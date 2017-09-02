فليتكرم علينا الصادق بالفهم .. بقلم: شوقي بدري

اقتباس وعلينا أن نطور فقه التعامل مع الآخر الملي على أساس (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ونلتزم بميثاق وئام الحضارات (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) . أيها الأحباب، تكفير من لا يؤمن بالمهدية الذي ورد في مرحلة الدعوة الأولى كان رواية عن التبشير بصدق الدعوة ولم تترتب عليه أحكام، لذلك عامل الإمام المهدي منكري مهديته بالتسامح. وفي تلك المرحلة كانت المفاصلة حادة، ولكننا منذ عهد الإمام عبد الرحمن قطعاً لا نكفّر أحداً من أهل شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونقول: القول بشخص غاب منذ 265هـ ويعود الآن بعد 1438هـ يناقض قوله تعالى (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ) والقول بمهدي يظهر آخر الزمان يناقض قوله تعالى (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ) . ولكن لا توجد ثقافة أو ديانة في العالم لا تتطلع لمخلص من سوء الأحوال. وكل فرق المسلمين تتطلع لمخلص باسم المهدي ومع وجود خلافات مذهبية، فإن القرآن ينص على تطلع لإحياء ديني. الآيات: (فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ) . و(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) . (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) . هذه مشروعية الإحياء، تنتظم على يد محي الدين. أهم عطاء لدعوة الإمام المهدي في السودان نهاية اقتباس لقد فقد الكثيرون حياتهم في حياة المهدي منهم الشيخ الفادني في الخرطوم ولقد رفض رفضا باتا الاعتراف بالمهدي . وبالنسبة لي يمثل موقفه موقف اصحاب الاخدود الذين رفضوا زواج الملك من شقيقته . او الانجليزي ورجل الكنيسة ,,هاقتون ,, والذي وقف امام الملك الباطش هنري الثامن والذي لكي يرزق بابن قام بطلاق كاترين الاسبانية والتي اعطته الاميرة اليزابيث وتزوج الملكة الفرنسية آن وعندما اعطته ابنة قطع راسها بتهمة الخيانة الخ. تزوج عد مرات وتخلص من زوجاته بالقتل والطلاق المحرم في الكنيسة الخ . قتل بعض الزعماء الدينيين منهم ود القبة الذي اعدمه نصر شقيق ابوقرجة . وذبح شيخ الازيرق . ولقد قتل احد ابكار الانصار واول من ناصر المهدي الفكي المنا والسبب كان الصراع على السلطة . وقتل ود دفع الله مع محمد سعيد جراب الفول ومصطفي مدير الابيض وعدد كبير من من استسلم بعد سقوط الابيض واعلن ايمانه بالمهدية . ارسلوا لبعض القبائل للسكن عندهم ثم طلب منهم قتلهم بعد مدة الفكي المنا تبعته فرقة من الانصار مرسلة من الابيض .وقتلته وسط اهله الجوامعة . . اما في عهد الخليفة فمن العبث محاولة احصاء من قتلوا. وكان بخيت وسعد الله الجزاران في امدرمان مشغولين بتقطيع البشر . التكفير لم يتوقف في زمن السيد عبد الرحمن . لقد ابيح دم المحامي عبدالله شمس الدين لانه عارض رأي الهادي المهدي بواسطة والده . نفس الشئ حدث لكلول من غرب السودان . رفض الانصار مسرحية حصار الخرطوم التي الفها الاستاذ الطيب ميرغني شكاك لانه حرام ان يمثل بشر دور المهدي ,, عليه السلام ,, . تعرض رئيس تحرير جريدة الصراحة عبد الله رجب لمحاولة القتل بواسطة تيم من ابناء الانصار بقيادة صديقي ياء الدين ود فاطنة البناء. وتركوه عندما حسبوه ميتا . وقضى الدين سنوات في السجن . السبب