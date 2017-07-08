السلبيات الصغيرة والكوارث الكبيرة .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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ماوراء الكلمات
(1)
ثلاثة وسع لها صدرك(لتتحمل نقتهم)الحكومة والمعارضة والمرأة. (2) الوصول الى القمة أمر مرغوب.بشرط أن لا يكون على أكتاف الاخرين. (3) الديكتاتور او السفاح.لا يحب أن ينافسه أحد.ولو الدخول الى نار جهنم. (4) لا يهم الاحتفال بالعيد الثامن والعشرون لثورة الانقاذ الوطنى.ومايهم ماذا قدمت الانقاذ للمواطن العادى(وليس المنتمى للمؤتمر الوطنى) من خدمات وبنية تحتية وغيرها.حتى تدفعه للاحتفال معها بعيدها وأعيادها؟ (5) الحكومة التى تحتفظ بكل وزرائها.الذين إثبتوا فشلهم فى كل المهام.ولا تحاول تغيرهم.هى حكومة تسعى لتعزيز الفشل.بل وتوطينه.وحكومة ولاية القضارف حتى تاريخ اللحظة.لا يظهر لها حس او خبر او حتى إشاعة.على بدء تكوينها. عل المانع خير؟ (6) وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية. قال(السودان يفقد نصف ثروته الحيوانية بسبب الجوع والمرض)فماهى الرسالة التى يريد إرسالها السيد مبروك مبارك سليم؟ ولمن يرد توصيلها؟وما المراد من خلفها؟فهل أراد السيد وزير الدولة أن يقول لنا(بهائمكم ماقادرين تأكلوها ولا قادرين تشربوها ولاقادرين تعالجوها.يا أخى ماتصدورها وترتاحوا من الهم والوجع ومن الجوع والمرض)ومبروك عليكم ايها الشعب تصدير الباقى من ثروتكم الحيوانية.بدلاُ من أن يأكلها السبع والضبع وتماسيح الاسواق والمتنفذين.ومن قبل وافقت وزارة الثروة الحيوانية.على تصدير الاناث.مما جعل احدهم يغنى(ياحليلهم ناسنا.شالوا نومنا وشالو نعاسنا وصدروا اناثنا دوام بطراهم) (7) البلد فيها بحرين والمياه لا تصل للجميع.والبلد فيها سدين.والكهرباء غير مستقرة ومتذبذبة.والبلد فيها نائبين للرئيس.والازمات والكوارث هى هى. والبلد فيها برلمانين.البرلمان الوطنى.والبرلمان الولائى.والكل يشكو من سؤ إداء الوزراء ووزراء الدولة ومن كبار المسؤولين.والبلد فيها إتحادين.واحد رئيسه دكتور والاخر رئيسه فريق.والفريق الوطنى.يسقط أمام أهله ووسط ارضه بالثلاثة امام منتخب مدغشقر.حيرتونا!!طيب دايرين البلد تتقدم كيف؟ (8) السلبيات الصغيرة (أنظر الى خريف العام الماضى والذى قبله)تقود الى كوراث كبيرة(أنظر الى بدايات هذا الخريف)فتجد ان سلبيات الخريف السابق هى من أدت الى بداية كوارث خريف هذا العام.وايام قليلة وتجد والى الخرطوم وقد شمر ورفع وكفكف بنطلونه.وخاض فى مياه الامطار.من أجل مشاركة المتضررين الاحزان وفى مصائبهم الجلل.وأخذ الصور القمرية و الشمسية و التذكارية والتلفزيونية والسيلفى.ربنا مايقطع ليكم عادة.ايها الولاة والوزراء والمعتمدين ومن لف لفهم وإهتدى بهديهم!!بالمناسبة.الخبرة لا لا يمكن تعلمها من المدارس والجامعات.وهى تُكتسب بالممارسة.او تكتسبها من الاخرين و(معقولة بس)والانقاذ لها بطرفنا النعسان 28خريفاً.وتتكرر وتُكرر ذات كوارث ومصائب (الاخرفة)التى إنصرمت من خريف حياتنا.؟ (9) وما أن تختفى الحرية.من السودان وإلا وتظهر أعداداً من المنتسبين للمؤتمر الوطنى.. ويبدأون فى الحديث عنها.ويزعمون أن الحرية بالسودان.غير متاحة فى دول كثيرة.!! والمؤمن بالطبع(صديق)يصدق ذلك الزعم.ولكن ليس المطلوب منه أن يؤمن به او يعمل به.واللهم فك أسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين. _________________________________________________ جريدة الجريدة 7-7-2017
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