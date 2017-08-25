في رحاب مدرسة الركابية الأبتدائية: سجع الذكرى ورونق التاريخ (4) .. بقلم: د. عبدالله البخاري الجعلي
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بسم الله الرحمن الرحيم
ذهبت لجليسي في حي الركابية مجددا لأستأنس معه في مجلسه و لأسأله عن حاله مع اللغة العربية بين شعرها و نثرها وقد تاقت نفسي للأجابة منه ، فوجدته مازال مفتونا بكلا الطريقين . يمجد أئمة النثر و يذكر الجاحظ و إبن المقفع بالخير و يعنيهما بالمدح و يخصهما بالثناء ، ثم ينحني إجلالا و إكبارا لأهل التجديد العصري في الشعر يقصد في ذلك أمير الشعراء و شاعر النيل و شاعر القطرين و شاعر حلفاية الملوك * . حييته و جلست بجواره وقد أسند ظهره على كرسي متحرك و أخذ يردد بينه و بين نفسه الأية الكريمة (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ) ثم قال لي : هل تعلم أنه حينما هــجر العرب اليوم القرآن الكريم ، هزم الأدب العربي في بلادهم ، و هزمت معه اللــغة بين أبناءهم ، فأنصرف عن قراءته العامة و ظل يقبل عليه الخاصة . وافقته في رأيه وذكرت له أمر الثقافة الغربية و ولع الناس بها هذه الأيام ، وما أحدثته من تأثير كبير في عقولهم و تحريك مشاعرهم و عواطفهم تجاه كل بضاعة رائجة أو كاسدة تأتيهم منها . ضحك و سخرمن حديثي و قال لي : قل لي بربك هل هناك أعظم من أرث لغتنا العربية ؟ و هل هم أكثر شغفا منا بالثقافة الغربية؟ قل لي هل تتبعوا مثلنا تحليلا و نقدا حركة الأدب الغربي كما كنا نحن بالأمس ؟ نمازج بين شعر فيكتور هوجو وجوته و شكسبير و روايات روبرت لويس أستيفينسون و ألفونس دولامارتين وبين الشعر الجاهلي و شعرالبحتري و المتنبئ و أبي تمام و أبي العلاء المعري و أبو نواس و نثر أبن المقفع و الجاحظ . هل قاموا مثلنا طلابا بتمثيل مسرحيات أحمد بك شوقي كما يفعل أقراننا الأنجليز مع شاعرهم الملهم وليم شكسبير ؟ قاطعته قائلا .... هونا علينا يا هذا فما أقصده ليس تتبعهم لحركة الأدب الغربي ومقارنتها بما يدور مثلها في الأدب العربي ، و لكن أفتتانهم بالمظاهر وتهافتهم على القشور و أنكبابهم في ملذاتها . صمت قليلا مستبدرا رأيي ثم تابعت ..... و الأمر كله أرجعه يا صديقي لنظام القهر و الأستبداد الذي أستبدل مناهج بخت الرضا التي كانت تعطي لدراسة الأدب العربي بصنفيه النثر و الشعر و لروائع الأدب الأنجليزي حقها كاملا ، بأشباه كتب أخرى من شاكلة مأكلنا و مشربنا و ملبسنا ! قال لي بتبرم واضح ...... دعنا من حديث السياسة اذن الآن فليس لي فيها باع طويل ، و دعنا نستكين مع حديث الأزمان و الأجيال بين التاريخ و الشعر ، وقل لي ما هو مثلك الأعلى في الشعر ؟ قلت له تسألني مثلي الأعلى في الشعر ماهو ؟ سل عنه نفسك عندما تقرأ للمتنبئ بيت من الرثاء كمثل هذا : ماكنت أحسب قبل دفنك في الثرى **** أن الكواكب في التراب تغور أو عندما تقرأ في الغزل هذا البيت لشاعر حلفاية الملوك : السيف في غمده لا تخشى بواتره **** ولحظ عينيك في الحالين بتار أو عندما تقرأ لشاعر النيل في مدح الأمام محمد عبده : قالوا صدقت فكان الصدق ماقالوا ***** ما كل منتسب للقول قوال هذا قريضي وهذا قدر ممتدحي ***** هل بعد هذين إحكام و إجلال وكذلك هذان البيتان اللذان قال فيهما شاعر النيل أن أمير الشعراء أحمد شوقي قد قتله بهما عندما مدح فيهما اللورد كارنارفون : أفضى الى ختم الزمان ففضه ****** وحبا الى التاريخ في محرابه وطوى القرون القهقرى حتى أتى ***** فرعون بين طعامه و شرابه قال لي جليسي : أذن فأنت عاشق لهذه اللغة ؟ فقلت له : نعم ولكنني لم أنل حظا وافرا من أمر إجادتها ، وقد بثثت شكواي لشاعر صديق * فنصحني بحفظ القرأن الكريم و الشعر العربي الجاهلي منه وما جاء بعد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم . قال لي : أنها نعم النصيحة التي منحها لك صديقك هذا ، فقد جاءت لغة القرأن الكريم من صلب كلام العرب بأحكام و أعجاز عجيبين ، وقد ذكرتني بحديثك هذا كيف وصف أمرؤ القيس المرأة الفاتنة في معلقته بالبيضة وكان أول من وصفها من العرب بذلك عندما قال : وبَيْضَـةِ خِدْرٍ لاَ يُرَامُ خِبَاؤُهَـا *** تَمَتَّعْتُ مِنْ لَهْوٍ بِهَا غَيْرَ مُعْجَـلِ ثم جاء القرأن الكريم بنفس الوصف الذي أبتدعه أمرؤ القيس وجرى على ألسنة العرب في الجاهلية بعد ذلك في قوله تعالى : ( وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ) ثم أردف .... ولكن قل لي من ألهب فؤادك و دفعك دفعا لحب اللغة العربية و أهلها ؟ قلت له سريعا : سيرة معلم فاضل في مدرسة الركابية يدعى أستاذ عمر محمود . قال لي : و كيف كان ذلك ؟ قلت له : قرر بعد أعلان نتيجة الفصل الأول وبداية الثاني من السنة السادسة أن يقسم الدفعة لثمانية جمعيات للمدارسة والمذاكرة و التحضير لأمتحان الشهادة الأبتدائية . ثم وضع على رأس هذه الجمعيات الثمانية أوائل الدفعة ترتيبا حسب التفوق الأكاديمي ، والعجيب في الأمر أنه قرر أن يسمي هذه الجمعيات بأسماء شعراء التجديد الشعري في القرن العشرين فكان نصيب كل جمعية تسمية لشاعر معين . أول الفصل أخونا عبدالمجيد محمد أدريس ترأس جمعية أمير الشعراء أحمد شوقي ، وربما كانت لأمارة شوقي لمملكة الشعر ، والذي يقطر من لسانه سلسلا من سلسل ، سببا وجيها أن تنصبه على رأس هذه الجمعية وبهذا المسمى لهذا الشاعر الفذ البارع . ألا يكفي أمير الشعراء شفاعة له يا صديقي ليكون كذلك أنه ألهب أفئدتنا يوما ما بعشق تراب بلادنا عندما تناهى لأسماعنا هذا البيت : ولقد صدقتم هذه الأرض الهوى والحر يصدق في هوى أوطانه نظر إلي جليسي بعيون مشفقة ثم قال لي : ربما كان هذا الشاعر بارعا لكن أن يكون فذا فهنا قد أتوقف قليلا معك تحفظا على هذا النعت ! قلت له مستهزئا : لعلك أذن ممن تأثر برأي عميد الأدب العربي فيه ؟ قال لي سريعا : هو كذلك .... فلقد أيقنت يا أخي أن شوقي هذا يدفعك دفعا لتؤمن عندما تقرأ له كثيرا أنه مزدوج الشخصية ، فهو المؤمن الزاهد من زخرف هذه الحياة الدنيا تارة ، وهو العاشق المحب لهذه الحياة بكل ملذاتها تارة أخرى . وليت الأمر يقتصر على ذلك فهو شاعر بارع الى حد النبوغ في التقليد حينما يقرض شعره ، ينظم مرة في الحكم و الأخلاق حتى تخاله المتنبئ و أبو العلاء المعري ، و ثانية تراه يتغنى بالخمر ويتهالك في وصفها تأثرا بالأخطل و أبو النواس و الأعشى ، ثم في ثالثة يمدح النبي الكريم صلوات الله عليه و سلامه تشبها بصاحب البردة كعب بن زهير ! قلت له ولكنك جهلت أو تعاميت عن فهم نظرة العميد الحقة و العميقة لهذا الشاعر، والتي ظللنا نؤمن بها و نرددها معه دفاعا عن إمارة شوقي لمملكة الشعراء ! قال لي : وما هي ؟ قلت له : شوقي شاعر يحب الشعر للشعر ، ويقرضه لأنه يجد في نفسه جيشان من العواطف يحب أن يصفها و الأحاسيس التي يحب أن يذيعها ، هو شاعر لأنه يشعر وليس هو بالشاعر الذي يريد أن يتكلم فقط من أجل الكلام ،والفرق بينه و بين أقرانه كالفرق مابين أمرئ القيس و المتأخرين من الشعراء الذي قرضوا الشعر تكسبا لا شعورا . حرك رأسه بطريقة بدت وكـأني به لم تقنعه عريضة دفاعي أو يؤمن بمصداقية كلامي فأختصرنا الحديث عن شوقي عند هذا الحد ثم تابعت كلامي : ثم جاءت الجمعية الثانية لأخونا خالد كمال ، فحازت على تسمية شاعر النيل حافظ أبراهيم ، وربما أختار أستاذنا عمر هذا الشاعر المتمكن ليكون على وصافة مملكة الشعر العربي الحديث لمخاصمته و منافسته الشديدة لنديده أمير الشعراء في نظم حلو الكلام وأعذبه . أو ربما رأى أستاذنا غير ذلك ، وقرر أن يصنفه كذلك فقط لأبياته العجيبة الرائعة تلك و التي تغلب فيها على نفسه و هو ينشد قائلا : وسـعــت كـتــاب الله لـفـظــاً وغــايـة *** ومـا ضـقـت عـن آي بـه وعـظاتِ فكـيـف أضيق اليوم عـن وصــف آلـَةٍ *** وتــنــســيــق أسـمـاء لمختــرعاتِ أنـا البحـر في أحــشـائه الـدر كـامــن *** فهل سألوا الغواص عن صدفـاتي؟ قال لي جليسي : رحم الله محمد حافظ أبراهيم فقد كان ليتمه وهو في الرابعة من عمره سببا لتخبطه طوال مسيرة حياته المتقلبة و التي أستهوتني ، و جعلتني أتعاطف معه كثيرا على حساب شوقي . قلت له مستنكرا : فقط ليتمه أنت تتعاطف معه ؟ وما علاقة ذلك بتحكيم الذائقة و تفضيلك لملكة الشعر عنده على أمير الشعراء ؟ قال لي بغضب : أولا هو ليس بشاعر فحسب وأنما أديب بائس دهته الحوادث و دهمته الكوارث قرض الشعر فأبدع و كتب النثر فأوفى ، لا تصب منه حزما ولا تجد فيه عزما . قلت له مازحا : أذن وبما أنك قد ذكرت لي رأي العميد و تمسكت به بشدة في عقيدة أمير الشعراء شوقي فأنك لن تستأثر بذلك وحدك ، فهاك ما ذم به شاعرك عندما أختار لفيكتور هوجو كتاب البؤساء و أصر أن يترجمه ترجمة خرجت للناس بائسة ! قال لي وهو يبتسم هكذا ردد حافظ بشأنهم حينما عابوا عليه ترجمته كتاب البؤساء : أخرجت للناس كتابا ففتحوا علي من الحروب أبوابا ، و خلا غابي من الأسد و تذاءب علي أهل الحسد . أعجلت جليسي بضحكة طويلة وقلت له أي حسد تقصد !!؟ بربك ماذا تقول في كتاب لا تكاد تمضي في قراءته قليلا حتى تشعر أنه كتب في غير هذا العصر ! فالبون الحسي واسع جدا بين الأصل و الترجمة ، تجده جليا عندما يرخي الأستاذ زمام قلمه مستخدما لغة ذي الرمة بنكهتها البدوية في العصر الأموي لكتاب وجه أصلا لفرنسيين في القرن التاسع عشر . أكتفينا بذلك الحديث عن حافظ أبراهيم ،ثم أنتقلنا لحديث أخر سـألني جليسي فيه عن أمر الجمعية الثالثة فقلت له مواصلا : وأما ما كان في أمر الجمعية الثالثة فذهبت لشاعرنا الجميل محمود سامي البارودي ، شاعر الحزن و المنافي ، وقد تحمل عبئها الصديق الصدوق عمار ميرغني ، ولا أرى لذلك سببا غير قصيدته العصماء ( شكوى) والتي أنشد فيها قائلا : فأن يكن ساءني دهري وغادرني *** في غربة ليس فيها أخ حدب فسوف تصفو الليالي بعد كدرتها *** وكل دور أذا ما تم ينقلب وكانت الرابعة لأبوالقاسم الشابي ، والخامسة لأيليا أبوماضي ، و السادسة لأدريس جماع و السابعة لمعروف الرصافي و الثامنة لخليل مطران . قال لي جليسي ما أجملها من فكرة ! قلت له بالفعل فقد حملتنا هذه الفكرة العبقرية من أستاذنا عمر حملا لمحبة و صداقة و مصاحبة هؤلاء الشعراء ، أمراء الكلمة الرصينة و العبارات العذبة . حفظنا عن ظهر قلب سيرتهم و فهمنا وسرحنا مع قصائدهم الخالدة التي عشناها بكل جوارحنا و مشاعرنا ننشدها أوتارا شجية على قيثارة ثائرة من لحن أوزانها الشعرية قوافيها . ثم دعني قبل أن أغادر مجلسك اليوم أحدثك قليلا عن أستاذة علوية مديرة المدرسة حينما كنا في السنة السادسة و الأخيرة و أستاذة التربية الأسلامية و اللغة العربية . كانت أمرأة جميلة المحيا رغم أكتناز جسمها باللحم و قصر قامتها ، تعتد كثيرا بالمستوى المتميز الذي كان يقدمه طلاب المدرسة في أمتحانات الشهادة الأبتدائية ، وتعتمد سياسة تعليمية ضاغطة و متشددة لتحسين المستوى العلمي لطلابها . فرد علي جليسي : نعم أذكرها جيدا كانت أستاذة مثابرة و طموحة ، و كانت لا تكتفي بساعات الدوام الرسمي ، وأنما كانت تحرص أن تأتي عصرا بنفسها لتراقب مستوى حضور و أنضباط الطلاب لدرس العصر و تخرج أحيانا كثيرة بعد صلاة المغرب مع خروج آخر طالب من حوش المدرسة . قلت له : نعم وأذكر أيضا أن صديقنا صلاح كان يشكرها كثيرا لي لأنها كانت أحد أسباب أستقامته و تحسن مستواه الأكاديمي . فقد قال لي أنه عندما جاء محولا من مدرسة مجاورة لمدرسة الركابية كان متقدما علينا بدفعة ، فقررت عمل أمتحان خاص له في مكتبها في مادتي التربية الأسلامية و اللغة العربية لأختبار مستواه . وعندما وجدت أن مستواه ضعيف قالت لـأمه أن الركابية مدرسة قوية وما عندنا فيها أي أعادة لأي طالب أذا لم ينجح لا قدر الله صلاح في أمتحانات الشهادة الأبتدائية . أشترطت أن تقبل أخونا صلاح كمستمع في السنة الحالية و السنة القادمة كطالب نظامي ، وبالفعل رضت أمه بذلك و جلس كمستمع مع الدفعة التي تسبقنا و أمتحن معهم و نجح و لكن نجاحه كان ضعيفا . يصف صلاح بنفسه تجربته كمستمع بالتجربة الرائعة ، وقد قوت عوده ، لذلك عندما جاء للسنة القادمة أحرز معنا نتيجة ممتازة . قال لي جليسي بتثائب فعلا كانت علوية خالد أحد المحطات الفارقة في تاريخ المدرسة و موقف أخونا صلاح يؤكد لك حكمتها من جهة و حرصها على سمعة المدرسة من جهة أخرى . أرخى الليل سدوله و تثاقلت في شفتينا الكلمات فآثرنا الأفتراق على أمل المواصلة في سرد قصص جديدة في زمان آخر أن مد الله في الآجال عن ذكريات و تاريخ هذه المدرسة العظيمة بعظمة مدينة أم درمان ..... أم درمان الأرض و الأنسان .
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