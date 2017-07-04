قل كيف القيام و الناس نيام.. الناس نيام؟! .. بقلم: عثمان محمد حسن
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· أيها الشعب الكريم إضحك و ابكِ، في آنٍ معاً، و أنت تستمع إلى الزبير أحمد الحسن، الامين العام للحركة الاسلامية، يقول:- " الحمد لله الذي وجدنا مستضعفين في الأرض، نخاف أن يتخطفنا الناس فآوانا وأيدنا بنصره ورزقنا من الطيبات..."
· يأكل جماعة الزبير الطيبات.. بينما كثيرون من أبنائك، أيها الشعب، يقتاتون من المزابل للحصول على ما يسدون به الرمق..
· و من مأواه الفخيم يتحدث إلى جماعته حديث المنعَّم للمنعَّمين.... و ( طيبات) أرض السودان تأتيه تباعاً.. و كل شيئ طوع يديه و طوع أيادي زمرته الذين استقووا بالكلاشينكوف و الدبابات منذ 28 عاماً..
· إن انقلاب 30 يونيو قد قلب الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية في السودان فأضحى واطيها عاليها.. و انتحر المنطق في القصر الجمهوري.. و هربت مقاصد الدين الاسلامي من أجندة المتأسلمين ليحل محلها فقه الضرورة لارتكاب الآثام و الخطايا المعلوم منها و المخفي..
· نكاد نشتم رائحة الفساد في جلاليبهم و تتأكد رؤيته رأي العين في شحوم نبتت من ( طيبات) سحتٍ جاءت ب(اللفة).. و صار انتفاخ ( الجضاضيم) و تكوُّر الكروش و لمعان البِشرة لازمة سائدة بعد تسلق المناصب الدستورية في غفلة من الزمان الآسن..
· اغتصبوا ثروات السودان الثابتة و المنقولة.. و حياتهم كلها رفاه و انشراح.. و إيماءة من أحدهم تكفي كي يأتيهم المنافقون بذهب قارون قبل أن يرمش له طرف..
· الأراضي الزراعية المميزة تأتيهم و هم جالسون في مكاتبهم.. و برفقتها قطع أراضي سكنية مميزة.. و على الأرائك يتكئون في نعيم ( الطيبات).. . ( و لحم طير مما يشتهون.. و فاكهة مما يتخيرون..) و يأتيهم الكافيار من وراء البحار.. و لا ينفكون يقترنون بأجمل النساء مثنى و ثلاث و رباع.. و لا يلوون على شيئ!
· إذن، كيف لا يتحدث الأمين العام للحركة المتأسلمة عن ( طيبات) غمرتهم بعد جوع و استضعاف في الأرض.. لقد أخذوا نصيبهم من الدنيا و اغتصبوا نصيبنا.. و ( خلوها مستورة) في ( فقه الضرورة)..!
· إضحك و ابكِ، في آن معاً!.. و الزبير لا يخاف الله وهو يحمد الله و يشكره في ذكري اليوم المشئوم، يوم وصول الحرامية إلى مبتغاهم في التمكين و تغيير امكانات السودان لصالح عصابتهم..
· أيها الشعب الكريم، لا تتوقف عن الضحك و البكاء، في آن معاً، فها أنت تستمع إلى الامين العام للحركة الاسلامية و هو يشكرك على صبرك على خطايا و جرائم الحركة الاسلامية، و الزبير يسميها أخطاء و تقصير فيقول: " التحية والتقدير العالي للشعب السوداني الذي أنجزت الانقاذ بجهده وعرقه ودمه وتاييده ومؤازرته وصبره معها ما أنجزت والعتبى له على ما كان من أخطاء وتقصير حتى نصححها.."
· إخرس أيها الزبير! اخرس، كفاكم اللعب بالدين في ميادين التجارة و السياسة ، لقد سرقتم جهدنا و عرقنا و أرقتم دماءنا و فعلتم بنا ما لم يفعله الطير الأبابيل بالفيل.. فاخرس!
· إن معظم أفراد الشعب يعيش في كنف رزق اليوم باليوم و مع ذلك يؤكد أن ( الله ما خلق حنكاً ضيَّعو!).. و يردف: ( البخاف من عِيْشْتُو كافر!..) يا للبعض من مساكين! إنهم لا يعرفون أن الذي يُظلم و يصمت هو الكافر! لقد ضللتموهم ضلالاً مبيناً..
· ".. إن انقلاب الترابي- البشير أنقذكم و كنتم مستضعفين كما ذكرت أنت يا الزبير.. و صرتم تأكلون الطيبات و الناس تأكل الحشف.. و تتزوجون مثنى و ثلاثاً و رباع و الشباب لا يستطيع الباءة.. و يا لسخرية القدر..
· أيها الزبير، قد لا ترى الفقر المدقع في سيماء أغلب المواطنين.. فأغلبهم متعففون.. لكن ثمة حالات من القنوط تملكت بعضهم فركنوا للتسول.. و لجأت بعض الفتيات لبيع أجسادهن في مزارع الشيوخ أصحاب الذقون المصبوغة بالحناء.. أو في سيارات المظللة يقودها مستجدو النعمة ( الانقاذية) منكم..
· هذا و أود أن أسألك يا الزبير أحمد الحسن عما اذا قمت بالتحلل من مبلغ ال 9 مليار دولار الذي اشتريت به قصرك المنيف بالمنشية، حسب ما ذكر الفريق طه؟!
· و أختتم بقصيدة كتبتها عن زمرتكم قبل فترة، جاء فيها:-
ليسوا أكفأ من فينا.. ليسوا الأكثر معرفةً بالدنيا و الدين.. إنتاج طواحين ( التمكين).. التهموا قوت المسكين.. ليسوا الأذكى.. كلا.. كلا.. فالأكثر خبثاً هُم.. مصاصو الدم..
( شايلوك) يصارع ( ذا القرنين) و يبارك شِرعة ( راسبوتين)
في التقوى و أمور الدين..( تمكيناً) فوق ( التعيين)
( فيللاً) و مزارع أنس و حكايات.. أربع زوجات و سيارات.. أربع ( دادات) و شغالات.. دوراتٍ للنزهة.. دوراتْ.. لماليزيا الثعلب فات في ( ديلو) كم مليارات
و " القردة تلهو في السوق تلعب فوق الكرسي المسروق"
ليسوا الأذكى! كلا.. كلا.. ليسوا الأذكى لكن الأكثر خبثاً هم،
فالأذكى إما احترقوا في الجو.. أو ماتوا بالسم..
أو غرقوا في الهم.. و الهم.. و الهم! ليسوا الأشجع فالأشجع قد شبعوا موتاً في الأدغال.. و في ( الدِروات).. و ما في كلام! فالناس نيام.. الناس نيام.. و " القردة تلهو في السوق.." تنهب.. تقتل.. تسبي.. و ( كلو تمام)!
كلو تمام! ليسوا الأكفأ فالأكفأ قد تركوا الدار و ما فيها زحفاً نحو الغرب و نحو دبي.. و نحو الهند.. و نحو الصين مسكين يا بلدي.. مسكين..!
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