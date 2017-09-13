العنصرية في السويد .. بقلم: شوقي بدري

يتمدد العرب في كل مكان. وكالعادة يفرضون وجودهم على الجيع وبدلا من التعايش يحاولون تعرب والسيطرة على كل شئ. السويد تعطي فرص ودعم لكل نشاطات الاجانب وتحاول ان تعطيهم فرص في الاعلام الرياضة والوظائف في الشرطة الجيش التعليم شركات التأمين البنوك البريد. ويفلح العرب اكثر من الآخرين في اصطياد الفرص عن طريق مسح الجوخ والتقرب وخداع المسؤولين. وان كان بينهم الجادون والمستحقون . مجلة كومبس وتعني الصديق او الرفيق تصدر بالعربية وهي شهرية . وكلمة كومبس تستعمل كثيرا خاصة بين الاجانب . مثل اركداش التركية واميقو الاسبانية. والمجلة مدعومة من الدولة. بكل بساطة اوردت المجلة كلمة فستق العبيد لوصف الفستق السوداني . وهذا لتفريق الفستق الحلبي من السوداني . الغريبة ان رئيس التحرير لم يهتم كثيرا في رده بالجريمة التي ارتكبوها ولكن كان يطلب من السودانيين عدم تصعيد القضية لانه يخاف على وظيفته . والمجلة قد صارت منتشرة وتتلقى الاعلانات من كثير من الشركات . هذا يذكر الانسان بما تعرض له الدكتور السوداني في السعودية والمواطن السوداني في الموصل العراق . بعض الاخوة والاخوات قد سجلوا بلاغا ضد الشرطة . ارجو ان لا يتراجعوا بطيبة السودانيين المعهودة . اقتباس ________________________________________ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. Date: 2017-09-07 7:20 GMT+02:00 To: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
السيد رئيس تحرير جريدة الكومبيوتر تحية طيبة ربما علمت بما أحدثه نشر كلمة (فستق العبيد ) لوصف الفول السوداني من أثر سئ ومؤلم في نفوس السودانيين داخل وخارج السويد،وربما لم تعلموا بما حدث من نقاشات وتراشقات ما بين السودانيين ومجموعات من العرب في السويد وعبر وسائل التواصل بسبب ما تم نشره...والسؤال هل من الحكمة أن تنشر جريدتكم مثل هذه الكلمات التي تؤجج للعنصرية والكراهية؟ ونحن في الجاليةالسودانية بمالمو نتقدم إليكم باحتجاج لما تم نشره ونتمنى أن يصلنا توضيح بما حدث حتى نعرف ونعلم بالنظرة التي ترانا بها جريدتكم. مرفق رسالة من جاليات السويد الأخرى تدعوا للتحرك للرد على ما نشر وهي نموذج لما الت وستؤل إليه الأمور.
Sudanska Föreningen i Malmö c/o Poststugan 132 21165 Malmö
وهذه رسالة الجاليات: الاخوات الكريمات والاخوة الاكارم، كل عام وانتم بخير
لعلكم تعلمون أن النظام الأساسي لمملكة السويد يقوم على مبدأ احترام حقوق وكرامة الانسان والعدل والمساواة والتعددية بغض النظر عن اللون، النوع والمعتقد، ويكفل دستورها الحريات العامة والخاصة، وحرية الرأي والتعبير دون انتهاك كرامة وحقوق الآخرين، وينبذ العنصرية بكل أنواعها وأشكالها.. وفى خرق واضح وصريح لكل من دستور السويد ونظامها الاساسي ارتكبت صحيفة الكومبس Alkompis الناطقة باللغة العربية جريمة كبيرة، لكونها من الجرائم العنصرية الممنوعة، وذلك بتعمدها وصف السودانيين بالعبيد، وذلك فى عددها بتاريخ 31 اغسطس 2017, إذ نشرت عبارة (أسلوب جديد لعلاج حساسية "فستق العبيد ") بدلا من استخدام الاسم الرصين وهو (الفول السوداني).. وبخلاف تحويرهم السافر للمفردة، فإن كلمة (عبيد) محرمة تماما فى الدستور السويدى.. والمدهش أن كلمة ( Kompis كومبس) تعني باللغة السويدية الصديق والرفيق، فعن اى صداقة يتكلم القائمون على هذه الصحيفة الموغلة في العنصرية؟ وهم يخترقون نفس المادة القانونية التى صدرت بموجبها صحيفتهم! عليه نطالب جميع المدافعين عن حقوق الانسان والجمعيات والمنظمات والهيئات بالتصدى لهذا الانتهاك الصارخ، ونخص السودانيين المقيمين بالسويد للقيام بحملة مناهضة واسعة محورها الرئيسي التوجه لأقسام الشرطة المختلفة وفتح بلاغات بهذه الجريمة الخطيرة وحسم الصحيفة لتكون عبرة للآخرين، وهو أمر يمكن انجازه بسهولة بقيام كل واحد بتكملة اجراءاته القانونية في اقسام الشرطة بمنطقته، وهذا يضفي بعدا آخر للخطوة ويعززها من واقع الكثافة العددية للبلاغات وتوزيعها الجغرافي في كافة مناطق السويد.. ونتطلع للجدية وتكاتف الجميع وعدم التهاون في هذا الامر حفاظا على حقوق وكرامة السودان وسمعة اهله وفق ما اتاحه لنا القانون السويدي. مع وافر الاحترام الموقعون 1- سعدالدين ابراهيم 2- سارة حمد 3- محمد احمد 4- فيصل حسن 5- مجدى النعيم 6- ايمن عادل امين 7- عبد الله النور جنجو
