حكم البشير ماشي بدون تابلوت .. بقلم: شوقي بدري

والدتي رحمة الله عليها كانت تقول لنا بعد ان نطوف الدنيا في امدرمان خاصة في ايام الاجازة المدرسية... انتو يا اولادي ماعندكم تابلوت . والتابلوت كما كنا نشاهدة في سفريات القطار الكثيرة بسبب والدي المفتش والتنقل ، هو شنطة صغيرة يوضع فيها مفتاح لفتح الخط حتي لا يتلاقى قطاران في الخط الواحد . ويسلم سائق القطار التابلوت في المحطة القادمة . وهذا نظام دقيق مثل كل امور الدولة قديما . وعند دخول القطار المحطة يكون السمفور مرفوعا باللون الاحمر . وعندما يسمح للقطار بالتحرك بعد ضمانة الخط ينزل السمفور ويظهر اللون الاخضر ويتحرك القطار . في الاغنية الخالدة للشاعر عبد الكريم القرشي وتلحين وغناء الشفيع ... القطار المر مر فيه حبيبي ....... نزلو السنطور لي مرورو براه . نظام البشير الاجرامي ماشي بدون تابلوت . ولهذا تحدث تصادمات الاقتصاد وتسبيب الحروب: وتستلم المليشيات واستغلال السلطة ، وتوزيع رتب الفريق لمن لا يعرف الفرق بين الاظبليطة والقلشين . وما حدث بخصوص فسائل النخيل مثال واضح لعدم وجود التابلوت . وان البشير,, بو ,, حقيقي لا يعرف اى شئ عن ما يحدث في حكومته . كون ان البشير قد صار في جيب الامارات والسعودية يبعده من تنظيم الاخوان المسلمين العالمي . ولكن هذا يجعل السودان رهينة لظروف جديدة . عندما استلم المجرم الترابي السلطة بمساعدة تنظيم الاخوان المسلمين العالمي ، اتت فكرة التمدد في دول اخري . اريتريا كانت الاقرب وقام التنظيم بتدريب كوادر اسلاميين وارسلوا لارتريا ولكن اريتريا كانت مستعدة وقضي عليهم . وكانت مساعدات اريتريا للتجمع والمعارضة . لم تسلم دولة من محاولات وتآمر الكيزان . المعارضة لم تكن نائمة ولكن بعض الاطراف في المعارضة لم تكن ضد الكيزان بكل قلبهم ، فالصادق الي اليوم هو احد الكيزان . تمكن الجزء الاكثر تنظيما في المعارضة من اختراق مكتب الترابي . وتحصلوا علي وثائق توضح ان الترابي يخطط لانقلاب في الدوحة . وبكل سذاجة تم الاتصال بالمخابرات البريطانية الخارجية .. ام آي سيكس . تم تقديم الشكر والطلب بعدم التحرك وان الامر منتهي . وحدث انقلاب الابن ضد والدة وكانت قناة الجزيرة والقرضاوي واحمد منصور وكل الكيزان في العالم . والسفارة السودانية كانت مركز التخطيط والتحرك . فليس من المعقول ان قطر التي لا يبلغ عدد سكانها سكان الزمالك في القاهرة تستطيع ان تتلاعب بمصر والدول الاخري اذا لم تكن تنفذ اجندة بريطانيا وامريكا خاصة . لمصلحة التطبيع مع اسرائيل . عندما عرفت المعارضة مرة اخري ان الترابي والتنظيم العالمي يخططون لانقلاب في الامارات قبل موت الشيخ زايد لم يكن من الممكن الاتصال بالبريطانيين مرة اخرى . واتت فكرة الاتصال بصاحب المصلحة . ترك الامر في يد الاستاذ محجوب عثمان . اتصل بي الاستاذ محجوب عثمان وطلب حضوري للقاهرة مع بعض المال . واخبرني بأن احمد عوض الكريم مدير بلدية ابوظبي واحمد خليفة يخططون مع الشيخ محمد لعمل انقلاب ضد ولي العهد الشيخ خليفة الاخ الغير شقيق .