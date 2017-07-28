الاقتصاد والمجتمع: العقلانية والرشاد... حيدر وعقول القبائل العاجزة عن تنفس هواء الأعالي... بقلم: طاهر عمر

التفاصيل نشر بتاريخ: 28 تموز/يوليو 2017 الزيارات: 7