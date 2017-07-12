من غرائب الطب .. بقلم: برير عمر

تمكن الجراح اليابانى تاكاهيرو اوتو من تجميع اعضاء سليمة من رئتين ودمجهما ليكون منهما رئة واحدة سليمة وقام بزرعها لامرأة فى الواحدة والخمسين من عمرها. وقد اخذت الكليتان من امرأة ميتة سريريا. وذكرت صحيفة جابان تايمس التى اوردت الخبر بان الجزء الاسفل من كليتى المتبرعة غير سليم وقام البروفيسر تاكاهيرو باخذ النصف الاعلى من الرئة اليسرى ودمجه مع الثلث الاعلى من الرئة اليمنى. تمت العملية بنجاح وستغادر المريضة المستشفى فى خلال ثلاثة اشهر. وكانت المريضة تعانى من انتفاخ الرئة فى عام 2007 والذى تسبب فى اتلاف الاكياس الهواءية للرئة مما ادى الى حدوث كحة وضيق فى التنفس وقد قام الاطباء فى عام 2011 بعملية زراعة لرئتها اليمنى وتحسنت حالتها الا انها عانت بعد ذلك من الرئة اليسرى مما حدى بهم لاخضاعها للتنفس الصناعى منذ ذلك الوقت. وقد قام بروفيسر تاكاهيرو باجراء عدة تجارب على الخنازير اولا قبل ان يقوم بزراعتها لهذه المرأة والتى تعد الاولى فى العالم وقال فى مؤتمر صحفى بانهم فى اليابان يعانون من النقص فى المتبرعين بالرئة ولا يسعهم تضييع اى جزء سليم حتى يتمكنوا من انقاذ حياة المرضى وقالت المراة بانها ممتنة جدا لمن تبرعت لها بالرئة الاولى وانها تتطلع الى اصطحابها فى رحلة الى ما وراء البحار للترفية حالما تعافت. وتعتبر جامعة اوكاياما الطبية التى يحاضر فيها بروفيسر تاكاهيرو من الجامعات المتخصصة فى زراعة الاعضاء وسبق لدكتور تاكاهيرو ان قام بزراعة جزء من رئة ام لطفلها فى نفس المستشفى والتى اعتبرت ايضا الاولى فى العالم من متبرع على قيد الحياة حيث اقتطع من الجزء الاوسط من رئة الام وقام بدمجها مع رئة طفلها ثم قام بزرعها لطفلها ذو الثلاثة اعوام والذى تعذر وجود رئة مطابقة له من متبرع اخر (انها الامومة. قمة المشاعر الانسانية ). وعادة ما يستعمل الجزء الاسفل من الرئة فى هذه الحالة نسبة لأنه الاجود بالنسبة للتنفس ولكن اخذ الجزء المتوسط لصغر حجمه ومطابقته لاحتياجات رئة الطفل. مترجم من صحيفة جابان تايمس
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