والبعض يذكر قصة ودعة وزميله الذين وعدوا ايصال الشيخ محمد للسلطة عن طريق السحر وهربوا بالفلوس . انا هنا لا احلل او ادين . انا اورد الحقائق كما هي . في القاهرة عرفت ان الدكتور آدم مهدي مؤلف كتاب الخصخصة من اصدقاء شرق اوربا والذي يعمل في الغرفة الصناعية في ابوظبي سيرتب مقابلة مع احد المسئولين . لكن بعد بعض ايام اتصل الاثنان من ابوظبي لكي اعرف ان الاتصال لم يتم . ويريدون ان اوصلهم بمسئول لان موقفالدكتور حساس الخ . فقمت بالاتصال بالشيخ فيصل القاسمي الذي كان وزيرا في الحكومة الاتحادية في تلفونه الخاص . وشرحت له الوضع . وكان يردد اعوذ بالله ... اعوذ بالله . واعطيته تلفون الاستاذ محجوب عثمان ورقم الغرفة . واعلمته ان محجوب كان وزير الاعلام في السودان ولفترة رئيس تحرير الايام . وفي التسعينات كان محجوب يكتب بطريقة راتبة في جريدة الاتحاد الاماراتية ولقد نظم الامر اخي الفاتح محمد التجاني سلوم طيب الله ثراه . كلفت في القاهرة اكثر من مرة ايصال مظروف المادة الصحفية لجريدة اخبار اليوم التي كانت ترسله للامارات . لانني اسكن عادة عند محجوب عثمان . بعد نصف ساعة اعدت الاتصال ، وعرفت ان شيخ فيصل قد اتصل بهم وان احد كبار رجال الامن في طريقة لهم لاخذ المعلومات . . كان هذا الامر في نهاية التسعينات . وهذه بداية التفات الامارات لشيطان الكيزان بطريقة كبيرة . كان من وزراء الحكومة الاتحادية . ان كثير من رجال الامارات قد تعرضوا لعمليان احتيال فظيعة . في التسعينات كنت الاحظ ان احد المواطنين يقف امام العمارة المكونة من 21 طابقا في شارع الاتصالات لفترات طويلة وكنا نستأجر منه مكتب شركة الموارد العالمية . وعند السؤال عرفت ان مديره العربي قد هرب ب 17 مليون درهم تاركا زوحته الشابة الجميلة خلفه . ولقد خسر شيخ زايد اكثر من بليوني دولار في بنك الاعتماد والتجارة . وكانت الخسارة 12 بليون دولار وكنت انا احد الخسرانين ولكن مافقدته لا يقارن مع الآخرين. ولقد خسرت قبلها في الخرطوم في الثمانينات عندما قرر نميري اخذ كل النقد الاجنبي من حسابات المودعيبن واعطاء المودعيبن فلوسهم بالسعر الرسمي . ورفضت بعناد السودانيين ان استلم بالسوداني . بالرغم من مناشدة اخي ورفيق الطفولة اسماعيل الفيل . كان في البنك خيرة رجال البنوك منهم عبد الله التنقاري ساعدني في فتح خطاب اعتماد بسرعة ودراية لم اجدها عند بنوك اوربية وامريكية . والغربيون عادة يغرقون في شبر موية عند وجود اقل مشكلة .والبعض كان يطالب او يترجى الشيخ زايد لتعويض المودعين وهو اكبر الخاسرين . والبنك سيطر عليه الباكستانيون واستخدم البنك في غسيل الاموال والمخدرات الخ بدون علم اهل الامارات . احد كبار رجال الاعمال في دبي في نهاية السبعينات قال ان الفلسطينيين قد سيطروا علي شركاته لدرجة انه لا يعرف ماله وما عليه ولا يستطيع التخلص منهم . الآن يدين البعض دولة الامارات لدورها في فسائل النخيل . ان الناس تبحث عن شماعة . حتي بعد قرع اجراس الانذار ووقوف المسئولين بصلابة ضد ادخال الشتول الا ان البشير ورجاله سمحوا بترحيل الشتول وزراعتها في