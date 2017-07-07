برنويا إخوان السودان .. بقلم: اسامة سعيد

تأكيدا لنشأتها المشبوهه وتاريخها الاسود جماعة الاخوان المسلمين تفرخ لنا في السودان مجموعة مشوهه نفسيا تتناقض داخليا مع توجهها الخارجي تؤمن بتناقض القيم الانسانية وتختار منها ما يخدم التنظيم الدولي
انظر اخي الكريم الي تفاهة الاخوان المسلمين في السودان وزدواجية معاييرهم العنصرية ففي نداءهم بأنهم كلهم قطر نحن نقول الآتي الاقربون أولي بالمعروف فما تدعونه لقطر فمن باب أولي كان تطبقوه عمليا في السودان انتم جماعة مريضة حاقدة علي الشعب السوداني تعمل علي قتله وتشريده وتقسيمه قبليا واثنياً فالجماعة عندكم اهم من شعبكم ووطنكم انظر اخي الكريم الي تناقض جماعة الاخوان المسلمين في السودان هي ضد ما تسميه انقلاب السيسي لكنها مع انقلاب الجماعة في السودان هي مع قناة الجزيرة دعما لحرية التعبير ولكنها مع مصادرة حرية التعبير في السودان هي مع شعب قطر في تقرير مصيره وتحديد من يحكمه ولكنها ضد قيام الشعب السوداني لممارسة ذات الحق هي ضد قتل الأبرياء وهي ذات الجماعة تقتل الالاف الأبرياء من المدنيين في السودان هي ضد حصار قطر وتجويع شعبها وهي ذات الجماعة تجوع وتحاصر شعبها في جبال النوبة والنيل الازرق وتمنع عنهم الطعام وتطعيم الأطفال هي مع حماس لاسترداد ارضها وهي خانعة وراضية باستعمار اراضي سودانية هذا التناقض يوضح بجلاء ان جماعة الاخوان المسلمين نبت شيطاني لتدمير الشعوب والاوطان فمحاربتها واجب ديني وأخلاقي ووطني
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