مقاطع السودان السعيد! .. شعر: نعيم حافظ

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لنتزنر ونتحزم,
فالدهماء العواليق خاطوا كفن الوطن,
زملوه بالغبن والافساد والعطن,
فلاحمائم تشجو على فنن,
ولاقواديس تسقى قفر الشجن,
تذوى غابات النخيل,فى الليل المرجحن
وقد وقف مواء ساقية الحنين,
فى حريق الليل المجرم الحزين,
والليمون والفافاى والمانجو , عرجون قديم ,
من هزيم الانتنوف فى ألسهل والجبل ألامين,
والاطفال الصغار وألامهات والكبار الهاربين,
فى صندكات ألاختباء والوجل,
او ابيار الحفظ من الموت او الوحل؟؟
بارح الشجو ألسودان ألسعيد,وجنان عدن,
وقتما صار الدهماء , الجهلاء العواليق , ألاباريق والكفن؟؟
فى هذا الموال الكليم
فلامارش ولاعزة, للوطن السقيم!
فلنتزنر ونتحزم ,
لازاحة الغبن وألافساد والعطن؟؟
نحن ابناء السودان السعيد!
19 يوليو2017
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