الشديد مازالت العصبية القبلية تعصف بنا يمين وشمال وانها مازلت موجودة فينا جميعآ فمتى تزول من أذهاننا هذه الظاهرة الخطيرة التي لاتحمد عقباها و ليس خطأ أن يحفظ الإنسان نسبه وحسبه ولكن الخطأ أن يعتقد أن ذلك هو معيار التفاضل بين البشر أو يتخذ ذلك سبباً للتعالي والتكبر على الآخرين أو التفريق بين عباد الله المسلمين وتصنيفهم إلى طبقات وفئات تفصل بينهم حواجز النسب وعوازل الحسب. ليس محموداً للإنسان أن يفخر على غيره بما كان من كسب يده فمابالك بما ليس من كسبه ومالاجهد له فيه ؟! مامعرفة الشخص لنسبه إلا نعمة خالصة من الله فهو سبحانه شاء لك أن تولد ابن فلان الفلاني ولوشاء سبحانه أن تولد ابن فلان من الناس لنَفَذَتْ مشيئة الله، إذاً فالنسب نعمة تستحق الشكر لاالفخر ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حيث قال: ( أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلا فَخْرَ) (أخرجه ابن ماجه)، وقبل ذلك قول الله تعالى: {ياأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} فالله سبحانه يقول (لتعارفوا) وليس لتفاخروا وتعاظموا .
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