أرقام قياسية : زرت كوريا الشمالية مرتين ..!! (2- 2) .. بقلم: يحيى العوض
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نواصل رحلة كوريا الشمالية ,عام 1967 ,وكنا اول وفد سودانى يصل الى هناك, ممثلا لاتحاد الصحافة السودانية , برئاسة الاستاذ صالح عرابى , رئيس تحرير جريدة التلغراف والاستاذ احمد سهل محمد , ممثلا لصحيفة السودان الجديد وشخصى , بصفتى الامين العام لنقابة الصحفيين.وكان الاستقبال حافلا فى مطار العاصمة بيونج يانج, ومعناها " أجمل أرض فى العالم".!
وكان مقر اقامتنا فى بيت الضيافة , الذى يقع فى ضواحى المدينة, اشارة الى اننا لانستطيع مغادرته الا وفقا للبرنامج الرسمى وبالتالى لا يمكننا اجراء مقابلات او تحقيقات باختيارنا.. كنا مدركين لطبيعة الظروف التى تعيشها كوريا الديمقراطية , باعتبارها من البؤر الساخنة فى مواجهات الحرب الباردة..وكان عزاؤنا , صحبة الاستاذ صالح عرابى , الذى يعد من ظرفاء عصره, دائم الابتسامة والسخرية, أضفى علينا بهجة, بددت صرامة مضيفينا !. وبالفعل بعد فترة وجيزة من وصولنا بيت الضيافة , اكتشفت وزميلى احمد سهل , ان الجناح الذى خصص للاستاذ صالح تتوافر فيه كماليات , باعتباره رئيسا للوفد ,وهذا تقليد طبيعى فى معظم الدول , الا اننا لاحظنا عدم وجود اقلام واوراق للكتابة مثل ما عنده , والمفروض مساواتنا جميعا فى هذا الامر ,فذهبنا اليه ضاحكين ومستنكرين لهذه التفرقة , وبعد دقائق من شكوانا , طرق باب الجناح ودخل موظف يحمل اوراقا واقلاما !, عندئذ , اشار الاستاذ صالح الى فمه بسبابته , وكتب لنا على ورقة امامه " الغرف ملغومة بأجهزة التنصت " , " سيكون حديثنا بالاشارة وونستنا بالكتابة "! وبدأ يتحدث باستفاضة عن عظمة كوريا وزعيمها الرئيس كيم ال سونج , بينما يومىء بيديه واصابعه باشارات ساخرة , ونحن فى ضحك مكتوم, وفجأة توقف وكتب لنا ," الى البلكونة," واسرعنا الى هناك , وقال بجدية , هل سمعتم قصة ذلك الوزير المصرى , الذى أقاله الرئيس عبد الناصر فجأة , فذهب اليه احد الشبان من العاملين فى مكتبه مواسيا , واخذ الشاب يستدرجه فى الحديث , والوزير يشك فى أمره , ولم يجاريه وعلى العكس , اشاد بالرئيس عبد الناصر وعدله , وفى الوقت نفسه , كان يرفع يديه الى السماء , شاكيا ومستنكرا للقرار !, وعند نهاية المقابلة قال الوزير للشاب :با ابنى , اعرف ان الساعة التى في يدك جهاز تسجيل !, لكن الشاب قاطعه: لا معاليك , انها جهازى تسجيل وفيديو !! كانت صراعات الحرب الباردة , بين المعسكرين الشرقى والغربى على أشدها فى ذلك الوقت من ستينيات القرن الماضى. وكان الصحفيون , من الاهداف المرصودة من الجانبين , مما يتطلب التعامل معهم بحذر شديد! وبدأنا برنامج الزيارة المرهق , وتضمن متحف الثورة والذى يوازى فى مساحته ,حيا سكنيا كاملا , احتوى على تفاصيل التفاصيل , الاسلحة , حطام الطائرات والسفن والدبابات, الملابس , صور الاسرى الخ... و تماثيل لاتحصى للزعيم كيم ال سونج وتحركاته طوال سنوات الحرب التى امتدت من عام 1950 الى 1953.. امضينا يوما كاملا فى المتحف .. وكان برنامج اليوم التالى , زيارة جميع البيوت التى سكن فيها الرئيس كيم ال سونج منذ مولده , ثم توقفنا عند شجرة ظليلة مسيجة باناقة .. وانبأنا المرافق : عندما كان الزعيم كيم ال سونج فى السابعة من عمره , تصارع مع واحد من انداده تحت هذه الشجرة وتغلب عليه وطرحه ارضا فى هذا المكان...! قد يصعب علينا , فهم هذا التقديس للفرد , لكنها ثقافة وعقيدة اسيويه , ضاربة الجذور فى الصين واليابان وكوريا , ونتيجة للحروب المتواصلة فى المسار التاريخى لتلك الشعوب , تجسد رمز المخلص فى اشخاص زعماء ومصلحين مثل بوذا والدلاى لاما ! ونجح كيم ال سونج فى اقامة دولة , معتدة بتاريخها , وعبأها وفقا لنظرية " جوجى " وتعنى الاعتماد على النفس والادارة الجماعية, وطور نظرية البلورتاريا بتحالف العمال والمزارعين والمثقفين , واصبح شعار الدولة , المنجل والمطرقة والريشة ... وكان من ضمن برنامج الزيارة , زيارة مصنع للنسيج , ووجدنا مفاجأ ة فى انتظارنا .. اخبرونا ان مناخ كوريا الشمالية لا يتناسب وزراعة القطن , لذلك كان التحدى , كيف ينتجون أقمشة , بدون قطن ؟, وتبارى العلماء حتى وصلوا الى سر لم يباح به حتى الان, بما فى ذلك اقرب الاصدقاء , الصين .!..ودخلنا المصنع فوجدناه عبارة عن طواحين ضخمة مماثلة لطواحين الدقيق فى القرى السودانية!! امامنا اخذ العمال كتل من "الحجر الجيرى " وادخلوها فى الاقماع الكبيرة للطواحين واضافوا اليها بعض المواد , تابعنا طحنها حتى تشكلت خيوطا رقيقة ثم ادخلت فى مناسج آلية لتتحول الى أقمشة ناصعة البياض ! وقدم لنا مدير المصنع قطعا منها تكفى لحياكة جلباب , هدية تذكارية !!