الدبة . ان البشير يتصرف دائما بدون تابلوت وينزل السمفور لكي ينطلق قطار الفساد طاحنا كل شئ . هذا البشر لا يعرف انه بالرغم من وجود الذهب والبترول والالماس وحجر الفلاسفة والاكسير ان الدولة لن تنصلح الا بوجود الانضباط والمؤسسية والقانونية . هل اذا استورد السودان بكاسي من تويوتا ووضح ان هنالك خطأ في جهاز المكابح او الفرامل ومات السودانيون بالآلاف هل سندين شركة التويوتا ام الحكومة والشعب الياباني ؟ شركة امطار ليست حكومة الامارات انها شراكة بين شركة ولصوص الكيزان ووزير الزراعة شريك في الجريمة. ولماذا تكون للشركة الاماراتية اغلبية ؟ ومن هو كفيل الشركة الاماراتية ؟ اجتهدت وحافظت الامارات علي حقوق مواطنيها وسلامة بلادها وفرطنا نحن . محلات كي وخياطة الملابس ودكاكيبن الحلاقة لها كفيل في الامارات . لقد حافظوا علي حقوق مواطنهم وسلامة بلدهم . وفشلنا نحن . الاخ محي الدين الفكي تاجر ابن تاجر . لاهله مخازن العامل الشهيرة في المحطة الوسطي امدرمان منذ الاربعينات ولهم فرع في الخرطوم . وهم من سكان بيت المال حي السيد المحجوب . العم الطيب الفكي كان جارنا في حي الملازمين وابناءه ميرغني وصلاح ومحجوب والآخرون كانوا بمثابة الاخوة بالنسبة لنا . اتي محي الدين بالمنقة السودانية في 1984 . ورفض المصريون السماح بدخولها كعادتهم مع البضائع السودانية بالرغم من ان الخضار والفاكهة الهندية تملأ السوق . والغريبة ان محي الدين شقيق الاخت فاطمة زوجة احمد عوض الكريم مدير بلدية ابو ظبي التي تعادل ميزانيتها ضعف ميزانية الحكومة الاتحادية . ومن المفروض ان يكون قويا ومهابا . ومحي الدين يسكن في منزله . زعم المصريون ان المنقة السودانية ناقلة لحشرات قد تؤثر علي اشجار المنقة في الامارات . وهذا الكلام سمعة الاخ حيدر محمد سعيد صهر محي الدين وحيدر كان موظفا معروفا في الرخص التجارية . وقال حيدر .... وين هي المنقة مش الكم شدرة في قصر شيخ خليفة ؟ فرد الرجل العطيم عبد الله فرح طيب الله ثراه ساخرا .... لا يا حيدر انحنا عندنا شدرة منقة في المصنع في المصفح . قمت بالاتصال بشقيقي محمد سعيد العباسي بدري في السويد وطلبت من الاتصال ,,بلمكة ,, في كوبنهاجن لاستلام الكمية ولقد ارسلنا له من قبل المانجو السوداني . ولكن لان المانقو كان من الحجم الكبير 750 الي 1000 جرام فلا سوق له في الدنمارك . وتفتق ذهني عن الاتصال برجل البنك جعفر حسن السلمان اشهر طالب في مدينة لند الجامعية ولقد قضي معنا عشرة سنوات صار يتحدث بلهجة امدرمان لدرجة ان بعض السودانيين يصدق انه من امدرمان . واحتج جعفر لانه رجل بنك وليس بائع ,, خضرة ,, . فقلت له ان محي الدين من امدرمان وهو امدرماني ويجب مساعدته ومن المؤكد ان للبنك زبزن بائع فاكهة . فرجع بعد ساعة طالبا ارسال البضاعة للبحرين . ورفض المصريون لأن البحرين من دول التعاون . قال جعفر ارسلوها ترانزيت .واسقط في يد المصرييبن . وبيعت المنقة وتحصل محي الدين علي فلوسه لآخر مليم . احد المصريين كان يقول مستخفا ,, وهو انتو عندكو اكل علشان ما تصدرو ؟؟ ,, . احد السودانيين والذي كان يأتي بالفاكهة والخضار من كينيا تعرض لنفس المعاملة من المصريين في المختبر . وبعد آخر عملية انتقامية . قلب جيوبه الفارغة للمصريين وقال لهم ,, اهو فلستونا .. ارتحتو خلاص يا ......... ,, . بالرغم من هذا نقول ان اتهام مصر بتسبيب الشتول بالفطر الخ كلام سخيف وغير عملي . ويقول المأفون ومن يسمي نفسه بالخبير في الشئون الاستراتيجية الدكتور عمر فضل ان مصر وراء مرض الشتول . هذا الكزو قال قديما ان علي الحكومة الاستعانة بالجن في اصلاح الاقتصاد ان في صالح مصر ان تكون حكومة السودان صعيفة ، لمصر اطماع دائمة في السودان . ولكن اصابة النخيل السوداني سيوثر علي النخيل المصري . وكلما كثر الانتاج الزراعي في السودان كلما فرح المصريون . ان ما ,,يقوم نفس ,, المصريين هو انتاج القطن . فالقطن طويل التيلة متوفر في السودان ومصر وسعرة علي جدا . والصين تنتج 20 مليون طنا من القطن الا انه قصير التيلة . و قبل بناء خزان مكوار كان المصريون ينادون بأن يكتفي السودان بزراعة المأكولات لاطعام مصر . وقبل ستتين كان التمر السوداني لا يجد المشتري . ومن الذي يقوم بحرق النخيل هل هي مصر ؟ ولماذا لا يقبض علي الجناة ؟ اين الامن والدفاع الذي يستنفذ 70 % من الميزانية ؟ والسياسة تقول ان جارك القوي يسبب لك دائما خطرا . ولقد بكى الدكتور داريوس فرساني في المعرض في واشنطون عندما تقدم لمندوب اسرائيل قائلا لماذا عاملتونا بهذه الطريقة ؟ لقد تعاملتم مع نظام ايات الله وكشفتم لهم كل اسرار جهاز السافاك ومكان المخابئ ولهذا قبضوا علي رئيس الوزراءهويدا وشنقوه وبطشوا برجال الدولة والامن . والشاه قد ساعد اسرائيل وقدم لها خدمات كبيرة ولم يكن في كل المنطقة من يصادقكم .... لماذا ... لماذا ؟؟ وكان رد رجل المخابرات الاسرائيلي ... لا احد يريد ان يكون جاره قويا . وانتم اردتم ان تشنقوا انفسكم ولقد اعطيناكم الحبل . هذا الكلام قاله لي داريوس حامل الدكتوراة في العلوم البحرية في اجازة جمعتني به الظروف مع زوجته من اصل ايطالي في اسبانيا ، ثم عدة لقاءات اخرى وخطاب جميل مكتوب بالحبر السائل لم استطع حل بعض رموزه . داريوس سكن في مبني ووترقيت الشهير في واشنطون . ويخرج في الصباح متمشيا .كان يتكلم عن الاخطاء التي ارتكبها الشاه ونظامة والتي ادت لسقوط الحكم . اذا اراد السودان شنق نفسة وهذا الحاصل الآن فلا يلام ألآخرون . داريوس لم يكن مرتاحا لي في البداية ولكن زوجته سألتني بعد فترة .لماذا ينصحها الاسبان بزيارة متحف السيد ، ومن هو السيد؟. فقلت لها انه القائد المسيحي الي هزم المسلمين . والمسلمون هم من اطلق عليه اسم السيد لانه كان نبيلا في حربه معهم . ولقد تعرض لبضعة سهام وانسحب . وهلل المسلمون وفرحوا لموته . ولكنه رفض نصائح الاطباء باجراء عمليات لاخرج السهام . وفي الصباح خرج راكبا . واشتد حماس جنوده وضعفت نفسيات المسلمين وكانت المعركة الحاسمة التي انهزم فيها المسلمون . السيد كان مسنودا باخشاب اخفيت خلف معطفه الطويل . ومات بعد المعركة . وبعد فترة كان فرساني وزوجته لا يخرجا الا في