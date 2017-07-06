لو كان" سعادة الفريق " الخائن في اي بلد من بلاد الدنيا لكان جزاؤه الاعدام في مكان عام .. بقلم: د محمد علي سيد الكوستاوي

التفاصيل نشر بتاريخ: 06 تموز/يوليو 2017 الزيارات: 100