وزرنا مصنعا آخر لصناعة الجرارات , وحكى لنا مدير المصنع بصراحة , انهم استفادوا من الحظرالدولى الذى فرضته عليهم الامم المتحدة , فأصبحوا غير مقيدين بحقوق الملكية , فجمعوا نماذج من الجرارات المعروفة عالميا وعكفوا على دراستها وتقليدها قطعة , قطعة , حتى نجحوا فى تصنيع الجرار الاول , لكنهم عندما اداروه كان يسير فقط الى الخلف !, وامضوا عدة اشهر لحل هذه المعضلة , ونجحوا أخيرا فى تسييره الى الامام والخلف !!واعتقد انهم ثابروا بجهد مماثل ,حتى تمكنوا من تخصيب اليورانيوم وصنع قنبلة نووية, وان كانت بدائية ! وخوفا من قصف مصانعهم , فى اى حرب محتملة , شيدوا معظم مصانعهم , بتصميمين , فوق الارض وتحت الارض ! طوال الزيارة والتى امتدت لاسبوعين , كنا معزولين عن العالم تماما , التلفزيون على محطة واحدة وكذلك الراديو ! والمسرح يعج , بالروايات الممجدة , لنضال الشعب والزعيم !, وفى احتفال نظم بمناسبة انتهاء الزيارة , تحدث الاستا ذ صالح عرابى عن الوشائج التاريخية التى تربط الشعبين الكورى والسودانى , وقال ان الشعب السودانى يتغنى بانتصارات الشعب الكورى, وردد الاغنية الشعبية الشهيرة فى السودان " الله لى كوريا يا شباب كوريا " واضاف اليها من عنده ابيات تشيد بالرئيس كيم ال سونج , قائلا " كيم ال سونج يتعلى وتانى مابيندلا "! وقوبل بالهتافات والتصفيق الحار ..وكانت المصيبة عندما قال ,ان السودانيين فخرا بنضال الشعب الكورى , اطلقوا اسم "كوريا " على العديد من الاحياء فى مختلف أنحاء السودان , وكان صادقا, الا ان معظم هذه الاحياء التى تحمل اسم كوريا ,كانت مرخصة بيوتا للدعارة فى ستينيات القرن الماضى !, وقوبل خطابه بالهتافات ونشر فى مانشتات الصحف , واعلن فى اليوم الثانى ان وفدا اعلاميا سوف يزور السودان ,خلال اسبوع , لزيارة أحياء كوريا ,وانتاج افلام سينمائية عنها وتوأمتها مع احياء هنا, خاصة ذلك الحي المجاور لمقابر فاروق , فى الخرطوم !! ولعلها مفارقة,لا بأس من ذكرها,فى هذا السياق .. اثناء حفل وداع وفدنا , كنت أقف مع المترجم الشاب ,وهو فى منتصف العشرينيات من عمره,ويتحدث اللغة العربية الكلاسكية المتقعرة , وقد تناول كميات كبيرة من شراب "الجينسنج " المسكر , فسأ لته عن علاقات الشباب وكيف يرفهون عن انفسهم ؟ فأجابنى ... يارفيق حتى الان لم أذ ق طعم القبلة ولن يتاح لى ذلك الا بعد زواجى ! وقلت فى نفسى : سبحان الله انه لا ينتمى الى أى دين سماوى ! - من ذاكرة الاوراق: انه مثل الدمية الخشبية الروسية المزخرفة , تخفى داخلها دمية اخرى والاخرى تخفى اخرى وهكذا لاخر دمية ولا تنتهى الاقنعة! -الشيطان لا يعرض على الانسان الطمع لانه يعرف انه أطمع منه.! -تبدأ المأساة حين ينظر الناس الى الامرغير العادى كأنه من الامور العادية , فتصبح القاعدة هى الاستثناء والاستثناء هو القاعدة وتضطرب القيم وتفسد المعايير "برتولد بريخت" - أحزاب تتبادل عمليات الطرح ضد بعضها وتتبادل النكاية بغريزة موروثاتها كل محور يعمل على سد الطريق على المحور ألآخر!
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