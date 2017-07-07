النمل يريد تغيير النظام .. بقلم: الطيب محمد جاده / فرنسا
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برغم الظلم والقهر الذي يعيشه الشعب السوداني يبدو أن حلمه بالحرية مستحيل لأن الحلم بالحرية يجب أن يكون برؤية واضحة المعالم لتحقيقه وتحويله إلي حقيقة واقعية وفي
سبيل ذلك يجب ان يمتلك الشعب وكل القوة الرافضة للظلم والقهر :
* إرادةقوية لا يتطرق إليها ضعف .
* وحدة وتكاتف بين جميع المكونات .
* نبذ العنصرية القبلية والجغرافية .
فعلي الذين يريدون تغيير الواقع أن يدركوا أن تغيير الواقع ممكن لا مستحيل وان المستحيل ممكن بالإرادة والعزيمة فإذا أراد الشعب ومعارضيه التغيير فالتغيبر سهل ليس مستحيل ولكن لابد من الكل أن يغير ما بداخله من عنصرية قبلية وجغرافية تجاه أبناء وطنه ويدراك معني قوله تعالي : إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (الرعد:11) لكن يا شعب ومعارضي بلادي كونكم تحلمو بتغيير الحال التي وصل إليها السودان وانتم في بيوتكم وفنادق باريس واديس تدفنو رؤسكم كالنعام لا يكون هناك تغيير بهذه الطريقة ، واهم من ظن أن المؤتمر الوطنى يخرج دون دماء لأنه درب مليشيات خصيصاً لقمع الشعب ، عليه من يريد خروج الكيزان بدون دماء أن يقدم طلبه للمؤتمر الوطنى ينتظر النتيجه ، هذا النظام حتي الحيونات التى تعيش في السودان تضررة منه واكثرها ضرر النمل الذي تضرر بسبب قتل كل المشاريع الزراعية علي رأسها مشروع الجزيرة لذلك يريد تغيير هذا النظام ولكن يا تري هل يعتبر تنظير حركات الصفيح في ظل عنصريتهم وجهويتهم يكون هناك تغيير ، الشعب يواجه الانهيار الجوعى والفقر وبأمكانه أن يثور ولكن بفعل المنبطحين والمنظراتية فقد الامل في الحياة وأصبح يُقلب كفيه هل ضاعة أحلام الشعب بسبب المنبطحين وعدم مساندة الاحزاب الكرتونيه وحركات الصفيح في تغيير جرثومه المؤتمر البطني الخبيثة التي دمرت السودان وشقتهُ الي شمال وجنوب والغرب قادم بقوه ومن يقول خلاف ذلك أعمي وأطرش وأبكم .
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