وطن المحنة ... في صحبة بدوي مصطفى الشيخ ورفاقه (4) .. بقلم: د. عبدالله البخاري الججعلي
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أم درمان فبراير 1996م
وصلنا للمستشفى أخيرا وكانت في غاية البساطة والجمال ، أفرادها العاملين كانوا في أجمل صور النظافة و الأناقة ، و فيها حديقة منسقة بشكل باهر و جاذب ، وخيل لي وقتها أنني في مستشفى نائي صغير في نواحي الريف الأنجليزي . كل شيء في هذا المكان كان يشرح الصدر ويبعث في النفس الأرتياح ، الترتيب و الهدوء و النظام ، وحتى الأبتسامة التي كانت تعلو وجوه العاملين هنا ، الزهور التي بدت لي منسقة بشكل جميل ، غير أن كل هذا لم يخفف من قلقنا على صحة جدي المتراجعة . هناك لمسة جمالية أنجليزية محيطة بي ، هذا ما شعرت به منذ الوهلة الأولى وأنا أدخل هذا المكان ، و شعرت سريعا أن هناك رابط ما بين كتاب موت دنيا الذي أحمله وبين هذا المشفى الخاص الصغير . أستقبلتنا جدتي عزة الريح العيدروس عند البوابة بوجه يمتلئ صبرا و جلدا و أحتسابا ، ثم أخذتنا مباشرة نحو الغرفة التي يستلقي فيها جدي بدوي . عندما دخلنا عليه كان نائما في غفوة ما بعد العصر ، وكان بجوار سريره طاولة عليها صديقاه اللذان لم يفارقاه طيلة عمره ، سبحته الخضراء و مصحفه . كنت محتارا بادي الأضطراب عندما رأيت منظره في البداية وهو مستلقي يصارع أوجاع المرض و صرعاته ، وكان أمرا مؤلما لي ساعتها وأنا الذي تمتعت ردحا طويلا في طفولتي بحسن صحابته و طيب حنانه و أبتسامته التي لا تفارق وجهه . لقد تمثل لي الوطن الذي مزقت وفتكت بأوصاله الحرب شرقا و غربا و جنوبا ، و طمرت العقوبات الأقتصادية المؤلمة و العزلة الخارجية أقتصاده بعد أن فرضت علينا بسبب سياسات النظام الحاكم الهوجاء ، في صورة جدي الذي يرقد أمامي طريح الفراش مريضا في هذا السرير بعد سنوات و سنوات من العطاء والبذل الوطني . قبلته في جبهته بعد أن كفكفت دمعي ، ثم تنحيت بعيدا نحو ركن قصي من الغرفة جلست فيه منشغلا بمعاودة القراءة في كتاب ( موت دنيا ) أحاول أن أعيش في سيرة و دنيا جدي و رفاقه ، و تركت أمي تنخرط مع جدتي في حوارات طويلة بصوت خافت عن تطور حالة جدي الصحية . وقفت أمام باب صالون مدام ( دي باري ) وأنا أسمع صياح عالي و تصفيق متواصل لمن كانوا في الداخل . يبدو لي أن الجدل على أشده و أن جلسة نقاش اليوم سوف تكون حامية الوطيس و تنذر بشرر من ألهبة الأدب و المغنى و الوطنية ! طرقت الباب طرقا خفيفا ثم دخلت بهدوء كعادتي دون أن يشعر بي أحد ، ممنيا النفس أن أستمتع بأنس الصحبة و ألقها مع أبطال ملحمة هذا المكان الرحب . وبينما أنا في مجلس المحجوب و د.