لآتسألوهم, ..شعر: نعيم حافظ

لآتسألوهم قليلا أو كثيرآ لآنفعآ يجدى معهم , أو منسرب, فقد طمثوا فى الشعاب العفن , غفلة, مع ديوس الذهب, فمابالكم رابضيين على توابيت الموت ألزوؤآم, والطاعون والذل والتعب,وسوء المقام أقلعوهم عنوة, كما قلعوا البلد "حجوة" يتنادوا, سفلة ,لكل منادى ,او داع, أذلة مهطعين, لايدرون الحلكة , والغفلة من الصبح ألامين, يتداعوا للقصعة, زلفى, لكل حجر وطين, أبناء الدجل والخرافة, والفساد المبين, أقلعوهم عنوة, وانتم القادريين؟؟؟؟
يوليو15 , 17 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.