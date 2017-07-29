حفريات لغوية: فَلَك وفَلّوس في اللهجة السودانية، من أين جاءت؟ .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا

التفاصيل نشر بتاريخ: 29 تموز/يوليو 2017 الزيارات: 17