عبدالحليم محمد و جدي بدوي داخل صالون مدام دي باري الأدبي ، أواصل أستماعي لتلاوة عريضتهم الوطنية بتأدب و أنصات ، شعرت أثناء حديثهم عن الحرية و حقوق شعبنا بحياة كريمة بعد الأنعتاق من نير الأستعمار بغصة شديدة في حلقي ،و بخافق في الصدر ثارا و دمع في مجاري الخد مارا . السبب هو تشتت عقلي من صور المقارنة التي لاحت أمامي في الأفق ، بين لوحة الوطن الزاهية التي ظل يرسمونها له بعد خروج الأنجليز منه ، وبين حاله الآن المزري بعد أن ماتت دنيا هذا الجيل و ذبلت أمانيه و أنقشعت أحلامه و رحل رجاله . رجاله الذين عملوا مع الأنجليز ثم تعلموا منهم أن يأسسوا لهذا الوطن خدمة مدنية مدربة على مستويات عالية من المسؤولية و الأمانة و عفة اليد من المال العام . رجاله الذين رسخوا حكم القانون في أدارة شؤون هذه البلاد السياسية و الذي كان ينطبق على أي فرد منهم الوزير قبل الغفير ، ولا تتدخل فيه السياسة و الولاء الحزبي أبدا . رجاله الذين حفظوا السودان موحدا بحدوده كاملة التي أستلموها من الأنجليز و منعوا القوى الدولية أن تلعب بسيادته و الأطماع الأجنبية التي كانت تحيق به من كل جانب . رجاله الذين حكموا أهل هذه البلاد برضاء تام و أختيار من أهلها عبر صناديق الأنتخابات في ظل نظام سياسي ديمقراطي يكفل حرية الأختيار كاملة للجميع دون قيد أو شرط . حاولت جاهدا أن أعيش زمانهم في تلك اللحظة وأنا مغيب الذهن بسكرة و نشوة طريقة أدارتهم لهذه الدنيا ، و حديثهم الحماسي لمستقبل هذا الوطن ، متناسيا في نفس الوقت حاضري و حاضر هذا الوطن المؤلم الحالي . فالبكاء لن يجدي على اللبن المسكوب ، وربما كان الأنفع لي أن أستمتع باللحظة التي أنا بصحبتهم فيها ، فأتتلمذ على جدالهم فربما نفع يوما معرفة تاريخنا الوطني السياسي في صناعة غد و مستقبل أفضل لهذه البلاد . كان المحجوب كعادته مفتتحا الحديث يشرح بخلفيته و خياله القانوني الفذ للحضور الهرم الأداري لحكومة السودان . ذكر أنه يتألف من الحاكم العام و ثلاثة سكرتيرون ، الأداري و القضائي والمالي ، ثم يتبع ذلك حكام المديريات ومعها مفتشي المراكز و مساعديهم . قال أن السكرتير الأداري مسؤول عن الصحة والتعليم و الزراعة و الأعلام والطيران المدني و الشرطة و السجون و الحكومة المحلية و الأدارة الأهلية ، وأن السكرتير المالي مسؤول عن الجمارك و رسوم الأنتاج و مشروع الجزيرة و السكك الحديدية . أما السكرتير القضائي فمسؤول قطعا عن التشريع و القضاء و مصلحة وتسجيل الأراضي . تدخل أحد طلاب كلية غردون فجأة مقاطعا حديث المحجوب وصاح فيه بأعلى صوته : ربما نسيت أهم جهاز أسسه الأنجليز يا المحجوب ، أنه مصلحة الأستخبارات في الخرطوم والتي تتبع مباشرة لسلطة و مكتب الحاكم العام ..... هذه أم المشاكل ! صمت المحجوب للحظات كان فيها الجميع ينتظر بشغف أن يدلو بدلوه في هذه المداخلة ، فقال بعد برهة من الوقت كان يستجمع فيها رأيه : لا مناص من الأعتراف بوجود هذه المصلحة يا هذا ، ولا مجال لأنكار أن الأنجليز في سبيل أستتباب الأمن و معرفة كل من يتآمر ضدهم قد وظفوا سودانيين من عديمي الضمير الوطني ليرفعوا لمديرها تقارير أمنية ، لكن هذا لن