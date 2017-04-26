أثار التعذيب الجسدية والنفسية التي أحدثها جهاز الأمن والمخابرات السوداني وشهادات حية للضحايا من واقع ملفات مركز النديم (3) .. بقلم: هلال زاهر الساداتي

التفاصيل نشر بتاريخ: 26 نيسان/أبريل 2017 الزيارات: 36