ان الاستاذ عبد الله رجب قد اورد اسم الصديق ... الصديق افندي المهدي . ولقب افندي كان يتبع اسم كل من تخرج من كلية غردون . وتعرض اول بروفسر سوداني مكي شبيكة للضرب بغرض القتل لانه نشر كتابة العلمي التاريخي السودان خلال الحقب والعصور. واتى والده التاجر في الكاملين غاضبا للسيد عبد الرحمن لأن الاولاد لم يكملوا مهمة القتل. ورجع الى الكاملين بدون زيارة ولده في المستشفى . لقد تم تقطيع الشيخ السراج ومثل به في 1963. والسراج كان متزوجا من والدة الصادق على سنة الله ورسوله كمحلل بعد الطلاق الثالث . والسراج هو معلم الصادق وكان يسكن في منزله في ابروف وتعلم منه الخطابة واللغة العربية والتجويد الخ . السراج كان عالما . وبما اننا لا نفهم فارجو ان يتصدق علينا الصادق بالفهم وله جزيل الشكر . ان ما دفع الناس لكل هذا هومنشورات المهدي التي نشرها البروفسر ابوسليم في عدة اجزاء . اقتباس . في منشورات المهدي و ما ادعاه المهدي بالمهديه ان من لم يؤمن به فقد كفر وان يحل ماله وعرضه ودمه . هذا موجود في الاثار الكامله للامام المهدي و هو خمس مجلدات جمع وتحقيق الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم دار جامعة الخرطوم للنشر. وهذه الوثائق موجوده في دار الوثائق السودانيه التي كان الدكتور محمد براهيم ابو سليم مديرها وراعيها. وهنالك وثائق محفوظه في مكتبة جامعة درام تحت رقم 100-1-2 ووثائق محفوظه في جامعة درام تحت رقم 100-1-4 و مصنف رسائل محفوظه بمكتبة كامبريدج بانجلترا ومصنف رسائل بمكتبة ييل بالولايات المتحده و الجزء الاول من مصنف رسائل محفوظه في الخزائن الوطنيه الفرنسيه مصنفة بواسطة محمد المجذوب بن الطاهر المجذوب ومصنف رسائل صنفها حسين الجبري و محفوظه في جامعة الخرطوم. مصنف رسائل بالمكتبه الاصفيه بحيدر اباد. خطب مصنف خطب مطبوعه بالحجر و مصنف رسائل عند العمده ادم حامد في الجزيره ابا. مصنف يتضمن خطب المهدي يملكها العاقب با درمان ووثائق حامد سليمان والي بيت المال في المهديه قديما. وثائق مختلفه باسم المهدي مجموعة المهديه بدار الوثائق السودانيه. اماكن اخرى كثيره من دور الوثائق لا يتسع المجال لذكرها .. في رسائل المهدي الاولى قبل ادعائه المهديه كان يختم رسائله قائلا الفقير الحقير محمد احمد عبد الله ، كرسالته شعبان 1298 هجريه وهي رسالته الى احمد بن محمد الحاج شريف . كما اورد ابو سليم في الجزء الاول صفحة 41 رساله بخط المهدي جامعة درام انجلترا. و بعد ادعائه المهديه كان يبدأ رسائله : من عبد ربه محمد المهدي ابن السيد عبدالله الى الفقيه احمد الحاج البدري و الى الفقيه احمد زروق كما في صفحة 111. كما اورد ابو سليم في صفحة 119 الى اهالي خور الطير وغيرهم فمن عبد ربه محمد المهدي ابن السيد عبد الله اعلموا ان رسول الله صلى عليه وسلم امرني بالهجره الى ماسه بجبل قدير و امرني ان اكاتب بها جميع المكلفين فمن اجاب داعي الله ورسوله كان من الفائزين ومن اعرض يخذل في الدارين . ويقول المهدي في صفحة 135 في نفس المجلد في خطابه الى احبابه في الله المؤمنين بالله و بكتابه. و اخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم انني المهدي المنتظر و خلفني صلى الله عليه وسلم بالجلوس على كرسيه مرارا بحضرة الخلفاء الاربعه و الاقطاب و الخضر عليه والسلام وايدني الله بالملائكه المقربين و بالاولياء الاحياء و الميتين من لدن ادم الى زمننا هذا, وكذلك المؤمنين من الجن . و في