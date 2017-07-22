الغباء والفشل للنخبة السياسية السودانية : د . منصور خالد نموذجا (2) .. بقلم: هاشم علس السنجك
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هاشم علي السنجك . جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل . المملكة العربية السعودية
الغباء والفشل للنخبة السياسية السودانية : د . منصور خالد نموذجا ( 2 ) في هذا المقال نواصل ما تطرقنا اليه سابقا في المقال الاول والذي آثرت فيه البدأ بالاحدث في مسيرة هذا الرجل وهوموضوع الجنوب ودور د منصور خالد القيادي في الحركة الشعبية وفشله الذريع في تغيير عقيدتها العنصرية وتوجهاتها الانفصالية واستغلال الحركة له ثم رميه بعيدا بعد ان نالت مبتغاها حيث لم يجد ملجأ او من يمد له يد العون ويجفف دمعه الغزير الذي سكبه حرقة لما آل اليه حاله الا أهله في السودان ( الشمالي ) ولسان حاله يقول ( العرجة لي مراحها ) حيث وجد المأوى والملاذ على الرقم مما لحق بهم من أذى جسيم ومن ضرر عظيم للوطن بسببه وتحريض وتأليب للأعداء ضد البلاد . وتبدأ مسيرة هذا الرجل في العمالة وعلاقته الوثيقة وارتباطه الشديد بوكالة المخابرات الأمريكية ( سي آي ايه ) منذ فترة طويلة جدا منذ أن كان طالبا بكلية القانون في الجامعة ثم ما بعدها ولا نريد ان نتطرق الي ذلك الآن في المقال القصير لأن الدكتور عبد الله علي ابراهيم قد كفانا مؤنة البحث في ذلك حيث شرح وأوضح ذلك وبالأدلة القاطعة في مقالات نشرت له في عدد من الصحف السودانية الورقية والاكترونية قبل حوالي اربع سنوات تقريبا وقتل ذلك بحثا وتفصيلا وبطريقة علمية وبالأدلة والبراهين واعتمد في ذلك علي المعلومات التي اطلع عليها والمتوفرة في مكتبة الكونجرس الأمريكي بعد رفع الحظر عنها بسسب انقضاء المدة الزمنية لفك الحظر والسرية عنها بل لقد ذكر الدكتور عبد الله علي ابرهيم الرقم السري أو الكود الخاص بالدكتور منصور كعميل لدى وكالة المخابرات الأمريكية ويمكن للقراء و كذلك حواريي د منصور خالد الرجوع الي تلك المقالات الغنية بالمعلومات والمفاجاءآت عن سيرة ومسيرة هذا الرجل حتى تزول الغبشة من أعين هؤلاء الحواريين ومعرفة د منصور خالد على حقيقته حتى يعودوا الى صوابهم اللهم الا اذا كانوا هم يعرفون ذلك جيدا ويدافعون عنه لانهم مثله وأن ( طباع الذئاب متشابهة ) . وقد استمر د منصور خالد في دوره الاستخباري المشبوه عندما كان مديرا لمكتب السيد / عبد الله خليل والذي كان رئيسا للوزراء في اواخر الخمسينات من القرن الماضي قبيل انقلاب الفريق عبود حيث استطاع بدهائه الاستخباراتي أن يخدع حزب الامة بعضويته الزائفة ليتم اختياره في هذا المنصب حيث كان حزب الامة من يترأس الحكومة في ذلك الوقت . أما الفترة التي يعرفها معظم السودانيين في مسيرة د منصور خالد فهي في عهد مايو بقيادة الرئيس جعفر محمد نميري حيث تقلب الدكتور منصور خالد في نعمائها ووظائفها وتولي عدة مناصب وزارية واخري قيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي والذي كان هوالحزب الحاكم والحزب الوحيد في ذلك العهد حيث كان وزيرا للشباب فوزيرا للتربية والتعليم ثم وزيرا للخارجية كما كان امينا لاحدى الامانات الهامة بالاتحاد الاشتراكي وهي امانة ال ة فكر و الثقافة و الشئون السياسية على ما أظن كما تم تعيينه من قبل النميري رئيسا لمجلس ادارة جريدة اليوم السودانية والتي كانت مملوكة لحزب الحكومة الاتحاد الاشتراكي . وقد ظل د منصور خالد يتقلب ويتنقل في هذه المناصب ويقدم فروض الولاء والطاعة للرئيس نميري ويبشر بنظامه خارجيا الى أن انقلب عليه النميري وطرده شر طردة بعد ان رأى النميري ان دوره قد انتهى وهذا ايضا يدل انه كان ( مغفلا نافعا ) ففر هاربا الى خارج الوطن حيث انضم الى حركة التمرد بقيادة جون واصبح احد قادتها بتعيينه مستشارا سياسيا لزعيمها . والغريب ان الفترة التي عمل فيها د منصور خالد مع نميري كانت هي اسوا الفترات عنفا وتشريدا بطشا ضد المعارضة حيث امتلأت السجون والمعتقلات بالطلاب والمعتقلين السياسيين ونصبت المشانق حيث اعدم الكثير شنقا او رميا بالرصاص وكان حينها الدكتور منصور أحد اعمدة النظام ومفكريه ولم يبد اي اعتراض او عدم رضى عن سياسة النميري ونظامه بل انه كان هو من يقوم بكل قوة بتجميل وجه النظام خارجيا والدعاية له ولعل من هم في جليلنا يتذكرون ذلك عندما كنا طلابا بجامعة الخرطوم وكانت هذه الجامعة تمثل رأس الرمح في مقاومة نظام النميري وكنا علي وعي تام بالحركة السياسية في السودان والحركة الطلابية التي أوهنت عضد نظام مايو . ويحق لنا أن نتساءل ونوجه هذا السؤال خصوصا للذين يصفون الدكتور منصور بالمفكرماذا قدم د منصور خالد لشباب السودان عندما كان وزيرا للشباب ماهي الرؤية التي قدمها لهم لتطوير المهارات والكفاءات والبرامج الفكرية والانتاج لدى الشباب وماهي الافكار والاطروحات والبرامج التعليمية والتربوية الابداعية التي قدمها عندما كان وزيرا للتربية والتعليم أما عندما كان وزيرا للخارجية فقد سخر كل الامكانيات الدبلوماسية من اجل خدمة نظام النميري كما كرس كل جهوده في سفرياته الكثيرة الى الخارج من أجل كسب الدعم لنظام نميري وليس للسودان كوطن أما عندما كان رئيسا لصحيفة الايام فقد جعل همه الاول التطبيل لنميري ونظامه . وبعد فهذا قليل جدا مما يمكن ان يقال ولكن يمكن القول والخلاصة الى ان الدكتور منصور خالد هو نموذج خالص وحي للغباء والفشل للنخبة السياسية السودانية ويمكن ان نضيف عليها الانتهازية وحب الذات . هاشم علس السنجك جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل . المملكة العربية السعودية عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.