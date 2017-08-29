ومضي نصف قرن من الزمان علي قمة الخرطوم بلاءاتها الثلاثة .. بقلم: صلاح الباشا / الخرطوم

التفاصيل نشر بتاريخ: 29 آب/أغسطس 2017 الزيارات: 21