يثنينا عن نضالنا و تحقيق أهدافنا و نيل مرادنا لهذا الوطن العزيز . أبتهج الجميع بعد كلامه الأخير و صفقوا له كثيرا و بدأ البعض ينشد أغاني وطنية ألهبت حماسة الحضور و جعلت مدام ( دي باري ) تتمايل بجسدها النحيل الجميل وهي توزع بينهم أكواب الشاي و العصير و لبعضهم الجعة . ثم قال أحدهم للحضور ممازحا الفتاة اليونانية : يا جماعة كدي شوفوا لينا أمر هذه المرأة الخواجية المجنونة دي ، ما ممكن تكون جاسوسة للأنجليز مغروزة فينا و نحن ما جايبين خبر !!!!؟ ألتفتت أليه مدام دي باري بحدة و صاحت: أجي أجي أنا جاسوسة لي الأنجليز ، دا كلام تقوله يا أسماعيل !!!!؟ فأنخرط الجميع بعدها من ردة فعلها العفوية و طريقة وأسلوب كلامها في نوبة ضحك هستيرية . تلقف بعدها الحديث عبدالحليم محمد من المحجوب وخطب في رواد الصالون : أحبتي أهل النضال أن معترك الحياة السياسية شائك محفوف بالمخاطر غير أن جيلنا لم يكن يعرف يوما التردد و الوجل أو الخوف ، ولم يكن يقدم رجلا ليؤخر أخرى . قاطعه أحدهم : نعم نحن اهل الحارة يا حليم ، لكن شعورنا بفداحة المسؤولية الوطنية الكبيرة الموكلة لنا و خوفنا من مرارة الفشل يجب أن يجعلنا نلزم الحذر من هؤلاء الأنجليز حتى لا نضل الطريق أو تزل بنا الأقدام . أمن د.عبدالحليم على كلامه و أضاف عليه : الحذر وحده لا يكفي يا هذا ، فقد كان لنا الحظوة كجيل في أن نصحبه بالعقل الراجح و الفكر النير و الصبر و المثابرة و العزم الصادق الذي لا يلين . نحن شركاء في كل شيء ، و المسؤولية الوطنية على عاتقنا جميعا و يجب أن يحاسب كل فرد منا نفسه قبل أن يحاسبه الآخرين على أي عمل يأتيه . نحاسب أنفسنا حسابا عسيرا بحجم الثقة و الحب و الدعم الذي منحه لنا هذا الشعب الصابر المجاهد المؤمن ، فقد وطنا العزم أن نشد أزر بعضنا البعض ، ففشل أحدنا نعتبره فشل للجميع ، وفخر أحدنا فخر للجميع و فخر للوطن بكامله . تابع أحدهم : طيب يا رفاق النضال أقترح أنه و حتى تكون لنا كلمتنا يجب أن نفكر يوما ما في تجميع أنفسنا كمثقفين و طليعة تمثل الشعب في تنظيم ما ، لأن الانجليز يريدون أن يضعفونا على حساب رجال الدين و الأدارة الأهلية ! أمن آخر على كلامه : نعم لا تحلموا أبدا بأن الأنجليز سوف يمنحونكم مساحة من الحرية لتقدموا فيها مطالبكم بأسم الشعب كمثقفين و متعلمين ، لذلك علينا أن نقتلع حقوقنا و حقوق شعبنا عنوة بأتحاد كلمتنا . أخذ النقاش يحتدم و يحتدم بعدها ، كل يدلي بدلوه ، و ظهر توجه قوي بينهم في الأخير أن يؤسسوا تنظيم يجمعون فيه كل الخريجين ، و يقدمون بأسمه مذكرة قوية للأنجليز يعبرون فيها عن كل مطالبهم و أشواقهم . لله دركم من جيل ! توقفت عن القراءة مع حركة دخول الممرضة علينا في الغرفة والتي كان يبدو عليها التثاؤب و التكاسل بعض الشيء ، ربما كان لها وردية طويلة و يوم شاق فأرهقها وجعلها لا تستطيع حتى أن تخفي أرهاقها و ضجرها عنا . قامت بقياس