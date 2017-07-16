سقراط يحب الملح!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

ماوراء الكلمات (1) الثورة دائماً تصنع أبطالاً.ولكن لاشئ يمنعها أن تصنع أنذالاً. (2) أجمل مافى شهد المهندس(حاف كدا بلا أستاذة بلا لمة)هو أسمها. وما تؤديه تحت مُسمى الحوارات التلفزيونية والاداء البرامجى.انما هو(شخبط شخبيط لخبط لخبيط)وكله يقع على رأسى أنا. كمشاهد يتيم. (3) الشافع (الشليق)يصيح ياناس.ياعالم(الملك دا مالو ماشى عريان وام فكو)وهنا يتدخل حُراس الملك.(ويرصعون)الشافع البرئ.كفاً (صاموتياً)وبعد ذلك قامت ألاجهزة الامنية.بالقاء القبض على افراد اسرة الطفل.والقاءهم فى السجن .حتى يتعلم باقى الشعب.عدم الحديث فى الملك.وفى لبسه وفى حكمه.! (4) نزل المطر وبرد الجو.وغاب الوالى واركان حكومته.فالخريف لن يخلف مواعيده.ولن يستطيع كائن من كان أن يجبره على التأخير والغياب.وهو قد حضر و(عمل العليهو).والباقى على الحكومة وعلى المواطنين.أن يعملوا العليهم..دون الاستعانة بالحكومة . (5) وتم إستعداء الطبيب لمعالجة المريض الموجود فى الضفة الشرقية من النيل. وتحرك الطبيب من الضفة الغربية.ووصل الى مكان المريض.وقد حاول الطبيب وبكل مايملك من مهارات.أن يسعف المريض.ولكن قدر الله كان اسرع.ومات المريض.وهنا تدخل أهل المريض.وإتهموا الطبيب بالاهمال والتقصير.وحاولوا الاعتداء على الطبيب.الذى أطلق ساقيه للريح.وبسرعة شديدة وصل الى الشاطئ.والقى بنفسه فى النيل.وسبح حتى وصل بسلام الى بيته.فوجد أبنه الذى يدرس الطب.منكباً على القراءة.وقال لابنه.يابنى إذا أردت أن تكون طبيباً.فعليك أن تتعلم الجرى والسباحة.!!ولا تكن مثل البروف مأمون حميدة وزير صحة ولاية الخرطوم.الكثير السباحة فى الفضاء الاعلامى القديم والجديد. (6) وذات مرة وسقراط جالس بيننا يأكل من (فتة البوش)التى إرتفع ثمنها.وإنخفضت قيمتها.بسبب إختفاء كثير من مكوناتها الرئيسية..وبعد تمديد العقوبات الاقتصادية على الشعب السودانى,ربما تصبح الفتة.أكلة للمرفهين والمرطبين والاثرياء!! وبعد أن شبع سقراط.وشرب من مويتنا التى لا يشبه الماء.الذى تم تعريفه بانه سائل شفاف لا لون ولا طعم ولا رائحة.له.سألنا عمك سقراط من يصنع الطغاة؟ وتلفت عمك سقراط.شمال ويمين.ثم طلع بره الفوالى.وقال مافى حاجه تصنع الطغاة إلا مسكنتكم وطيبتكم دى.يا اخى انا ماشفت ناس مساكيين وطيبيين زيكم.وعليكم الله دا فطور ليكم؟وعليكم الله دى موية يشربها زول عاقل؟ثم قال كلام كتيير.ولكن بعد شوية تلفتنا شمال ويمين ووجدنا عمك سقراط يتحدث مع صاحب الفوالى.واشار نحونا.ثم إنصرف.وبعد أن أكملنا ونستنا. ونهم بالخروج.قال لنا صاحب الفوالى.تعالوا هنا ماشين وين؟.تعالوا أدفعوا الحساب..فقلنا عمك الكان واقف يتكلم معاك مادفع لينا الحساب؟فقال عمكم دا قال لى الحساب على الفارات إنتو ديل..وهنا قلنا حتى أنت ياسقراط تحب الملح.!!. (7) مثلما أعلنت الحكومة أن دول الحصار الاقتصادى على قطر لا علاقة لها بتمديد أجل الحصار الاقتصادى الامريكى الى ثلاثة اشهر اخرى.نعلن نحن ايضا.بان اراء وافكار وإطروحات دكتور زهير السراج .والاستاذ عثمان شبونه.لا علاقة لها بالحصار الاقتصادى الامريكى.واللهم فك أسر وحظر دكتور زهير السراج والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج. وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين. _______________________________________ جريدة الجريدة 15-7-2017 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ////////////////