ساحة الحرب يحضر معى امام جيشي سيد الوجود صلى الله عليه و سلم بذاته الكريمه و علي احد ولو كان الثقلين الانس و الجن. كذلك الخلفاء الاربعه و الاقطاب و الخضر عليه السلام و اعطاني سيف النصر من حضرته صلى الله عليه وسلم . نهاية اقتباس وعند الختمية ما يماثل هذا..... … ويقول محمد عثمان الميرغنى فى كتابه ( مناقب صاحب الراتب- صفحة 102 قال : ( من صحبك ثلاثة أيام لا يمت الا وليّا . وان من قبل جبهتك كأنما قبّل جبهتى . ومن قبّل جبهتى دخل الجنة . ومن رآنى أو من رأى من رآنى الى خمس ، لم تمسه النار نريد ان يتكرم علينا الصادق بالفهم هنا . هل يوافق الصادق على هذا الكلام ؟ من يتحمل ذنوب المساكين الذي ضحوا بحياتهم ومالهم واطفالهم لصالح البيتين ؟ يقول الصادق.... مبارك الحق الاذى يالاسرة.... انه الشعور بأن الاسرة قبل الامة !! الصادق قد سبب الأذى لكل الامة . كما ورد في كتاب خريف الفرح لعبد الرحمن مختار ابن الانصار وحفيد امام الانصار في الجزيرة ابا ان
المرضي قد اجتمع بالصادق بعد منتصف الليل في منزل محمد الخليفة شريف وقال له ان عليه دين في عنقه من الصديق ويريد ان يرده لابن الصديق ولهذا ينصحة بعدم الاتحاد مع الازهري لان الازهري يستطيع ان يلوي ذراع اقوي الرجال وهو ليس بقادر علي الازهري . والمرضي من كبار رجال الاتحادي ويعرف هذا . ولكن الصادق امر نائب الجبلين بالاستقالة لكي يأخذ مكانه . وانشق من الهادي والمحجوب ولماذا لم يترشح الصادق في العباسية مكان ميلادة . قال رجل الامة البطل العم احمد العبيد شقيق صالح العبيد وهما من اكبر اثرياء السودان ومن مول حزب الامة ، بعد ان وضع صباعه امام وجه الصادق .... الصباع ده بتشقا ؟ انت شقيتو .... امشي صالح عمك . ولم تسمح النرجسية الا ان يتمادى الصادق لارضاء نفسه والكيزان ولقد قال عبدالله محمد احمد انه قد نفذ اوامر بابكر كرار رئيس الكيزان وجند الصادق في 1953 عندما انضم كمنتسب لجامعة الخرطوم . وقالوا ان زواج الترابي من وصال شقيقة الصادق هو فيزة الوصول للسلطة . وضاعت الديمقراطية وقتل الهادي وخربت البلد بحالها .... تقول لي الاسرة ! وهل وجود عبد الرحمن واخوه في جيب البشير لاسعاد الاسرة؟ المشكلة ان اهل الفاضل المهدي لم ولن ينسوا انهم صنعوا دائرة المهدي وعند رجوع الصديق من كلية فكتوريا صارت اسرة الفا المهدي خارج الصورة. وتعلم مبارك الدرس وسيطر على المال وكانت وزارة التجارة في الديمقراطية. والاستثمار اليوم. والعكمة مع الجاز لم تكن بسبب العيتنوبا. الموضوع في النهاية البتوكا بلغة العباسية او الكاش . يقول الصادق في قناة الجزيرة .... ان محمد احمد عمر الذي كان يفاوض الانجليز ومردخاي الاسرائيلي ويحل ويربط ويتلاعب بمصير اكبر بلد افريقي لم يكن عضوا في حزب الامة. هذه هي المحن السودانية. لماذا كان رئيس تحرير جريدة النيل جريدة حزب الامة ؟ يقول الصادق ان مشكلة جنوب السودان لم تظهر في الخمسينات ولكن حدث تمرد صغير الخ المشكلة كانت واضحة ولقد اشار اليها اثنين من الوزراء الجنوبيين احدهم العم بولين الير ورفضت الحكومة الانتقالية الاستماع فمن 700 وظيفة تركها الانجليز تحصلوا على وظيفتين . ورفضت فكرة الفدريشن وتخلصوا من الوزيرين الجنوبيين . وفرض الشماليون سيطرتهم على الجنوب وتصرفوا كفاتحين . وقال احمد المهدي في توريت وهو برفقة العم بوث ديو... لو ما نحنا الانجليز كان حكموكم 600 سنه وحنحكمكم الخ . وطردوا الموظفين الجنوبيين في مشروع