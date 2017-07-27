هل تعلمون انه قد سبق أن بلغت نسبة العطالة في السودان صفر في المائة ( 0% ) ولكن متى .. بقلم: هاشم علي السنجك

التفاصيل نشر بتاريخ: 27 تموز/يوليو 2017 الزيارات: 11