رفقتي . وبدأ عليهما السرور بسبب المامي ببعض تاريخ ايران والتاريخ وكنت معجبا باسد الله علم الذي كان يدير الدولة في عهد الشاه وبسبب موته انهار الحكم . كانت لهم تحفظات لان داريوس وجد مضايقات وتعنت كمستثمر في واشنطون بسبب الموظفين السود . وحفيدهم صار مشاكسا او تأ ثر بالسود في المدرسة وتعرضة لمشاكل . واغلبية سكان واشنطون من السود . هذا هو الحال عندما لا يعرف الناس بعضهم البعض . من العادة ان يعتبر الناس كل السود نسخة واحدة ، بغض النظر اذا كان سودانيا من ترنداد ،جزر القمرن ، امريكا ، بابوا غينيا ام نايجيريا . الشتول ليست مشكلة . المشكلة او المصيبة هي المشروع الكبير . فقبل اكتمال نمو النخيل ستزرع الارض بالمحاصيل الزراعية وسيكون هنالك انتاج حيواني . من الذي سيدير هذا المشروع العملاق ولكن المشكلة هي الانتاج الانساني . من الذي سيدير هذا المشروع العملاق . ان النظر فقط للنخيل بهذه الكمية يحتاج لجيوش .200 مليون نخلة تحتاج لامة كاملة . من اين ستاتي هذه الملايين ؟ ارجو مساعدتي بالتفكير فأنا عتالي بسيط . ان النخيل يحتاج لعملية تلقيح باليد كم يستطيع قرد ان من اشجار النخيل في اليوم الواحد ناهيك عن الانسان ؟ في السودان من يكتب ويقول انه يجب ادخال 5 مليون من العرب لموازنة كتلة ما اسماهم بالفلاتة . البعض يعاني من مركب النقص ويعتبر نفسه عربيا ويقدس اللون الفاتح . ويحلمون بتغيير ديمغرافية السودان بالعنصر الغير افريقي . ان الخطر ليس الشتول الخطر هو ما سيتبع الشتول . هل تظنون ان كل هذا التغيير والاهتمام هو اشجار النخيل فقط ؟ مشكلة السودان تماثل محنة الاتيوبيين والصوماليين . فلقد قتل هايلي مريم الامبراطور هايلاسلاسي في حالة غضب لان هايلاسلاسي وصفه بباريا . وهذه الكلمة تعني عبد . ولقد قتل هايلا مريم خيرة الماركسيين فقط لانهم من الامهرة احدهم الاخ العزير الرجل المرح المسالن ذودو . ولقد شفع الجنتلمان اببا هايلي انه يحمل الجنسة السويدية وله اسره سويدية وتدخلت الحكومة السويدية . والسويد قد ساعدت اثيوبيا كثيرا بعد الحرب ولقد بنى السويدي فون روزن سلاح الطيران الاثيوبي من الصفر . ولاثيوبيا اليوم خيرة الطيارين في افريقيا ولهم اكاديمية متطورة . قد يتساءل الانسان لماذا يقتتل الصوماليون وهم يتكلمون نفس اللغة ولهم نفس الدين كلهم سنة . ولكن مثل السودان يعتبروت البعض ,, اضون ,, او عبيد ولا يتردد الصومالي في استعمال هذه الكلمة وهو يخاطب صومالي آخر . مثل ما كان يحدث في السودان والجميع من السود . وهنالك ما يعرف ب .. مدقان ,, وهولاء مثل طائفة المنبوذين في الهند . ولهذا لن ينعدل الحال في السودان اثيوبيا والصومال الا بعد التخلص من هذه المشاكل . والصين قد انطلقت لانها لا تعاني من هذه المشاكل . والهند بالرغم من الجامعات وان لها قنابل نووية وبرانامج فضاء لا يعرف 600 مليون الحمامات ويقضون الحاجة في العراء . واكثر من نصف الهنود لا يعرفون الصابون ويغسلون شعرهم بالطين والرمل . وبعض الملل لا يحق لهم الاعمل الا في الدعارة واحط ملة هو المنبوذون الذين يحرقون