انزارا واحضروا اهلهم من الشمال واعطوهم وظائف الجنوبيين الخ وعند المظاهرات حضر الجيش بقيادة الملازم المقبول وكانت مذبحة انزارا في يوليو وفي اغسطس حدثت حوادث الجنوب وارتكب اللاتوكا مذابح غير انسانية يندي لها الجبين في حق المدنيين. واتهم كل الجنوبيين بالتمرد. واتي الجيش ومات الجنوبيين وكانت بذور الشقاق . يقول الصادق ان رئيس الوزراء عبد الله خليل لم يكن يستمع لوالده الصديق ... الصديق مولود في 1912 والعم عبد الله خليل مولود في 1896 لقد عجم عبد الله خليل الدنيا وكان ضابطا ووصل لرتبة البيه وشارك في جمعية الاتحاد وجمعية اللواء الاب 1919 الى 1924 ولقد كلف مع آخرين بان يحمي ويهتم باسر الضحايا بعد المعارك هؤلاء الرجال خلقوا تاريخهم بدون الاعتماد على اسم الاجداد . والحرب والمواجهة مع الانجليز وهو خلف شراء منزل لبنات عرفات صاحب جريدة الفجر والاهتمام بكل الاسر المنكوبة. ولقد شاهد زملاءه يعدمون وينتهون في السجون بسبب الخيانة المصرية . كممارسة للحق المقدس في حكم السودان اندفع الصديق لمواجهة عبد الله خليل في يوم 15 نوفمبر في القبة بدعم من المحجوب الذي اكثر من الاستدلال بالشعر فقال له البيه دي مش ليلة شعرية !. وكما كان الصادق يتحرق لحكم السودان كان الصديق يريد التخلص من الكبار امثال محمد صالح الشنقيطي محمد علي شوقي ابراهيبم احمد عبد الرحمن علي طه وهم من خلق حزب الامة . وكانوا من اعمدة المجتمع .وذلك النزاع الشخصي ادى لتسليم السودان للعسكر في 17 نوفمبر كان عبود يرفض الاستلام وطالب بامر رسمي مكتوب. وبدأ مسلسل الانقلابات . بعد هذه المحنة اتت مصيبة اكبر فلقد اراد الصادق ان يكون اللاعب الوحيد وناطح عمه ونادي بفصل الامامة عن السياسة والآ ن بعد ان دفع الصادق اكثر من مليون دولار التي استلمها احمد المهدي من امن النميري ومن يد عمر محمد الطيب وطالبت بها الحكومة بعد الانتفاضة صار الصادق الامام ورئيس الحزب والكل في الكل .... مسكين السودان . يقول الصادق انه ليس هنالك عداوة او مشكلة بين حزب الامة وناصر . الم يرسل الصادق الي ناصر معتقلا في مايو ؟ هل كان الغرض لعب البريدج ؟ الم يضرب حسني مبارك الجزيرة ابا وقتل الانصار واضطر الهادي للهرب من السودان واغتيل في الطريق الى اثيوبيا ؟ الم تعترف مصر بانها قد صرفت 10 مليون جنيه لتحطيم حزب الامة وقاموا بشراء النواب وخسر حزب الامة ب 13 نائب. والسبب هو ان الناس كانت خائفة من سيطرة اسرة المهدي وعودة المهدية . الاستاذ عبد الرحمن علي طه كان من اكثر رجال السودان تمتعا باحترام الجميع وهو وزير المعارف في عهد الانجليز لقد خسر في دائرة المسلمية احدى خمسة دوائر في الجزيرة امام العم حماد توفيق ولم يكن من المصدق انه يمكن ان يفوز على ابن المنطقة وحفيد طه . صاحب البلدة العمارة ط ه بملامحه المصرية . السبب ان اهل الجزيرة لهم ذكريات مخيفة مع المهدية . وكما قال السيد عبد الرحمن غاضبا لوزراء ونواب حزب الامة انهم بدونه لما توصلوا لمناصبهم . فالمحجوب كان يترشح في الدويم وعبد الله خليل في ام كدادة وزيادة ارباب في دارفور ولم يتحصل حزب الامة على دائرة من ال9 دوائر في العاصمة الخ لماذا ؟ فلنحاول ان نستجمع افكارنا ونحدد لماذا نحن في هذا الوضع المزري ؟ في الحرب يخطئ الجندي ويطلق النار علي نفسة ويعرف هذا في الانجليزية .... سلف انفليكتد ... وقد تكون نيران صديقة في بعض الاحيان .
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