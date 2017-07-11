ارجاع سويدية من امريكا ... لانها كانت في السودان .. بقلم: شوقي بدري
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قالوا حلم الجعان عيش . وعيش يا دحيش لحد ما يقوم العيش . الحكومة الكيزانية تتوقع رفع العقوبات . صحيفة يونشوبينق بوست صدرت بتاريخ 9 يوليو 2017 بجبر الاستاذة ايلا لوندستريم سويدية كاملة الدسم . وهي زراعية . مشكلتها هي انها كانت في السودان بسبب تحضيرها لدرجة الماجستير . وتعيش الآن في زامبيا . وكانت في طريقها لتنضم الى بقية الاسرة للاحتفال بعيد ميلاد امها التي تكمل الستين عاما ، في الاسكا ... ما عارف السويديين ديل محل ما يطيروا بيكوسوا التلج ليه ؟. وبعد طيران لمدة 19 ساعة ارجعت بسبب قانون الارهاب ، فلقد كانت في دولة ارهابية وكل من دخل السودان في فترة الخمس سنوات الماضية فهو مشتبه . وغندور يتغندر ويفكر في رفع العقوبات . غير رفع نائب الفاعل ما حتعرفوا رفع تاني .ويقول ما قاله رئيس الوزراء البريطاني تشمبرلين بعد الرجوع من اتفاقه مع هتلر وهو يلوح بالاتفاقية .... لقد اتيتكم بالسلام . واكتسح هتلر تشيكوسلوفاكية واحترقت اوربا والعالم ، وفقدت البشرية 59 مليونا من البشر .
ابني فقوق نقور بدري . طب علية اثنان من رجال المخابرات الامريكية في مسكن الطلاب في لوسانجليس . كان يقول لي ... كان شكلهم ينطبق علي ما يشاهده الانسان في الافلام . وبدا الاستجواب لفترة طويلة ، فهم قد حضروا خصيصا من واسنقطون . وفقوق مولود في السويد ولكن الوالدان من السودان بالرغم من الجوازات السويدية . وهذه تهمة كاملة . وكانت الحادثة قبل فترة بسيطة . واخيرا اخبروه بأنهم كانوا يراقبونه لمدة طويلة ويجمعون المعلومات عنه من زملاءه الخ وعرفوا انه ليس بارهابي . ولكنهم مطالبون بالتأكد ففي موضوع السودان لايتركون فرصة للخطأ . والغريبة ان فقوق الوحيد من اولادي العديدين يميني التفكير ويعتقد ان الاشتراكية خطا كبير وبشيد بامريكا وسياستها . واخواته واخوانه يتمنون له الشفاء فقط . ولكن كونه سودانيا فهو متهم . لو ما الشديد القوي في زول عاقل يمشي لاجئ للسودان اليوم . وقالوا رضيت بالهم والهم اباني . لقد اعطي الجنوبيون مهلة اسبوع لمغادرة منطقة كوستي . وفي الضعين قد تم طردهم . والسودانيون اليوم في بلاد لا تلهث فيها الكلاب . واقتصاد السودان يعتمد علي حوالات المغتربين . محم محن .... ومحن . لقد كان الشماليون منذ الثلاثينات في كل ركن من الجنوب . وفي الاربعينات سيطر الشماليون على اقتصاد الجنوب وكانوا الطبقة الاعلى . وفي كل مدينة جنوبية كان هنالك حي للشمايين هو الاكبر والاغنى والاجمل . ولم يعترض الجنوبيون . والآن يحرم الجنوبيون من الفضاء ومشاركة العقارب والثعابين السكن . واليوم هنالك مئات الآلاف من الشماليين في الجنوب . وبعض القبائل مثل السليم والصبحة ونزي من النيل الابيض مستقرون في اعالي النيل . وبعد الخريف ستتدفق سيول من الشماليين وقطعانهم وبعد عبور نهر كيير سيسكنون في شمال بحر الغزال والوحدة الخ . نحن شعب فيه اكثر من الجاهلية . لماذا تفتحون بلادكم ودياركم لمن يتعاملون معكم بتعالي وبعض الاحتقار؟ هل هو مركب نقص ؟ لقد كتبت وقلت انني على اقتناع ان الجنوبي اقرب الي من من يحمل وثيقة بأنه من قريش . وليس لي صديق او جار ، صهر ،زميل دراسة من قريش . ولكن لى آلاف الاحباب من الجنوبيين . فالله صبحانه وتعالي لا يعتبر القرشي خيرا من الجنوبي فقط لانه قرشي . ومن الافراد الوحيدين الين تعرض لهم الفرآن بالشتم كانوا من قريش والاسلام ليس دين العرب انه دين البشرية . ولقد اثبتت الاحصائيات في بداية الادارة البريطانية ان 5 % من سكان امدرمان من الدينكا . اظن ان الرقم قد ارتفع اليوم بسبب سهولة المواصلات والتواصل ولنقل انه 8 % فقط وهذا بخلاف اللذين في دمائهم بعض الدماء الدينكاوية مثل السيد عبد الرحمن مثلا . هنالك مئات الآلاف في امدرمان من الدينكا فقط . ويقولون ان الجنوبيين قد اتو بالكوليرا . لقد تدفق مئات الآلاف الي امدرمان في مجاعات الثمانينات لماذا لم يتعرض لهم اي انسان بالطرد وبعضهم قد استقر في امدرمان . مرحبا بالجميع . لقد قال المحرش احمد البلال ان السودان ليس ببلد طارد لان فيه 4 مليون لاجئ . اذا لماذا تطردون احبتنا من الجنوب . في بداية الخمسينات وانا طفل صغير شاهدت مشهدا في امدرمان لم يترك ذاكرتي ابدا . لقد كان البوليس يسوق اهل غرب السودان وجنوب كردفان الي نهر النيل بطريقة مزلة . وكانوا يجبرونهم على حلق شعرهم ويغسلونهم بالفنيك ويرؤشون عليهم الدي دي تي . وكان بعض الرجال الصغار يصفقون وبسخرون منهم ويغنون... حداد زينو وبالفنيك رشو. وهم يعرفوم ان اسوأ شئ هو ان تصف ابن الغرب بحداد . وصارت كلمة جنا حداد عند الكثيرين صفة يعرف بها ابناء الغرب . عندما كتبت رواية الحنق وانا في الثامنة عشر كانت الحادثة راسخة في راسي . والرواية تتعرض للشوفينية والعنصرية في المكان الاول . وفي صفحة 184 نجد . اقتباس كانت هنالك مظاهرة فلقد تجمع بضع عشرات من الناس في بقعة واحدة بينما كان هنالك بقية في الماء ومجموعة صغيرة من رجال البوليس . وعندما اقترب منهم مصطفى استطاع ان يميز ما لا يقل عن خمسة عشر شخصا داخل الماء . واخبره شكلهم واجسامهم القوية ولونهم الآبنوسي انهم من ابناء النوبة الذين يتركون جبالهم البعيدة طلبا للعمل في المدينة .
لم يستطع مصطفي ان يفهم في بادئ الامر لماذا كان يدفعهم رجال البوليس بتلك القسوة مستعملين اعقاب بنادقهم بينما قام بعض رجال الصحة برش مسحوف ال د د تي على اجسامهم مطالبين اياهم بغسل اجسامهم . ورجال البوليس يقفون بالمرصاد لكل من يبدي اي نوع من التذمر . واستمرت تلك العملية قرابة الساعة وبدأ واضحا ان محلول الفنيك يثر الاما اقرب ماتكون الى الحرق وبعد ذلك اعطى امواسا للحلاقة وطلب منهم حلق شعور بعضهم بعضا . كل ذلك وسط عاصفة من الضحك والتندر والغناء والضرب على الاكف بطريقة ايقاعية والكل يسخر من العبيد القذرين الذين يحملون كل الامراض من حمى راجعة الى تيفوس ، مما يضطر الحكومة الى اضاعة وقتها وجهدها ومالها محافظة على نظافتهم قبل ان يسمح لهم بدخول المدينة والعيش في المدينة الكبيرة حتى لا تنتقل امراضهم للمواطنيت الآخرين .
وما ان انصرفت تلك المجموعة ، حتى اقبلت مجموعة اخرى من رجال البوليس بصيد اوفر , وارتفع حماس العشرات من الرجال الصغار مصفقين فرحين بالمجموعة الجديدة . لماذا يا ترى يعامل البشر بعضهم بعضا بهذه الطريقة . اذا كانت الحكومة تريد ان تحافظ على النظافة وصحة المواطن فدونها العرب من سكان البادية الذين يأتون الى المدينة فهم عنوان للقذارة فلا يختلف لون ثيابهم عن لون الارض التي يطأونها بافدامهم العارية المليئة بالشقوق . انهم اقذر خلق الله قاطبة , اما ابناء النوبة فليس هنالك من يفوقهم اناقة واهتماما بالنظافة حتي السادة انفسهم . وبالرغم من دخلهم الصغير يعرفون كيف يبدون بمظهر يثير حفيظة الجميع ، فلهم ذوق جيد في اختيار الثياب والالوان ينعدم عند السادة . نهاية اقتباس بعد اكثر من ستين عام عندما شاهدت تلك الحملة الكريهة تعود التمثيلية بطريقة ابشع . قديما كانوا يحاولون معالجة المشكلة . انهم اليوم ينكرون انسانية الآخرين . في بعض الاحيان يحس الانسان بالخجل لانه سوداني .
http://i.imgur.com/cPGnEOa.jpg السيدة ايلا لوندستريم التي منعت من دخول امريكا
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