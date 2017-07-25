قراءات وايماءات حول الرسوم التي فرضتها السعودية على الوافدين وتخوف المغترب السوداني من العودة .. بقلم: الأستاذ/ النور علي سعد/السعودية

التفاصيل نشر بتاريخ: 25 تموز/يوليو 2017 الزيارات: 9