الموتى . ليس هنالك دولة متساهلة في التعامل مع الاجانب مثل السودان ولهذا يعتبرنا البعض طيبين ... مغفلين بلداء عبيد مسدودين الخ . في بداية الثمانينات دخلت في عملية انتاج علي عكس سياستي في الاكتفاء بالاستشارة والتحصل على نسبة بدون وجع راس . وكان هنالك طلب لسيوف احتفالية لظباط الامارات خاصة المتخرجين الجدد . وقدمنا عرضا جيدا ورخيصا . وطالبوا بعينة وارسلنا العينة ووقع علينا العطاء ولم يكن عندنا هامش كبير للربح . وتمت صناعة السيوف بشعار الامارات . والعقد كان يشترط ان تكون السيوف صناعة يدوية . ولا ازال احتفظ بأحد السيوف . ورفضوا تسلم السيوف باعدادها الكبيرة وهي مصنعة في انجلترة . السبب كان ان سمك السيوف يختلف . وكان هذا المطلوب لكي يعرف انها صناعة يدوية . وبعد جهد حدث الاقتناع . ولكن المشكلة الثانية كانت اختفاء رسم الاسد المحفور من السيوف بالرغم من وجوده في العينة . والاسد هو شعار الامبراطورية البريطانية. ولا يمكن وضعه في سيوفجيش اجنبي . وبعد تعب شديد قبلوا بعد اقتطاع 30 % من السعر وكان نصيبي من الخسارة 30 الف جنيه استرليني . كانت وقتها كافية لشراء منزل جيد في الخرطوم . بعد حضور شيخ زايد للسودان ومطالبته بأن تكون الامارات مثل الخرطوم .طلب الشيخ زايد ارسال ظباط سودانيين لتطوير جيش الامارات . والبريطانيون قد نصحوا اهل الخليج بالاستعانة بالسودانيين لكفاءتهم وامانتهم الخ وارسل النميري اطول الرجال قامة واكثرهم وسامة وكاريزما واجودهم عسكريا . اذكر منهم الاخ والجار عصمت زلفوا كاتب كتاب كرري وشيكان . والظابط هريدي من اسرة هريدي المشهورة في امدرمان . وكانت شركتنا النيل الازرق في السبعينات تمول الجيش بالمواد الغذائية وكان الظابط هريدي مسئولا عن الامدادات في احد مكاتب الجيش البريطاني المحاطة باشجار المسكيت . وكان التعامل معه لطيفا وكانت له صداقة مع ابن خالي وزوج اختي صلاح محمد احمد . وانا في اوربا عرفت انهم قد رفضوا استلام البيض لان لونه احمر والبيض يجب ان يكون ابيضا . بيض معناها ابيض . وبعد تعب بيع البيض لاصحاب المخابز بخسارة كبيرة . الشنفري الذي كان وزيرا للزراعة والاسماك والبترول كان شريكنا في بداية السبعينات وهذا قبل ان انضم انا لصلاح والعمل مع العمانيين كان اسهل وبطريقة بسيطة ولقد اوصلت الشنفري بشركات صيد لانهم كرهوا اليابانيين لانهم لا يبلغون من كمية الصيد ولا يدربون كوادر عمانية . وكانت زوجة فهد بن تيمور عم السلطان صديقة لشقيقتي الهام . وفهر كان نائب رئيس الوزراء للدفاع والامن . وعندما كان الدخول الى عمان من اصعب الاشياء تمكنت من تسهيل فيزة للسيد افرت اندرسون لدخول عمان . وسكن في شقة صلاح وتطور وضعه وتقاطر السويديون علي مسقط بعدها لدرجة انه صارت لهم مدرسة سويدية . وبسبب ارتباط افرت بالغرفة التجارية فلقد تمكنا من ادخال كثير من السودانيين للسويد بعضهم قد صار له احفادا . وفي احد الايبام فتحت السفارة السويدية بعد ساعات الدوام لاثنين من السودانيين واستلموا فيزة دخول بواسطة الغرفة التجارية السويدية . وهما الاخ مامون