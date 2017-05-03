احد فرسان الوطن .. بقلم: شوقي بدري

قديما وقبل جرثومة الانقاذ كان الوطن جميلا كان الانسان جميلا كانت الاخلاق جميلة . لم نعرف القبح الا نادرا من الشواذ والمختلين . اخي صلاح عمر طيب الله ثراه كان من الرائعين . لم يكن من حملة الشهادات العليا ، لكن روحه وخلقه وادبه كان من المستويات العليا .
ان المجتمعات الناجحة لا تخلقها الحكومات ولكن الشعوب . والمجتمع المدني هو الذي يبني ويعلم وينظم ويحاسب . فالمحاكم لا تقدر ان تحاسب الا بالمواد والقانون وقد يكون القانون مختلا او حمارا . ولكن القانون الغير مكتوب هو الذي يسير المجتمعات . وفي كل المجتمعات الناجحة يكون هنالك خيار الناس علي رأس مجتمعاتهم ، ويقدمون بتجرد وعطاء واقدام . وينجح اكثر من تتوفر لديهم رحابة الصدر وتقبل الآخرين وتحمل الاذي بنبل .... احد هؤلاء اخي صلاح عمر طيب الله ثراه . وصلتني رسالة الكترونية من ابنتي منال احمد جوهر تخبرني بإنتقال صلاح الي غير عالمنا ، اسكنه الله فسيح جناته جزاء ما قدم وكدح من اجل الآخرين ومن اجل اسرتنا الممتدة في العباسية والتي تشمل الجميع . اتينا من كل انحاء السودان وخارج السودان وصرنا اسرة كبيرة نفرح سويا ونحزن سويا لا يفرقنا هم ، ثروة او منصب . نعيش متحابين ونحمل بعضنا لندنفنهم ونبكي عليهم ونعيد ذكراهم ونحيي تاريخهم وننقله لمن اتى وسيأتي من بعدنا . لا تفرقنا او تفصلنا بعد المسافات . وهذا الحال ليس حال العباسية فقط بل امدرمان وكل السودان قبل ان يأتي تتار العصر . الطاحونة القديمة شمال جامع قدح الدم وجنوب قبة الشيخ ود البدوي كانت مكان تجمع الناس . وعرفت المنطقة بام سويقو بسبب وجود بعض النسوة يبعن الفول والنبق والحلوي المصنوعة في المنزل والقفاف والهبابات والمقاشيش والحبال والمشلعيب ... دوا كديس دوي كلب .. وهي لتعليق الطعام عاليا بعيدا عن القطط والكلاب ولكي يحظي بالهواء البارد . ويحيط بالطاحون حي فنقر، فلاتة ، تامة ،السردارية والسروجية ، عتالة والهاشماب . وفي قلب هذا الحي نشأ وسكن الرائع صلاح عمر طيب الله ثراه . منزلهم كان عند بداية المرتفع .... دبه كيكونة ... ويفتح شرقا علي الطاحونة . ويجاور دكان التعاون حيث كنا ونحن جلوس امام منزل المرحوم صلاح عمر مع جاره وصفيه توأم الروح بله ، نشاهد العم مولى المسئول عن الدكان وهو والد الاخ والصديف كمال مولى الرحمة للحيين والميتين . وعلي بعد خطوات دكان الترزي الاخ احمد جوهر المشهور ,,بشبندر,, ويعمل معه لاعب الكرة الاخ ابراهيم الزنجي . وآل جوهر من كرام اهل العباسية منهم اخي عبد الواحد لهم التحية والرحمة للجميع . وكان الدكان مكان تجمع شباب الحي وتبادل الاخبار ومكان جلوس بعض اعضاء فرقة العبسنجي العظيم وابن الحي الفنان شرحبيل احمد متعه الله بالعافية . منهم حسن السروجي ,, ابن الخالة فاطمة برناوي ,, والطيوبة ومهدي الخ وداؤؤود . وولدت الفرقة في منزل العم فرج الله والد خضر ابراهيم النعيم عكاشة صلاح والبنات الرحمة للميتين والحيين وفي مواجهة منزل صلاح عمر سكن اخي ابراهيم عبد الوهاب ,, كتبة ,, وعازف البنقز خميس مقدم . وكنا كأسرة واحدة كبيرة . وبجوارهم منازل الاعمام ابراهيم شوقي والد عبد الرحمن ومحمد عثمان وآل الفيل منهم الاخوة اسماعيل الرشيد مامون ومحمد . كثيرا عندما اتذكر العيد كنت اتذكر الاخ صلاح طيب الله ثراه لأن المراجيح التي تدار باليد وهي عبارة عن صناديق خشبية عديدة كانت تنصب امام منزلهم . وكانت انغام الكيتة تساعد في اضفاء الكثير من المرح والفرح وسط الاطفال والكبار . ومنذ ذلك الزمن القديم كنت اجد اخي صلاح وهو يحمل تلك الابتسامة التي لا يغيرها حر، برد او مصائب الدنيا . ويتسارع صلاح وشباب الحي في الدفن ونصب السرداق او خدمة المعزين في المأتم والمهنئين في الفرح . يا لك من رائع الأن وانا بعيد يا صلاح ... اطلق لدمعي العنان فالدمع قد يخفف الالم . ولكن قل لي بربك .. لماذا لم اسمعك ولا يوما واحدا تشكو من أي شئ ؟ هل كنت مو هذا الكوكب ؟ لقد شاهدت انت الاخوة يذهبون منهم ابن الحي الرجل المرح اللطيف الفنان محمدية . صلاح رحمة الله عليه كان مثل الاغلبية من شباب الحي وعلى رأسهم الفنان شرحبيل لا يدخنون ولا يتعاطون اي نوع من المكيفات ولا يخطر بذهنهم فكرة تعاطي الخمور . صلاح طيب الله ثراه كان ودودا يحب الجميع وليس هنالك من لا يحترمه . لم اسمعه بتاتا رافعا صوته . لم يدخل في اي مشادة او معركة بالرغم من تعاطيه التجارة . له نبرة هادئة مع بحة محببة . ولصوته رنين جميل عندمايضحك من كل قلبه . رسالته كانت رسالة عطاء مثل اغلب اهل السودان قديما . لا يبهره المال او يجزع لفقد . عندما انتفل شقيقه الاصغر لجوار ربه وهو في شرخ الشبابا وكان يتمتع نخلق عظيم مثل كل الاسرة وجسم رياضي مميز . اتصلت لتعزيته . وكان صلاح متماسكا يسبح بحمد الله ولا يجزع . لقد كان الحي يتميزبرجال الدين الذين يؤمنون بالله ويقدمون المال والوقت والجهد لإعلاء كلمة الدين ولا يفكرون في امتطاء الدين لسلطة ، جاه او ثروة . منهم شيخنا جدو وشيخنا النيل وآل قدح الدم الذين حافظوا علي جامع جدهم منذ المهدية والى نهاية الثمانينات كان يحتفظ بشكله القديم وسقفه الذي كان مزيننا بالحبال المجدولة . وكان الاولاد يغنون . شيخ النيل الرزو كتير... شيخ جدو الرز شدو . وكان هؤلاء الشيوخ يجمعون الناس للذكر وتلاوة القرآن , وفي كل خميس وفي المساء يرتفع صوت النوبة . ويصحبهم الصغار لتعلم اصول دينهم ويشاركون في اكل الفتة . وهذا هو المناخ الذي نشأ فيه صلاح طيب الله ثراه . كنت كلما اريد الاتصال حتي في الثمانينات والتسعينات و والقرن الواحد والعشرين اتصل بصلاح تلفونيا , ويقوم بارسال من يحضر صفيه وتوام الروح بله من منزله الملاصق لمنزل عمنا الطيب والد حسن عبد القادر والصادق والآخرين وهذا منزل تراحم وتوادد فالعم الطيب من كبار الانصار . وعندما لا يكون هنالك من يرسله صلاح ، يتكفل بالذهاب لاحضار توأم الروح بدون تأفف . ولم اكن انا الوحيد الذي يتصل . ففي الثمانينات كان يصعب التحصل علي خط تلفون . وفي كل مرة ياتيني صوته كان يكون مشحونا بالترحيب والود الحقيقي . فارقته مع بله في الصباح وقابلني عرضا في الخرطوم بعد ساعات فرح بلقائي مهللا وكاننا لم نكن في منزله قبل ساعات . هكذا كان صلاح طيب الله ثراه كل الوقت . كان يحمل دائما حقيبة في يده . كانت تحوي خطابات لايصالها لاهلها او اوراقا تخص آخرين .. وكان المغتربون من اولاد العباسية وغير العباسية يكلفونه بايصال الامانت والوصايا والهدايا لاصحابها . كان يفرح بالتكليف . ويلم بكثير من المعلومات عن اسعار الاراضي والسيارات والعملة الخ . لا يتعب ولا يكل من تقديم النصح او تقديم كل خدمة تطلب منه . لك الرحمة اخي صلاح لقد كنت بئرا عذبه تسقي الجميع .... تعطي وتعطي ولا تنضب ولا تشتكي . اي نوع من البشر انت يا غالي ؟ لقد حباك الله باخلاق الملائكة . لم اشاهدك ابدا غاضبا او مغاضبا منذ الطفولة وبداية الشباب. ان امثال صلاح طيب الله ثراه لا يموتون انهم يعيشون في قلوب الآخرين . قبل فترة وجيزة نعيت اخي الاكبر واستاذنا هاشم عوض الكريم . وسعدت قبلها عندما عرفت ان ابن الطرفين وابنة الطرفين قد ارتبطا برباط الزوجية . انه ارتباط اثنين من اعظم الرجال واسرتين من انبل الاسر . ومن خلف فلم يمت . صلاح عمر كرما معاه الود بيدي الحب بالريكة ما بالمد طيبة وادب افضاله ما بتنعد اسمك في السكة ماشي يمد عبسنجي حزين
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