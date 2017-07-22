كلاب السلطة .. بقلم: الطيب محمد جاده

لا ادري الى متى يصدق هؤلاء الكلاب ان استخدام العنف والقوة هو مفتاح الحل لمشاكل طلاب دارفور المستقيلين من جامعة بخت الرضا ، أين برلمان التيوس وعلماء الفكة وكلاب السلطة من أبناء دارفور من هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها طلاب دارفور خصوصاً وطلاب بقية أنحاء السودان عموماً ، أتقدم بالشكر والتقدير والاحترام للشيخ الياقوت وسكان قريته لأن فيهم أصالة السودان وقاموا بالواجب تجاه أبناء وطنهم . مشكلة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا وغيرها من مشاكل الجامعات السودانية عرض لمرض مزروع من قبل الاخوان وبعض الحركات القبلية ، وانا متأكد كل التأكيد أن أفراد جهاز الأمن داخل الجامعات 90% من أبناء دارفور عديمي الإنسانية وكلاب السلطة ، المشكلة ليست في أدارة الجامعة المشكلة في الكلاب الجالسة علي سدة الحكم ، الكل يعلم ان من يقف وراء هذه المشاكل هم المؤتمر الوطني ممثل في كلابه من المنتفعين . حسب علمي ان الشرطة هي الجهة المناط بها التحري والتحقيق والكشف عن ملابسات الجرائم بينما نجد ان كثيرا من مشاكل الطلاب يكون التحقيق والتحري فيها من قبل جهاز الامن والمخابرات . مشكلتنا في كل السودان هي التخبط وعدم وضوح الرؤى و صموت الشعب اي قبوله بالأمر الواقع ، أما بالنسبة للمعارضة فهي والعدم واحد لا فائدة في معارضة داخلية ولا خارجية ولا حركات . من يدفع الفاتورة هم طلابنا من كل أنحاء السودان اللهم لطفك بهم .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.