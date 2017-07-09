محن البشير ... ومحن عالمية .. بقلم: شوقي بدري

عندما كان الفريق طه متربعا على عرش السودان بسبب هبالة البشير كتبت موضوعا تحت عنوان قبل سقوط القلعة . اقتباس من الشخصيات التي اعجبت بها في التاريخ القديم وكتبت عنه، هو محمد كوبرولو عميد اسرة ,, كوبريلي ,, التي سيطرت علي الحكم في تركيا التي كانت اكبر امبراطورية . وكان منهم القواد والوزراء ورجال المال الخ . اذكر انني قرأت ان الاسم كوبرولو يشير الي الكوبري الذي كان في المدينة التي اتي منها الصبي الفقير لكي يعمل في مطبخ السلطان العثماني في القرن السابع عشر , وبدا بتقشير البصل . وبسبب ذكاءه ومؤامراته وثقة السلطان وحريم السلطان صار اقوي رجل في اكبر دول العالم . يمكن الفريق طه يرث البشير ؟؟ ايه المانع ... ؟ مش ابوه البشير والحكم اليوم قيصري والدليل اسرة البشير ؟. ايه حكاية الاولاد البستلموا بيوت الحكام ؟ غسان رحمة الله عليه مش كان مستلم بيت المحافظ بتاع الخرطوم . ودور في البلد سف وقرش . وبعدين ضحوا بيه لمن خافوا من انه يتكلم . طه يبل راسه . فليفكر في جعفر البرمكي وزير هارون الرشيد الخليفة العباسي. لقد اتهم بعلاقة بالعباسة شقيقة هارون الرشيد ، وسيطر البرامكة علي الدولة وصار يضرب بهم الي اليوم المثل في الكرم . وخاف الرشيد علي حكمه . ونشط مسرور سياف الخليفة وتدحرجت رؤوس البرامكة . وكانت العباسة مزواجة . مات من تزوجتم بعد فترة . وقال الشاعر ابو نواس ... لا تقطع راسه ...زوجه العباسة . نهاية اقتباس . المؤلم ان البو البشير لم يستطع ان يقرأ الحال . فطه قد يكون ماكرا وذكيا لكن تجربته محدودة ومعرفته بالسلطة والسياسة العالمية متدنية . وجعلنا هذا اضحوكة للناس . بعد ان كان حكامنا يصيبون الآخرين بعقدة النقص ، فهم الخطباء المفوهون والعلماء الاجلاء والعفيفون الذين لا يمكن شراءهم ولا يتنازلون عن كرامتهم . وجعفر نميري بالرغم من خرمجته كان يفرض شخصيته وقيمه السودانية . ولقد لطم هيكل على تطاوله امام السادات وغير السادات . ولقد اسكرت السلطة المفاجأة طه وغير طه . الثروة اذا لم تأتي متدرجة والسلطة كذلك تدوش الانسان . ولا يستطيع التعامل معها . وهذه مشكلة الجهلاء والجياع من الكيزان . وعندما قلت ان علي طه ان ,, يبل ,, رأسه كنت متأكد جدا من انه سيطاح به آجلا او عاجلا . وحميدتي سيطاح به مثل الآخرين . والبشير سيطاح به او سيهمش . انها سياسة عدم الشرعية ،المرجعية والمعقولية . وعندما يفتح موسم صيد الحبار لا تستطيع الحبارة ان تتخفي كنسر . ان صيد الكيزان قد بدأ . السلطة لا تعرف ,, الخوة ,, فكما اذكر ان لم تخني الذاكرة ان الخيزران زوجة المهدي قد ضحت بابنها واغتالته بواسطة الجواري لانه رفض اشراكها في الحكم وهمشها وصار ابنها هارون الرشيد خليفة للمسلمين . وهنالك قصة ابناء هارون الرشيد المامون والامين ، اذ قتل الامين المامون . والكثير من اغتيال الابن لوالدة او الاطاحة به كما في الدوحة . والملك فيصل اطاح وشرد اخيه سعود واستقبله ناصر ككرت ضغظ بالرغم من ان سعود قد دفع 5 مليون لاعتيال ناصر ، الذي قال ضاحكا لسعود ... اذا اعطيتني تلك المليونيرات لانتحرت . . هل يظن البشير انهم يضعون له قيمة ؟ وحتى كبار الساسة السودانيون يعانون من الطيبة والسذاجة . لقد اعاد المحجوب الحياة لناصر بعد غلطة ناصر المميتة في حرب 1967 فلقد رفض سماع نصائح المحامي الباريسي الداهية الحبيب بورقيبة رئيس تونس ، بأن اسرائيل خلقت لتبقي فلتقبلوا بالحاصل . فالجيوش العربية القادرة علي بعض المواجهة لم تزد في 1948 عن 55 الف جندي لم يغادر اغلبها اراضيه لانه كان يحمي الحكام . والغرض من هذه الجيوش هو المحافظة على الطغاة وليس الحروب الخارجية . وكان عند اليهود 100الف جندي مقاتل وهم متمترسون . والجندي المتمترس يعادل عدة جنود مهاجمين . وكان ضياع فلسطين . وكانت حرب 1956 والتي خسرها المصريون . ولكن لان ناصر كان وقتها من بيادق امريكا فلقد طردت امريكا اسرائيل وفرنسا وبريطانيا من مصر بتهديد قوي . كانت امريكا تريد الوقوف امام المد الشيوعي في الشرق الاوسط وافريقيا ، وناصر كان فرس الرهان لدرجة ان امريكا كانت تقول للبريطانيين الذين ناصروا استقلال السودان .... لماذا تفكرون في عشرة مليون من النيقر ؟ اتركو ناصر يحكمهم . وفي 1967 اعطي السودان المصريين قاعدة وادي سيدنا واتت الكلية الحربية المصرية لجبل الاولياء . وكانت القوات المصرية على استعداد لحماية انقلاب مايو في حاله وجود مشاكل في الاستلام . وافرغ المغاوير المصريون السوق من البضائع التي اشتراها السودان بالعملة الصعبة . واخيرا وعد ناصر المحجوب بمكافأة علي بطولته واحضار 150 مليون جنيه لمصر من السعودية الكويت وليبيا وكان هذا مبلغا ضخما وقتها . وبعد بلع فلوس ليبيا نظم ناصر انقلاب القذافي . وكان انقلاب مايو للقوميين العرب بمساعدة الشيوعيين الامميين الذين يعادون القومية . واصلح الشيوعيون الخطا بكارثة وهي انقلاب هاشم العطا . والشيوعية لا تقبل بالانقلابات . فالثورة هي عملية تفاعلية طويلة وليست حدثا . واتي الشيوعيون بالاسوأ من القوميين العرب ... انهم البعثيون . محن محن ومحن . البشير الديك ... يكشنوا في بصلته وهو يعوعي . السعودية لها حساباتها الخاصة . ومصر تعتبر السودان ناقتها الهاربة وقد اتى وقت حلبها . والجميع يتعاملون مع السودانيين كما قال ابن المقفع عن السود.... بهائم هاملة . والدليل قديما ان رجل وعميل السعودية عمر محمد الطيب قد اطلق سراحه بواسطة الترابي . وذهب عمر للمخابرات السعودية وعمل كموظف مخابرات وامن في السعودية واليوم يذهب طه لمخدمه السعودية وبحلة جديدة هي الجنسية السعودية . والبشير لا يستطيع ان يتكلم . فلقد قبض وسيقبض ثمن المرتزقة السودانيين الذين ارسلهم لليمن المسكين . السعودية قد دعمت الكيزان وحزب الامة في فترة نميري . وعمر نور الدائم كان يسكن لسنين في منزل الكوز احمد عبد الرحمن في السعودية . واستوعبت السعودية عميلها عمر محمد الطيب نائب النميري وعمل في الامن السعودي . ولم يستطع الصادق وغير الصادق ان يقول بغم . فنحن كما قال ابن المقفع الذي لم يكن عربيا . ولكن هذه المرة قد تمادت السعودية ... احرش وتخين . لقد اعطت عميلها طه التابعية او الجنسية ، ونصبته مستشارا بعد ان ,, عصرت ومصرت ,, كل المعلومات الاستخبارية . وبعد انهيار مايو استضافت مصر النميري الذي كان مطلوبا . ورفضوا تسليمه لأن السودان لم يتجرأ علي المطالبة به . واليوم يطالب المصريون بتسليم المعارضين . وهم قد استضافوا الشاة والملك سعود الخ . البشير لا يريد ان يعرف ان الغرض هو القضاء التام علي الكيزان . والبشير محسوب على الكيزان . المطلوب منه اكمال مشروع معين وسيذبح الديك في الوقت المناسب او يوضع في قفص صغير . وقد يكون ذي ديك البطانة ماعارف حاجة دخلوه السوق مدلدل ورجعوه مدلدل ؟ هل تستطيع اخيب وابلد حكومة في العالم ان تفلح في فرض عقوبات على نفسها مثل الانقاذ ؟ يتحدثون عن رفع العقوبات . وبكل سخف قد اشتروا السرج قبل الحصان . انتم يا سادتي لم تستطيعوا من ادارة اتحاد كرة ناهيك عن سياسة عالمية . لاول مرة يطرد او يجمد السودان من المشاركات العالمية في الكرة او التيوة كما كان يقول اهلنا قديما . ليس هنالك قاع لسقوط الكيزان . نحن نشتكي دائما لعدم معرفة المصريين للسودان والسودانيين . ولكن السودانيون يجهلون العقلية المصرية . ويتعاملون مع المصريين ببلاهة . المصريون والهنود والصينيون ليس عندهم احترام او اهتمام بالآخرين . ولا يهتمون حتي باهلهم والمواطن البسيط في هذه الدول يداس ببساطة . ومن يصل للسلطة او الجاه يمارس البلطجة على الآخرين . ولا يزال الكثير من السودانيين يعتبرون ناصر نبيا . وناصر ديكتاتور مكن جماعته من رقاب الشعب المصري . من الامثلة البسيطة ان صديق ناصر وحبيبه ومن شاركه السكن في اشلاق عباس في الخرطوم عبد الحكيم عامر قد استولي علي الممثلة الحسناء برلنتي عبد الحميد وله ابن منها اسمه عمرو . وكان متزوجا في نفس الوقت وله اطفال منهم جمال عبد الحكيم . وعندما كان الجنود المصريون يموتون والطائرات المصرية تقصف وهي جاثمة في المطارات كان المشير في جلسة ,,سلطنة ,, مع الممثلة . جمال سالم بعد ما عرف بالثورة ، طلب من الملكة فريدة الزواج به فقامت بطرده شر طردة . وانفتحت عليها ابواب الجحيم . ونفس الشي حدث في السودان بعد ان استلمت المخابرات المصرية السودان في بداية مايو . وبعد التأميمات التي فرضتها مصر مثل الاتحاد الاشتراكي الخ كان الاخ محمود حسيب وهو ابن عمة توأم الروح بله مسئولا عن التعويضات . وبدون محمود حسيب لما نجحت مايو لانه هو من خدع الجنود وقال لهم ان الانقلاب هو انقلاب اولاد النوبة . وكان الجنود يفشلون كل الانقلابات لانه لا مصلحة لهم . والغريبة ان محمود حسيب بالرغم من انه من النوبة الميري في كادوقلي كان قوميا عربيا وحكم عليه بالسجن وارسل الى زالنجي لاشتراكه في انقلاب القوميين العرب في 1959 فنحن شعب انتيكة نخدع انفسنا بالعروبة ولا نقبل بسودانيتنا الرائعة . وصار محمود حسيب يساوم بعض بنات الاسر الكبيرة . وانتهي به الامر مقتولا في مكتبه في شركة الاخشاب بعد ان افل نجمه . وهذه احدي بركات المخابرات المصرية. شقيق جمال سالم هو صلاح سالم الذي اشتري انتصار الحزب الاتحادي بالفلوس في الانتخابات السودانية الاولي . بما ان رب البيت كان للدف ضاربا فلقد سيطر رجال المخابرات على البلاد والشعب المصري . صلاح نصر كان على رأس المخابرات المصرية ونديم عبد الحكيم عامر ومن محنه انه طلق اعتماد خورشيد بالقوة من زوجها ودخل عليها في نفس الليلة بزواج عرفي . يا لبؤس الحاكم وبؤس المأذون المكلف بالمحافظة على العرض . بعد انتحار عبد الحكيم حكم علي صلاح نصر بالسجن 15 سنة . وتواصلت المحن ... مدير مكتب عبد الحكيم علي شفيق انتزع المطربة مها صبري . واعجب عبد المنعم ابو زيد سكرتير المشير بالممثلة الحسناء سهير فخري وعندما عرف انها متزوجة من الكاتب والمؤلف والمحامي محمد كامل حسن الذي رفض طلاق زوجته ، تم اعتقاله ووضع في مصحة الامراض العقلية وطلقت زوجته وتزوجها سكرتير المشير وبقي زوجها في المصحة بقية حياته . ولا يزال البعض يطبل لناصر ويريد اعادة الناصرية في السودان منهم المحامي ساطع شفاه الله . الم يقرأ هؤلاء التاريخ المعروف والمطروح في الشارع المصري ؟ ربما نحن صم بكم ومن العميان . يقولون ان ناصر كان عفيفا لا يهتم بالترف والمال الخ . والتوضيح نجده في كتاب افلاطوم الطاغية . ويقول ان هنالك نوعان من الطغاة احدهم يعيش في نعيم وترف ويجعل من نفسه شبه الاه . والثاني يريد ان يكون اسطورة يظهر التقشف والبعد عن الملذات والطيبات ويقدسه المخدوعون والبسطاء . كان اول اختلاف مع الرئيس محمد نجيب الذي عاش وتربى في السودان وامه كانت امدرمانية من اصل مصري بسبب المال . وكان يفكر كسوداني لحد بعيد ، علي عكس بقية زملاءة الذين اعتبروا البلد غنيمة مثل الكيزان اليوم . لقد اتو اليه بفكرة استلام الجميع 10 الف جنيه لاصلاح الحال ، وله 15 الف جنيه . لكنه رفض ورفض مرتب المشير 1200 جنيه واكتفي بمرتب اللواء 600 جنيه . وارتكب جريمة الدعوة للديمقراطية والحرية !!! والبقية كانت تريد ان تسرح وتمرح في البلد . الموضوع كان ابدال السادة بسادة جدد. لقد قال المفكر الكاتب الطبيب لوكسون بعد احتلال الاوربيين للصين . لقد كنا عبيدا من قبل والآن يحكمنا العبيد . فالحكام صاروا عبيدا للاوربيين . الآن البشير وعصابته عبيد للسعودية والامارات وحتى البحرين .. .. مبروك !
