قبل مبارك والصادق تحالف السيد عبد الرحمن مع اسرائيل .. بقلم: شوقي بدري
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الكيزان خدعوا الصادق واستلموا السلطة بموافقة الصادق او بتساهله واتحاده معهم. وكانوا يعرفون ان فشلهم سيعني القضاء عليهم ونهاية حلم تنظيمهم العالمي في احتلال بلد كبير كالسودان ، ليكون نقطة انطلاق لاحتلال العالم الخ . ولهذا كانوا على قدر من الخوف والحقد والاندفاع لدرجة انهم تصرفوا كوحوش بدون احترام للاخلاق والمعقولية . ولكن بعد سنوات الحكم ، صار اسلوبهم اكثر خبثا وانعم ملمسا . ومارسوا سياسة اضرب الاعداء ببعضهم وفرق شملهم ولتزرع وسطهم الضغائن والمحن بحيث يصير بغضهم لاهلهم اكبر من حقدهم على الانقاذ . مبارك الصادق خير مثال .
لماذا التصريحات الفجة مثل تصريحات نافع ... لحس الكوع وكرتي ... الصادق والميرغني سجمانين ومصطفي عثمان شحادين .... الشعب السوداني كان شحادين ... والما عاوزنا ما يمش في ظلطنا وما يشرب مويتنا وما يولع بي كهربتنا . قالوا المحرش بيكتل ابوه . احمد بلال يقوم بمهمة الردحي والتصريحات الفطيرة والكذب . وتلعب الانقاذ على الحبال . تفلق وتداوي... القلب مع السعودية والسيف مع قطر . والآن تنفض الانقاذ الرماد عن مبارك وتعطيه جرعة الهيروين الذي يعشقه ... الاستثمار . وتدفعه لاطلاق بالون الاختبار... التطبيع مع اسرائيل . والتطبيع مع اسرائيل لوحت به امريكا كل الوقت . لماذا لم يتطرق له مبارك عندما كان في السلطة وكان يتصرف في السودان كحواشته الخاصة .... سف وقرش . مبارك الذي تعرض للذل والاعتقال والاهانة والتخوين من الانقاذ لا يختشي ولا يحس بالحرج ان يكون مساعدا لبكري !! الانقاذ تريد ان يأتي الامر من مبارك وامثال مبارك من الراقصين بالاجر المدفوع . ولن يكن هذا هو التصريح الاخير وسنسعد بمسرحيات اكثر درامية . مسكين الشعب السوداني . لا اظن ان هنالك سوداني ولاكثر من اربعين سنة قد طبع على المستوي الشخصي مع اليهود والاسرائيليين اكثر منى . لقد حصلت على صداقة وثقة اسر يهودية في اسرائيل وخارج اسرائيل لدرجة انني كنت اعتبر جزءا من الاسرة . ولكن ارفض التطبيع مع الحكومة الاسرائيلية الحاضرة والحكومات التي سبقتها. لانها حكومات عنصرية وكما كتبت وقلت حتى داخل اسرائيل ... لا يمكن بناء دولة على قاعدة دينية . وليس من المقبول ان يأتي بشر من خارج الدوله وباسباب حقيقية او كاذبة يدعون انهم يهود ويصيرون مواطنين من الدرجة الاولى قبل الدروز والعرب الخ. ولا يمكن ان تحتل ارض الغير وتدعي العدل والمساواة والديمقراطية . ليس من المعقول ان يسيطر اليهود الاشخناز ... الاوربيون ... على كل شئ ويصير السفرديون مثل اليمنيين والمغاربة فعلة محرومين ويتعرضون للتفرقة . لن نطبع قبل ان تغير اسرائيل سياساتها التوسعية ووقف بناء الاسوار لعزل العرب ومصادرة الاراضي والتجريف . هنالك مواضيع يمكن قوقلتها تحت عنوان لا للتطبيع مع اسرائيل شوقي بدري . شعارات التطبيع لا يمكن ان ترفع بعد كباية شاي مظبوط فقط . وليس بعد قبض الثمن . هذه اشياء مصيرية . لقد عارضنا نظام الابارتايد اللعين في جنوب افريقيا . ولكننا لم نحارب كل البيض من منطلق عنصري . والبيض قد حاربوا النظام العنصري داخل وخارج جنوب افريقيا . وحتى اذا هرولت الانقاذ الي التطبيع الخاطئ فليحصل هذا بعد قبض الثمن . فلقد كتب كيسنجر وزير خارجية امريكا اليهودي . لقد ذهب السادات لتل ابيب في خطوة فاجأت الجميع . ثم طالبنا بدفع الثمن . ان الانسان لا يدفع لما قد تحصل عليه . كان في امكانه ان يحصل على كل شئ قبل ذهلبه لتل ابيب . ان كل هذه المشاكل التي قد المت بالعالم من تطرف وارهاب فاق التصور ، يعود سببها لتعنت اسرائيل . وقلت واقول كل الوقت ... ان الظلم الذي يتعرض له العرب في اسرائيل وتجاهلها لقرارات الامم المتحدة واستخفافها بكل العالم سيدفع ببعض العرب والمسلمين للالتحاق بداعش ، القاعدة وما هو اسوأ . وتحطيم العراق وسوريا تحييد مصر وتهديد ايران ومشاكل تركيا غرضها اضعاف المواجهة مع اسرائيل . والحل بسيط .... التخلص من المتشددين والمتطرفين في اسرائيل . ومنهم يعاني المجتمع الاسرائيلي وبدون سلام عادل لن تتوقف المصائببب . والعالم يتغير دائما . لقد كانت هنالك بعد المعقولية في التعامل مع الاشتراكيين الاسرائيليين امثال بيريس ورابين الذي دفع حياته ثمنا في طريق البحث عن حل دائم . متي سيتصرف السودانيون بتريث وتقييم موضوعي للحالة السياسية بدلا من التشنجات والتسرع . اقتباس...... من موضوع السيد عبد الرحمن لم يخطئ في التعاون مع اسرائيل
الشعب السوداني كان مغيبا ولا يزال مغيبا وكل شئ يحدث في الظلام . واتباع الطائفية لا يحبون الضوء انهم مثل الخفافيش . الاستقلال لم يأتي به احد . لقد قرر استقلال كل المستعمرات في مؤتمر نيوفاوندلاند بين رئيس الوزراء البريطاني تشيرشل والرئيس الامريكي في 1942 . ودعمت امريكا الحلفاء وقرر فتح كل الاسواق ووضع حد للاستعمار والحماية . وفي موتمر يالطا في البحر الاسود بين استالين وتشيرشل وروزفلت في قبل نهاية الحرب بشهور قرر استقلال كل المستعمرات ودعمت امريكا الاتحاد السوفيتي بالعتاد والسلاح خاصة الدبابات الامريكية . قال البريطانيون بعد استلام الاشتراكيين للسلطة في بريطانيا للسودانيين ..... في ظرف 10 الى 15 سنة ستجلسون في هذه الكراسي وستحكمون بلدكم .كل المعركة السودانية كانت ، من يسيطر على الشعب السوداني .المصريون دفعوا 10 مليون جنيه من الفلوس التي صادروها من الاقطاعيين والملك الخ . والازهري ,, بطل الاستقلال ,, لم يكن يؤمن ابدا بالاستقلال . والسيد عبد الرحمن كان يريد ان يكون ملكا على السودان . ولكن بعد ان استلم السيد علي التقرير الطبي الذي كتبه الطبيب السويسري دي شوزوان .. وان السيد عبد الرحمن سيموت فى فترة قصيرة قام الدكتور وزير الصحة الاتحادي امين السيد بترجمة التقرير للسيد علي . وتأكد للميرغني ان المهدية الثانية لن تحدث ، نفض يده من الازهري وكان ما عرف بلقاء السيدين . وظهر ثوب نسائي اسمه لقاء السيدين بعد الثوب المشهور ازهري في المطار . وصار عند حزب الامة والديمقراطي الاغلبية . وسارع الازهري باعلان الاستقلال . وسحب البساط من تحت اقدام السيدين . وحقد المصريون على الازهري . ورفض بابكر عوض الله تأبين الازهري في مايو لانه حسب فهم المصريين وناصر قد خانهم . ..... مسكين السودان . السيد عبد الرحمن استلم الجنيهات الذهبية من الامبراطور الذي كان يخشى المصريين ، ومع الانجليز والاسرائيليين ، للوقوف ضد ابتلاع المصريين للسودان . اقتباس من موضوع السيد عبد الرحمن لم يخطئ في الاتصال باسرائيل . الدعم من اسرائيل وبريطانيا حدث عن طريق اضافة المساعدات لثمن