الامين من بري وشقيق النطاسي ابو بكر الامين والاخ عبد الله من بلدية ابو ظبي . ودعتنا الغرفة التجارية بحضور وزير اسمه يواكم من سكان مالمو زقدمت لنا القهوة والاعتذار . ولكن نحن السودانيون ممحوقين نبدأ العمل ويأتي الآخرون ويتفوقون علينا ويستحوزون على كل شئ . ولكن ما كسبناه من بت السلطان ضاع في ... مرجان . الاخوة اليمنيون من اصعب الناس في التعامل التجاري . كنا نرسل لهم طائرة بوينق في يوم الاثنين 34 طن ودي سي تن يوم الاربعاء 40 طن محملة بالعجول اليوغسلافية الحية واللحوم المبردة من فرنسا . وفي 1982 وبعد الزلزال اراد اليوغسلاف ارسال بعض البطاطين كهدية من شركة جنرال اكسبورت التي تبيع لنا العجول . وكان مدير النيل الازرق الاخ احمد سيد احمد عبدالهادي شقيق القطب الانحادي عادل يبد احمد عبد الهادي .لان احمد درس يوغوسلافيا فقد رحب بالفكرة . وبعد اخراج البطاطين بدأت كانها جبل بعد فك الربط والضغط . واتت تهمة اننا نتلاعب بالوزن . وكان قبلها قد رفضوا استلام اللحوم الفرنسيه بسبب ضخامة الافخاذ . وقالوا انها لابد ان تكون لحوم افيال . ذهبت بعد الزلزال مباشرة الي صنعاء لمقابلة رئيس الموسسة العسكرية التجارية العاضي . وكان الجميع يتوقعون هزة جديدة وحدث الهزة .واضطررت للذهاب الى الحديدة . لان العاضي ورجاله كانوا هنالك . وهوجمت . ولكن الاوراق من شركة يات اليوغسلافية وسلطات المطار الخ كانت سليمة . وقلت لهم ان البطانية قد توزن اكثر قليلا من كيلوجرام واحد ويمكن حمل اربعة الف بطانية بسهولة بجانب العجول . والابقار الاوربية مثل الخيول الاوربية حجمها اكثر من ضعف الابقار الاثيوبية التي يشترونها . والحصول علي لحم الافيال وارساله لباريس لتصديره اكثر تكلفة من شراء لحوم الابقار . وان العجول تفقد ما يقارب من 5 % من وزنها في الرحلة بسبب القلق والافرازات . وهذا مقبول عالميا ويعرف ب ,, كالو ,, . ونحن جلوس علي الارض والجميع يخزنون القات واليوم يو م الخميس ونهاية الدوام ويبست اطرافي . واثناء النقاش تضايقت وشرحت لهم الاتعاب التي نمر بها منها شركة تاروم الرومانية للطيران التي تسببت في موت 80 من العجول الضخمة لان الطاقم قد اوقف التهوية كما تعود مع البضائع . ونحن الآن نقاضي الشركة . ثم قلت بعفوية . هل ندفع نحن ظلط علي كل هذا ؟ واتاني الرد بكل برود ... نعم انتم تدفعون ظلط . فردت الكلام واتتني نقس الاجابة . فانتفضت غاضبا ووقفت متأهبا للذهاب الي المطار . فامسك العاضي بيدي واجلسني وشرح لي ان ظلط في اليمن تعني فلوس . وضحك الجميع . وتبدل الجو كثيرا . وكان واضحا انهم كانوا سيحجزون جوازي الي اعطاء بعض التنازلات . ولكن العمل مع الاخوة في اليمن بالرغم من حبنا لهم كان كما كنت احذر منه صلاح ... حفرة لا تمتلئ ابدا . ولهذا صارت عدن التي كانت اكثر مدينة تحضرا في كل الجزيرة العربية داخل افشل بلد اليوم . وما يخجلنا ويؤلمنا اننا قد بعنا الابناء والشرف لكي نحطم اليمن المسكين بعض الكيزان قد يبيعون اخوتهم لمصلحتهم .
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