مرسل من هاتف Samsung Galaxy الذكي. ________________________________________ ---------- From: Mahmoud Agha <عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.; Date: 2017-09-07 9:45 GMT+02:00 To: sudanskaforening <عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.;
الاستاذ منتصر ناصر المحترم شبكة الكومبس ومنذ تأسيسها تسعى إلى نشر قيم التسامح والمساواة وكل ما تدعو له المجتمعات المتحضرة من قيم انسانية، ونحن استخدمنا تعبير رائج ومتعارف عليه في بلاد الشام، وهو لا يمت بأي صلة إلى الشعب السوداني الشقيق، إو إلى أي شخص كائن ما كان. عملية ربط هذا المصطلح المستخدم حتى في مواقع عديدة منها ويكبيديا مع الشعب السوداني عملية سخيفة وغير واقعية ولا تمت لأي حقيقة بصلة. ومع ذلك وبناء على رسالة وصلتنا من سيدة سودانية فاضلة، استجبنا سريعا وحذفنا المنشور ووجهنا اعتذار عن أي سوء فهم قد يكون حاصل جراء نشر هذا الخبر. وأكثر من ذلك قمنا بتوجيه رسائل توضيح لكل شخص شارك بالتعليق، مع اعتذار أيضا عن ذنب نؤكد لك أننا لم نقترفه. الأستاذ المحترم نحن نعتقد أن الجالية السودانية الكريمة يجب أن تنفتح علينا أكثر ويجب أن تدعمنا أكثر، لكي نكمل واجبنا الذي بدأناه وهو المساهمة في توعية واندماج الجاليات الناطقة بالعربية. نحن نرى أن قيام شخص أو شخصين بتكبير الموضوع داخل الجالية ضدنا على الرغم من كل التوضيحات والاعتذارات التي قدمناها، هو عمل وكأنه مقصود في تحطيم صرح إعلامي مهم لنا جميعا في السويد بل في أوروبا نحن مستعدون للتعاون معكم ومستعدون لأي خطوة تطلبونها للتوضيح وللاعتذار العلني وللاجتماع بكم ولكن نرجو منكم في المقابل عدم التصعيد وعدم توصيل الأمور إلى مستويات بكل صدق وأمانة لا تستحقها، لأنكم أنتم تعرفون أن الكومبس من المستحيل أن يفرق بين شخص وآخر، خاصة أننا مثل أغلبكم تركنا بلادنا وأهلنا لكي نبحث عن كرامة أولا وأخيرا. كرامة السودان والشعب السوداني من كرامتنا وأنا شخصيا احتفظ بعلاقات صداقة راقية جدا مع زملاء لي من السودان اعتز وافتخر بهم، ومنهم من كان لي معلما ومرشدا في أصول مهنة المتاعب. هذا رقم هاتفي الخاص وارجو ان تتصل معي وانا جاهز لأي اجراء نتفق عليه 0704825924 مع المودة د. محمود صالخ آغا رئيس تحرير شبكة الكومبس
-- Med vänliga hälsningar Mahmoud Agha Chefredaktör
Al Kompis Scheelegatan 4 112 23 Stockholm, Sweden Mobile +46 729718898 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. | عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
________________________________________ ---------- From: sudanskaforening <عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.; Date: 2017-09-07 19:03 GMT+02:00 To: Mahmoud Agha <عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.;
الدكتور محمود صالح آغا شكرا على الرد والاهتمام....اتفق معكم على أن إطلاق هذه التسمية على منتج ارتبط مسماه بشعب معين وهو الشعب السوداني هو فعلا أمر سخيف وان كان رائج ومتعارف عليه في بلادالشام أو في وسائل التواصل الاجتماعي والويكيبيديا والتي كما تعلمون يستطيع كل من شاء أن يكتب فيها ما يشاء وتلك التسميات والاطلاقات تعبر بالطبع فقط عن من كتبوها ووجودها لا يلزم أن نرضى بها والكثير من المسميات والتصرفات ذات الدلالات العنصرية بادت بفضل من تصدوا لها وهذا ما دعانا للكتابة إليكم. افراد الجاليةالسودانية من المتابعين للكومبس الورقية والإلكترونية وهذا من الدعم الواجب لما ظللتم تبذلوه من جهد لتوعية وتعريف الوافدين بكثير من القضايا والقوانين والمصطلحات التي أسهمت الصحيفة في تنوير الكثيرين بها ولكن هذا لا ينفي أحقية الكثير من أفراد الجالية السودانية_وليس شخص أو شخصين كما ذكرتم_في إيضاح الصورة لهم فهنالك الكثيرين أو قل الأغلبية منهم لا يعلمون بما وصل من جانبكم من توضيح للآخرين وليس لأحد من السودانيين المتواجدين بالسويد من مصلحة أو استقصاد لصحيفة الكومبس. ختاما نتمنى أن تمر هذه السحابة القاتمة بسلام على الجميع وان نسعى جميعا لما فيه خير وصلاح البشرية جمعا.
مع المودة منتصر ناصر رئيس الجمعية السودانية بمالمو
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