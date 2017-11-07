الكاميرا لا تجامل: احترام شيخوخة مبدعينا !! .. بقلم: يحى العوض

لماذا لا نحترم شيخوخة وامراض مبدعينا .. هل يحق لنا وهم في حالة وهن وضعف ،وعلى حافة النسيان وفقدان الذاكرة ، استضافتهم وتوجيه الكاميرات علي شحوبهم ونحولهم ودموعهم ، وعلى ملابسهم التى اتسعت عليهم ، بعضهم على فراش المرض ومعظمهم تفيض دموعهم، وتتساقط دون استئذان وتحكم ..!
حدث هذا مع كاتبنا الكبير الاستاذ الطيب صالح ، وشاعرنا المتفرد محمد مفتاح الفيتوري ، وفارس الميدان حمدي بدر الدين ، والشامخة الاستاذة فاطمة احمد ابراهيم والفنان المبدع خضر بشير ،والاعلامى مدير رويتر محمد ميرغني والمخرج المسرحي الريح عبد القادر ، وكروان كردفان عبد الرحمن عبد الله ، ونجم الفريق القومي المحينة ،.. ولا نشك في نوايا محاوريهم من الاعلاميين ومقدمي البرامج التلفزيونية ، لكن الكاميرا لا تجامل ،وند وب الزمن تهزم جهدهم للتماسك وتمنعهم من الحديث بطلاقتهم المعهودة ، وتشوه وجوههم النضرة وتحشرج نبرات صوتهم التى أحبها و ألفها الناس .
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