صادرات دائرة المهدي . . في وثائق المخابرات الاسرائيلية والتي نشرت اخيرا, هنالك نجد في Middle eastern studies, volume 28, No 2, April 1992, the sudan and israiel an episode in bilateral relation, Gabriel R. Warburg يمكن ان الخص الآتي السيد عبد الرحمن والصديق المهدي ومستر بول اشر مسؤول العلاقات العامة لحزب الامة في لندن. اسرائيل حاولت في مارس 1954 ان تهز المقاطعة العربية . وكأن السودان هو الحلقة الضعيفة في السلسلة والتي يمكن كسرها بطريقة سهلة نسبيا. السيد مردخاي غازيت السكرتير الاول في السفارة الاسرائيلية اتصل بالسيد وليام موريس في القسم الافريقي لوزارة الخارجية البريطانية. تجارة السودان مع اسرائيل كانت في طريق واحد . فإسرائيل كانت تشتري من السودان وكان اغلبها مواشي. منعت مصر الطائرات ان تهبط في السودان وفرضت مصر المقاطعة العربية على السودان. وكان هنالك قصة الباخرة الايطالية التي احتجزها المصريون لأنه محملة ببذرة القطن السوداني في طريقها الى اسرائيل. في 1949 كانت مشتريات اسرائيل من السودان 540 الف جنيه استرليني و في سنة 1950 كانت 726 الف. اسنة 1951 كانت 697 الف, 1952 343 الف, 1953 كانت 8 الف فقط. ارجو ملاحظة ان ميزانية حكومة السودان في الاربعينات كانت ستة مليون جنيه. واسرائيل كانت تشتري من السودال ما يعادل اكثر من مليار اليوم.
الحليف الاكبر لحزب الامة كان بريطانيا. لانها رفضت انضمام السودان لمصر. الامة اعترضت لأن صلاح سالم دفع رشاوي ضخمة لفوز الاتحادي ...... مسكين السودان . في شهر يونيو 1954 رئيس حزب الامة حضر الى لندن بصحبة محمد احمد عمر رئيس تحرير جريدة النيل (صحيفة حزب الامة). وفي يوم 9 يونيو قابلوا سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا. ووافق لويد على تسليم مبكر للحكومة المنتخبة ورفض تقديم اي دعم مالي لحزب الامة. لأن هذا الدعم المالي قد يسبب خرابا عظيما للإستقلال . والى الحكومة البريطانية اذا خرج الى العلن. والحكومة البريطانية ليس عندها امكانية دعم سري كما يحدث في مصر.. وذكر لهم لويد انه حسب تقاريرهم فإن المتعلمين والختمية مع الاستقلال. الا انهم يخافون من المهدية الجديدة .. تم اجتماع نظمه اشر مع اثنين من الدبلوماسيين الاسرائيليين. وقام وفد حزب الامة بإخبار السيد مورس بموضوع المقابلة القادمة. كما بلغوه لاحقا بما حدث في الاجتماع.. ماذا كان يريد حزب الامة من اسرائيل؟..حزب الامة كان يبحث بطريقة يائسة عن حليف. وبالنسبة لهم كانت اسرائيل هي الحل لأن لها نفوذ في لندن وعند الامريكان. وقال حزب الامة انهم يمثلون الاغلبية في السودان. ولكن الرشاوي و ال10 مليون جنيه التي صرفتها مصر ادت للهزيمة. حزب الامة يعتبر اسرائيل هي حليفا لأن مصر هي عدوهم المشترك. واذا قامت اسرائيل بتغيير الراي العالمي في امريكا ولندن والغرب واقنعتهم بأن السودان يجب ان يستقل. فسيقوم حزب الامة بالإعلان على العالم ان وجود اسرائيل في الشرق الاوسط هو عامل ايجابي. كما اكد السيد الصديق المهدي للدبلوماسيين الاسرائيليين ان الجالية اليهودية الموجودة في السودان تناصر حزب الامة. وبعد هذا الاجتماع كان هناك اجتماع لمحمد احمد عمر لوحده مع الاسرائيليين .
اذا تكلمنا عن المساعدات فهناك وثيقة في دارالوثائق البريطانية بتاريخ 6. 7. 1954 رقم 371-18324 يطلب فيها السيد الصديق المهدي مزيدا من المال فيقدم له السيد جيمس بوكر وثيقة باربعة شروط للمساعده في يوم 31 يوليو يوقع عليها السيد الصديق بحروفه الاولى واستلم المساعده.... (خبايا واسرار بشير محمد سعيد رئيس تحرير جريدة الايام
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