جريمة الاتجار بالبشر: تعريفها وأسبابها وصورها واليات مكافحتها .. بقلم: د. صبري محمد خليل
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د. صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم تعريفها : بمكن تعريف جريمة الاتجار بالبشر بأنها عمليه نقل أو إيواء أو توظيف شخص،عن طريق الخطف أو التهديد أو الإكراه أو الخداع أو الاحتيال،بهدف استغلاله في نشاط غير قانوني كالعمل القسرى:"العبودية" أو الدعارة أو تجاره الأعضاء البشرية... ( ويكيبيديا، الموسوعة الحرة) أسباب تنامي جريمة الاتجار بالبشر: وهناك العديد من الأسباب التي تساعد في تنامي جريمة الاتجار بالبشر ومنها : 1- انتشار الفقر والبطالة و تدهور الوضع الاقتصادي. 2- عدم مقدره الدولة على حماية حدودها . 3- تنامي الطلب العالمي على العمالة غير القانونية الرخيصة . 4- الحروب والنزاعات المسلحة والصراع السياسي. 5- الفساد وعدم الاستقرار السياسي. 6- ضعف الوازع الاخلاقى والديني وانتشار الجريمة في المجتمع . 7- عدم وجود قوانين رادعه. 8- ازدياد معدلات اللجوء والهجرة الداخلية والخارجية الهجرة. 9- تطبيق النظام الاقتصادي الراسمالى تحت شعارات "الخصخصة والتحرير الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي...ولبرله الدولة...مما يؤدى إلى إضعاف دور القطاع العام خاصة ومؤسسات الدولة عامه ، وفتح الحدود أمام المؤثرات الدولية دون تمييز بين المؤثرات الايجابية (كالاستثمارات في المجالات المنتجة) و السلبية (كشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود). صور جريمة الاتجار بالبشر:ولجريمة الاتجار بالبشر صور متعددة منها: 1- البغاء 2- الاتجار بالأطفال:واستغلالهم في ألعماله غير المكلفة وتجنيدهم في مناطق النزاعات المسلحة وتجارة الجنس. 3- تجاره الأعضاء البشرية. أركان جريمة الاتجار بالبشر: وأركان جريمة الاتجار بالبشر أربعه هي: 1- السلعة محل الاتجار(وهو الشخص الذي يباع ويشترى بالرضا للحاجة او بالقسر او بالاحتيال ) . 2- السمسار"الوسيط" (وهو البائع ) . 3- السوق(وهو محل عرض السلعة ومكان عمليه الاتجار سواء كان واقعيا أو الكترونيا "الانترنت". 4- المستقبل.. وهو الشخص المستقبل للسلعة المباعة، بغيه استغلالها في فعل غير قانوني. ( محمد السطيحه المحامى / الاتجار بالبشر: صوره وأركانه وأساليبه وأثاره ) طرق تنفيذ جريمة الاتجار بالبشر: 1. استخدام القوة بما يتضمن الحبس والضرب والتقييد و الاغتصاب . 2. الاحتيال والخداع . 3. التهديد. 4. نقل المتاجر بهم من مكان إلي آخر . 5. الوعود الكاذبة بحياة أفضل وفرص عمل جيده . 6. الإجبار علي تقديم معلومات كاذبه لأجهزه الشرطة والهجرة والحدود. آليات مكافحه جريمة الاتجار بالبشر:وقد اقترح الخبراء والباحثين العديد من آليات مكافحه الاتجار بالبشر وتتضمن : 1- أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة عابره للحدود ودوليه ، لذا تقتضى مكافحتها التعاون الدولي، من خلال الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر 2- إصدار وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بمكافحه الاتجار بالبشر،ووضع عقوبات ردعه لكل من تثبت صلته بهذه الجريمة.. 3- تحسين الظروف المجتمعية بتوفير التعليم ومكافحه البطالة وتوفير الدعم الحكومي للفئات الفقيرة ، وتفعيل نظم الضمان الاجتماعي. 4- وضع برامج إعلامية لتعريف المجتمع بجريمة الاتجار بالبشر واليات مكافحتها . 5- إنشاء هيئة حكومية مختصة بمكافحة الاتجار بالبشر. 6- إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة لقضايا جرائم الاتجار بالبشر. 7- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر،والتأكيد على أن الشراكة المجتمعية مع الجهات الرسمية ضرورية للنجاح في مكافحه هذه الجريمة. 8- التأكيد على دور الاسره المتمثل في توفيرها الحماية للطفل بدون إفراط أو تفريط ، والتنبيه المستمر للطفل بعدم تعامله مع الأغراب، وعدم قبوله اى هديه أو أموال من اى شخص خارج إطار الاسره ، وعدم مرافقته لأقران السوء ، ومراقبه شبكه العلاقات التي يقيمها الطفل. 9- التنسيق مع الدول ذات الحدود المشتركة من اجل ضبط الحدود. 10- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بجريمة الاتجار بالبشر. 11- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مجال جريمة الاتجار بالبشر واليات مكافحتها. 12- وضع التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق الطفل والمراه. ( أ.علي ناصر الجلعي الاتجــار بـالبشـــر / ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص في المكافحة . أ. وهيـب حســن أحمــــد / ظاهرة الاتجـار بالبشـر في إطـــار القــانــون الــدولــي ) :
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