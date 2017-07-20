الغباء والفشل للنخب السياسية السودانية : الدكتور منصور خالد نموذجا .. بقلم: هاشم علي السنجك / المملكة العربية السعودية

التفاصيل نشر بتاريخ: 20 تموز/يوليو 2017 الزيارات: 1