الضغط لجدي و تأكدت من أنه يتناول الدواء في وقته وسألتنا بكل وقار و تهذيب أن كنا نريد أي خدمة فشكرتها جدتي و أمي ، ثم أنصرفت بعدها مسرعة ربما لنيل قسط من الراحة في أستراحة العاملين أو لتسليم ورديتها لزميل آخر . عدت للكتاب كرة أخرى ليس لمعاودة القراءة ولكن لكتابة هذا التعليق على هامش نفس الصفحة الأخيرة التي توقفت عندها : لم يستفق وعيي على حكم ديمقراطي يكفل الحريات في دنيا اليوم ، وهذا ما يجعلني أتأسى على ضياع الديمقراطية في هذه البلاد ثلاثة مرات . لقد تجرعنا الكؤوس تلو الكؤوس من الديكتاتورية الفاشية التي أسست لحكم مطلق في السودان لجماعة معينة في بلد حدادي مدادي لسنوات عدة . لذلك لم أتذوق طعم الحرية ولا أظن أن من حولي يكترث بها كثيرا اليوم مقابل المأكل و المشرب و تأمين ضرورات الحياة بسبب الضائقة الأقتصادية التي نعاني منها . لقد تعلمت من صحبتكم الشيقة أساتذتي و أبائي أن الحرية في مفهومها الشامل و الواسع مبدأ يجب أن يكون مقدسا في أذهاننا ، نؤمن بحتميتها ، نعمق في ضمائر أبناء هذا الشعب الأحساس بأهميتها ، و نقرع الأجراس ليل نهار في فجاج أرض هذه البلاد تبشيرا بها . الحرية كقيمة في الحياة لا مساومة عليها ، و الشعوب التي تدخل مع حاكميها أو مستعمريها في مقايضة أو مساومة عليها توقع في نفس الوقت وثيقة عبوديتها . ولكن هل الحرية غاية في حد ذاتها أم وسيلة !!؟ قطعا هي وسيلة لبلوغ غايات أعظم ، فالوثبات في ظل الأنظمة القمعية وأن تجملت بأي مسميات خاوية المضمون لا تخلق أي سلام أو تنمية أو نهضة بل خيبات جديدة و فشل كبير و مزيد من الكبت و القمع والفساد . الحرية هي الوسيلة المثالية و المدخل الرئيسي للبناء الديمقراطي للدولة والذي يعتمد على توزيع و تقسيم المسؤولية الوطنية بين السلطات الثلاثة التنفيذية و التشريعية و القضائية . و على عكس الحاكم العسكري الذي يلجأ في كثير من القرارات للحسم السريع ، فأن الحكومة الديمقراطية تحتاج الى صبر و أناة في عملية صناعة القرار ، ولكنها و رغم ذلك البطء فأنها المصدر الوحيد الذي يمثل سيادة الشعب و سلامته . قطع علي كتابتي لهذه الخاطرة دخول جمع من الأطباء و الممرضين لغرفة جدي يتقدمهم رجل متقدم السن شائب الرأس يلبس بدلة بيضاء كاملة ظهرلي في هيئته كصورة اللوردات الأنجليز الأرستقراط . تقدم نحو جدتي و سلم عليها سلاما خاصا وكأنهم يعرفون بعضهم منذ أمد بعيد و هي ترد عليه التحية بأعتزاز و حرارة . مرحب بيك يا دكتور كيف هو حال صديقي اليوم يا حاجة عزة ؟ الحمدالله يا دكتور في خير و نعمة . سأل بعدها الأطباء عن تطور حالته الصحية فقدموا له تقرير طبي مفصل ، دخلوا بعدها في نقاش قصير أشتركت فيه الممرضات تتوسطهم تلك الأخيرة التي دخلت علينا متكاسلة متثائبة قبل نصف ساعة من الزمن . بدى لي أو تخيل لي أنه شخص مهم للغاية ، كبير أخصائيين أو مدير هذا المشفى كله ، هذا ماشعرت به بسبب أرتباك و حزم و أهتمام الطاقم الطبي المصاحب له بكل كلمة كان يوجهها لهم . بعد ما أنهى هذا الدكتور كلامه معهم أتجه الى سرير جدي بدوي و جلس بجواره ثم أمسك بيده و حياه قائلا : كيف صحتك اليوم يا شيخ بدوي ؟ رد عليه جدي بضغطة خفيفة على يده دون أن ينبس بأي كلمة أشارة منه أنه بخير و أنه سعيد لرؤيته. بعدها حدث مشهد عجيب لن أنساه من مخيلتي طيلة حياتي . ظل هذا الدكتور يمسك بيد جدي و هو ينظر أليه مليا دون أن يتكلم . كان ينظر أليه و كأنه يسترجع شريطا طويلا من الأحداث و الذكريات ، ثم بعدها بدأت تنزل من خده دموع غزيرة حاول جاهدا أن يكتمها وأن لا يذرفها ، ألا أنه يبدو أن نفسه لم تقاوم أنهيارها أمام مشهد جدي الذي بدى جاثيا على السرير أمامه دون أي حركة . تناول الدكتور من جيب بدلته منديلا مسح به دموعه ثم وقف متجها و موجها كلامه لطاقمه الطبي المرافق : طبعا أنته جيل اليوم قد لا تعرفون هذا الشخص المريض الراقد في السرير دا و الذي تمرون عليه كل يوم مرور طبيعي كأي مريض . الكلام عنه حقيقة قد لا يكفينا أياما و أيام حتى نوفه حقه ، لذلك سوف أختصر لكم القصة كلها في كلمة واحدة فقط هي السودان . هذا الرجل الراقد في السرير دا هو السودان بكل عظمة و جمال تاريخه النضالي لنيل الأستقلال . و بأختصار أنا دايركم من اللحظة دي تعتبروا الزول الراقد دا كل ما تدخلوا عليه في الغرفة أنه أنا ،أنا الراقد بدله ، فأنا و هو واحد . أمن الأطباء و الممرضين على كلام هذا الدكتور دون أن يبدو على ملامحهم أنهم فهموا شيئا كثيرا عن أمر جدي ، و وعدوه أنهم سوف يعطوه من اليوم عناية مكثفة و خاصة ، مع أبتسامة أرتياح كبيرة ملئت وجه جدتي و أمي ، ثم خرج بعدها سريعا . كان مشهدا عجيبا لن أنساه طيلة حياتي ، وكانت المفاجأة الكبيرة لي عندما سألت جدتي عزة و أمي رباب عن هوية هذا الدكتور أو هذا الشخص الذي كان أميرا لكل هذا المشهد التراجيدي الحزين ..... فقالت لي أمي : ألم تعرفه ! لا لم أعرفه ولا أظن أنني رأيته قبل هذا اليوم رغم وجهه المألوف لدي ! ردا علي أمي : هو صاحب الكتاب الذي تقرأه و تحمله في يدك منذ أن خرجت من البيت ، هو د.عبدالحليم محمد . لحظتها صعقت من هول صدمة الأجابة ، و عرفت سريعا السر وراء جلوسه الطويل بصمت ممسكا يد جدي ثم أمر هذه الدموع الغريبة التي ذرفها أمامه بحرقة و حزن دفين و شديد . رحم الله المحجوب و دكتور عبدالحليم محمد و جدي بدوي مصطفى الشيخ و كل جيل رحلة كتاب موت دنيا . أن رحيلكم مر و قاسي علينا في دنيانا اليوم خصوصا أنكم كنتم رجال دولة بوزن الذهب ولن تكفينا بحارا أو محيطات من الدموع لننعيكم أو لنعبر عن أتساع الشقة بين حكمكم و حكام اليوم ! لا أدري من الذي ماتت دنياه أنتم أم نحن ! ومن الذي أوقعه الله في جب الأبتلاء و البؤس و القهر أنتم أم نحن ! أخيرا وليس آخرا لابد من العدل و الديمقراطية و الحرية في هذه البلاد وإن طال السفر .