رخصة مهنة التعليم و إمتحان الترقى .. بقلم: حافظ مهدى محمد مهدى
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لقد تابعت كما تابع غيرى من خلال وسائل الإعلام رغبة وزارة التربية والتعليم العام بالسودان فى تمهين وظيفة التعليم عبر رخصة تمنح عبر إمتحان تعقده الوزارة السؤال لمن يكون الإمتحان هل للمعلمين الجدد أم للقدامى وإذا كان الإمتحان للجدد ماذا عن القدامى ؟ وعلمنا أيضاً أن وزارة التربية والتعليم العام سوف تربط الترقى من درجة إلى آخرى بإمتحان يعقد للمتنافسين علماً بإن الترقى حالياً يتم عبركادر مفتوح وهو أن هنالك سنوات محددة للترقى من درجة إلى آخرى مثلاً من الدرجة الرابعة عشر إلى الثانية عشر سنتين ومن الثانية عشر إلى العاشرة أربعة سنوات وهو ترقى معروف للمعلمين ولكن به عيب وهو أنه يرقى الصالح والطالح وأما الترقى عبر التقارير كما فى السابق أو الإمتحان كما هو مقترح حالياً فأنه يحفز على الإجتهاد ولكن لتنفيذ ذلك لابد من لجان إمتحان على درجة من النزاهة وإمتحان موضوعى مراجع من جهات و أشخاص على درجة عالية من المعرفة والخبرة العملية ولكن هنالك نقطة بالغة الأهمية تم تناسيها وهى ضعف راتب المعلم حالياً كيف يكون راتب المعلم ضعيف ويطلب منه أن يجلس لإمتحان رخصة مهنة التعليم وكل فترة يجلس لإمتحان الترقى هل هذا معقول ؟!
حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس كوستى موبايل 0121098670 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.