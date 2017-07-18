من اخبرك ان اباك ذيب .. بقلم: شوقي بدري

في الثمانينات كانت السيدة ماريا شابة عشرينية ولم ترزق بعد بابنها الطيب . وهي انسانة تغيب في رحلات تأملية طويلة وتفضل عملها وهوايتها كفنانة تشكيلية . في فترة الخمسة اسابيع عندما تذهب السكرتيرة لاجازتها السنوية تقوم ماريا باداء العمل . ولكنها قد تترك العمل عندما تحكم معها .. او تتضايق من طلبات احد السودانيين خارج نطاق المعقول . جملتا تتكون من كلمتين ... الى الجحيم ... كانت ولا تزال تقول ان السودانيين عظيمون ، ولكن تصورنا خاطئ في بعض الاحيان . فمثلا نحن نتنازل عن المال بسرعة . والمال هو ما يعض عليه الآخرون بالنواجذ . والشخص الذي نعطيه مالنا بسهولة ، يظن اننا لا يمكن بعدها ان نرفض له طلبا آ خر . ووننفجر في وجه من تنازلنا له عن مالنا بسهولة بسبب طلب صغير نعتبرة نحن سخيفا . وغلطتنا اننا لا نعرف الحدود نندفع في التقديم ، وفي بعض الاحيان بدون ان يطلب منا . والغلط غلطنا .لقد قال الاخ مامون عوص ابو زيد مهندس مايو الاكبر طيب الله ثراه وهو ود سوق مدردح ... نحن نباغ في الاهتمام بالآخرين كشي طبيعي عندنا بغض النظر عن اهمية الشخض او عدمها . ولكن الآخرون يفسرون هذا كنوع من مركب النقص فينا . الانقاذ تريد ان تقف في الحياد في صراع اهل الخليج . وهذا هو المطلوب . ففي النهاية العرب لا ياقبلونا تقبلا كاملا . ولهم الحق فنحن السودانيون لا نتقبل تدخل الآخرين في امورنا الشخصية . ففي موتمر المغرب الذي تلى مؤتمر الخرطوم ، شارك الازهري في لقاء رؤساء الدول ، الا انه تحكر في اجتماع رؤساء الوزراء . ورفض الخروج . وحدثت مواجهة بينه وبين المحجوب . فاسرع البعض لناصر لكي يتدخل . رفض ناصر وقال ان السودانيين لا يقبلون تدخل الآخرين في شؤونهم . فعندما كان يسكن في اشلاق عباس في الخرطوم مع عبد الحكيم عامر شاهد سودانيا يحطم اسنان سوداني آخر امام سينما كوليزيوم ، فتدخلا . فقام المعتدى عليه بوصفهم بحلب ورفض تدخلهم في شأن سوداني . هذا الحادث معروف في السودان ولقد اورده الاستاذ عبد الرحمن مختار في كتابه خريف الفرح . فلنترك العرب في حالهم . انحنا الفينا مكفينا . لقد قدم البشير ارواح ودماء الجنود السودانيين ، وماتوا في اليمن . ... عيان ويرضع في ميت ... الشعبان اليمني والسوداني هم الاحوج للمساعدة . وبغض النظر اذا كان ارسال السودانيين بسبب الاجر المدفوع ، او للدفاع عن السعودية . فالسعودية على اقتناع تام بأن السودان في جيبهم . فمن الممكن ان ملايين السودانيين يعتمدون على دخول المغتربين في السعودية . والسودانيون يحاولون بكل الطرق ان يقنعوا انفسهم قبل العالم بأن اصولهم من الجزيرة العربية . بالرغم من ان عد السودانيين اكبر من عدد السعوديين . اذا السودان لن يرفض للسعودية طلبا . السؤال المحير هو لماذا لم يمارس السودان الحياد في امر جلل مثل ارسال جنوده لقتل اليمنيين بدون تردد . واليمنيون هم الشعب العربي الاقرب الينا . ومن العادة ان نلتصق ببعضنا في الغربة بطريقة اخوية او بالفطرة . والآن عندما يطلب من الانقاذ ادانة قطر ، يستدعي البشير شعار الحياد لانه لا يريد ان يكبر الخطب وتوسيع الفتق بين الاخوه . ياكلوا الراس ويخافو من العيون . واظن ان السعوديين يعتبرون السودانيين ناكرين للجميل الآن .، ويرددون قول زهير بن ابي سلمى من يجعل المعروف في غير اهله يكن حمده ذما عليه ويندم البرلمان والحكومة والكثير من الشعب السوداني غاضب على تصريحات احمد بلال وهذه من المحن السودانية . ما هو حزب احمد البلال ؟ انه الحزب الاتحادي . ونحن منذ طفولتنا نرفع هذا السؤال . الاتحاد مع منو وليه وعشان شنو . ولمن الولاء ؟ الكثير من اعضاء هذا الحزب ولاءهم لمصر ومصر . ويحلمون كل الوقت بالاتحاد مع مصر ويسوقون للقومية العربية . طيب احمد بلال ده ما غلطتوا . انه رجل مصر . ماهي الغرابة في ان يقول ما يقول وحسب فهمه فلتذهب حلايب واهل حلايب في مليون دهية . ان ارض الكنانة ومصر ام الدنيا لا يعلى عليها . وبعدين اين سمكر الحزب الاتحادي ؟ الم تتم سمكرته في منزل محمد نجيب في اكتوبر 1952 وبفلوس مصر وحقائب صلاح سالم المتخمة بالبنكنوت ؟ نجح الحزب الانحادي في فترة شهور من اكتساح الانتخابات الاولى . حزب صنع في مصر او ميد ان ايجيبت هل سيكون ولاءه للكونقو . والبشير لمن لملم ناس الاتحادي والميرغني صاحب الاستثمارات الضخمة في مصر هل سيقيفوا مع اهل حلايب ؟؟ ديل عايشين معانا لكن الولاء خارج الوطن . ان علي السودانيين ان يرددوا كلام البدوية وهي تندب غنمايتها . بقرت شويهتي وفجعت قومي وأنت لشاتنا ابن ربيب غذيت بدرها ونشأت معها فمن أنباك أن أباك ذيب إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب انتو ما عارفين الارضة ليه ما بتاكل الصنط ؟
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