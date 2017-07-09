فى الرد على الدكتور حيدر: ليس هناك أبقار مقدسة ولكن فقط ذوات مُضخّمة تصبوا إلى القداسة! .. بقلم: محمد عثمان (دريج)

التفاصيل نشر بتاريخ: 09 تموز/يوليو 2017 الزيارات: 23