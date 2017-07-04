قل كيف القيام و الناس نيام.. الناس نيام؟! .. بقلم: عثمان محمد حسن

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· أيها الشعب الكريم إضحك و ابكِ، في آنٍ معاً، و أنت تستمع إلى الزبير أحمد الحسن، الامين العام للحركة الاسلامية، يقول:- " الحمد لله الذي وجدنا مستضعفين في الأرض، نخاف أن يتخطفنا الناس فآوانا وأيدنا بنصره ورزقنا من الطيبات..."

· يأكل جماعة الزبير الطيبات.. بينما كثيرون من أبنائك، أيها الشعب، يقتاتون من المزابل للحصول على ما يسدون به الرمق..

· و من مأواه الفخيم يتحدث إلى جماعته حديث المنعَّم للمنعَّمين.... و ( طيبات) أرض السودان تأتيه تباعاً.. و كل شيئ طوع يديه و طوع أيادي زمرته الذين استقووا بالكلاشينكوف و الدبابات منذ 28 عاماً..

· إن انقلاب 30 يونيو قد قلب الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية في السودان فأضحى واطيها عاليها.. و انتحر المنطق في القصر الجمهوري.. و هربت مقاصد الدين الاسلامي من أجندة المتأسلمين ليحل محلها فقه الضرورة لارتكاب الآثام و الخطايا المعلوم منها و المخفي..

· نكاد نشتم رائحة الفساد في جلاليبهم و تتأكد رؤيته رأي العين في
شحوم نبتت من ( طيبات) سحتٍ جاءت ب(اللفة).. و صار انتفاخ ( الجضاضيم) و
تكوُّر الكروش و لمعان البِشرة لازمة سائدة بعد تسلق المناصب الدستورية
في غفلة من الزمان الآسن..

· اغتصبوا ثروات السودان الثابتة و المنقولة.. و حياتهم كلها رفاه و
انشراح.. و إيماءة من أحدهم تكفي كي يأتيهم المنافقون بذهب قارون قبل أن
يرمش له طرف..

· الأراضي الزراعية المميزة تأتيهم و هم جالسون في مكاتبهم.. و
برفقتها قطع أراضي سكنية مميزة.. و على الأرائك يتكئون في نعيم (
الطيبات).. . ( و لحم طير مما يشتهون.. و فاكهة مما يتخيرون..) و يأتيهم
الكافيار من وراء البحار.. و لا ينفكون يقترنون بأجمل النساء مثنى و ثلاث
و رباع.. و لا يلوون على شيئ!

· إذن، كيف لا يتحدث الأمين العام للحركة المتأسلمة عن ( طيبات)
غمرتهم بعد جوع و استضعاف في الأرض.. لقد أخذوا نصيبهم من الدنيا و
اغتصبوا نصيبنا.. و ( خلوها مستورة) في ( فقه الضرورة)..!

· إضحك و ابكِ، في آن معاً!.. و الزبير لا يخاف الله وهو يحمد الله
و يشكره في ذكري اليوم المشئوم، يوم وصول الحرامية إلى مبتغاهم في
التمكين و تغيير امكانات السودان لصالح عصابتهم..

· أيها الشعب الكريم، لا تتوقف عن الضحك و البكاء، في آن معاً، فها
أنت تستمع إلى الامين العام للحركة الاسلامية و هو يشكرك على صبرك على
خطايا و جرائم الحركة الاسلامية، و الزبير يسميها أخطاء و تقصير فيقول:
" التحية والتقدير العالي للشعب السوداني الذي أنجزت الانقاذ بجهده وعرقه
ودمه وتاييده ومؤازرته وصبره معها ما أنجزت والعتبى له على ما كان من
أخطاء وتقصير حتى نصححها.."

· إخرس أيها الزبير! اخرس، كفاكم اللعب بالدين في ميادين التجارة و
السياسة ، لقد سرقتم جهدنا و عرقنا و أرقتم دماءنا و فعلتم بنا ما لم
يفعله الطير الأبابيل بالفيل.. فاخرس!

· إن معظم أفراد الشعب يعيش في كنف رزق اليوم باليوم و مع ذلك يؤكد
أن ( الله ما خلق حنكاً ضيَّعو!).. و يردف: ( البخاف من عِيْشْتُو
كافر!..) يا للبعض من مساكين! إنهم لا يعرفون أن الذي يُظلم و يصمت هو
الكافر! لقد ضللتموهم ضلالاً مبيناً..

· ".. إن انقلاب الترابي- البشير أنقذكم و كنتم مستضعفين كما ذكرت
أنت يا الزبير.. و صرتم تأكلون الطيبات و الناس تأكل الحشف.. و تتزوجون
مثنى و ثلاثاً و رباع و الشباب لا يستطيع الباءة.. و يا لسخرية القدر..

· أيها الزبير، قد لا ترى الفقر المدقع في سيماء أغلب المواطنين..
فأغلبهم متعففون.. لكن ثمة حالات من القنوط تملكت بعضهم فركنوا للتسول..
و لجأت بعض الفتيات لبيع أجسادهن في مزارع الشيوخ أصحاب الذقون المصبوغة
بالحناء.. أو في سيارات المظللة يقودها مستجدو النعمة ( الانقاذية)
منكم..

· هذا و أود أن أسألك يا الزبير أحمد الحسن عما اذا قمت بالتحلل من
مبلغ ال 9 مليار دولار الذي اشتريت به قصرك المنيف بالمنشية، حسب ما ذكر
الفريق طه؟!

· و أختتم بقصيدة كتبتها عن زمرتكم قبل فترة، جاء فيها:-

ليسوا أكفأ من فينا..
ليسوا الأكثر معرفةً بالدنيا و الدين..
إنتاج طواحين ( التمكين)..
التهموا قوت المسكين..
ليسوا الأذكى.. كلا.. كلا..
فالأكثر خبثاً هُم.. مصاصو الدم..

( شايلوك) يصارع ( ذا القرنين) و يبارك شِرعة ( راسبوتين)

في التقوى و أمور الدين..( تمكيناً) فوق ( التعيين)

( فيللاً) و مزارع أنس و حكايات..
أربع زوجات و سيارات..
أربع ( دادات) و شغالات..
دوراتٍ للنزهة.. دوراتْ..
لماليزيا الثعلب فات
في ( ديلو) كم مليارات

و " القردة تلهو في السوق
تلعب فوق الكرسي المسروق"

ليسوا الأذكى!
كلا.. كلا.. ليسوا الأذكى
لكن الأكثر خبثاً هم،

فالأذكى إما احترقوا في الجو.. أو ماتوا بالسم..

أو غرقوا في الهم.. و الهم.. و الهم!
ليسوا الأشجع
فالأشجع قد شبعوا موتاً
في الأدغال.. و في ( الدِروات).. و ما في كلام!
فالناس نيام.. الناس نيام..
و " القردة تلهو في السوق.."
تنهب.. تقتل.. تسبي.. و ( كلو تمام)!

كلو تمام!
ليسوا الأكفأ
فالأكفأ قد تركوا الدار و ما فيها
زحفاً نحو الغرب
و نحو دبي.. و نحو الهند.. و نحو الصين
مسكين يا بلدي.. مسكين..!

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