المخابرات المصرية استخدمت الممثلات والجميلات ولا تزال بالايقاع برؤساء ومسئولين عرب . وللجميع تسجيلات . والكثير من السودانيين ضعيفون امام الخمر والجنس . وللمخابرات المصرية تسجيلات وافلام للكثيرين . لا ادري لماذا يعاني السودانيون من عقدة المرأة الفاتحة اللون . فما ان يصيب السوداني مالا او جاها حتي يسارع للزواج بصاحبة اللون الفاتح . ولماذا لا يحدث العكس ؟؟؟ القنصل الاثيوبي المشهور في الستينات الكولنيل ترقي الذي عرفه السودانيين بتركن او سفير جهنم لانه في زمن سطوته وجدت الجثث مدفونة او مطروحة . واجبر السودان لاعطاء اثيوبيا قنصلية في كسلا اسوة بقنصلية السودان في اسمرا الخ .قد اوقع بكثير من السودانيين ، خاصة الصحفيين الذين دافعوا وناصروا القضية الاريترية . احدهم كتب كتابا عن الثورة الاريترية ولقد حطم حياته وحياة البعض المهنية و الاسريه . واصاب البعض بحالات اقرب الى الجنون . فنحن من قبيلة السذج والطيبين . البشير والبقية قد وقعوا في براثن الصينيين . والصينيون لا يرحمون . وهم مثل اليابانيين من تأثر في البداية بالعلم والثقافة الصينية. انهم يا سادتي لا يحترمون ولا يحبون الا بني جلدتهم وكل من هو من غير جلدتهم أكله وكسر عظمه حلال . والصين عندها احساس اليوم ان العالم ضيعتهم . لقد كان في امكانهم حكم العالم قبل آلاف السنين ولكنهم اضاعوا الفرصة وانكفأ الصينيون وانغمسوا في الطعام والمحظيات والافيون وحياة الدعة والراحة حتي صار يقال ان الصيني لا يمكن ان يكون جنديا جيدا ... بل طباخا جيدا . ويؤمنون بأن العالم مدان لهم عندما استعمرهم الاوربيون خاصة بريطانيا . وهم اليوم قد خرجوا لحكم العالم والأخذ بثأرهم من العالم . والسودان لايعدوا كونه ,, قرمة ,, . لقد فرح السودانيون ورقصوا عندما قال شوينلاي للرئيس عبود ... لقد طال انتظارنا لكم ... وكان يقصد لكي يشكر السودانيين عاى قتل غردون باشا الذي كان من المتنفذين في احتلال الصين بعد هزيمة الصين بواسطة الاسطول البريطاني وتحالف اربعة دول اوربية في نهب الصين . يكفي ان غرامة الحرب التي فرضتها بريطانيا علي الصين تساوي اليوم 60 مليون دولار . وامريكا ترفض دفع 12 مليار دولار لنيكاراقوا قد حكمت بها المحكمة الدولية ضد امريكا . وانتزع الغرب 12 مليار دولار من القذافي بسبب حادث طائرة لوكربي التي اتهمت ليبيا باسقاطها بواسطة المقراحي الذي سلم للغرب والجمت المخابرات الليبية . ونيكاراقوا كانت تطالب تعويضا لتخريب دولة كاملة وليس طائرة فقط . اننا لا نريد ابدا ان نعرف انه في السياسة العالمية عندك صديق وحيد دائم .... انها نفسك ونفسك ثم نفسك . ولكن الانقاذ قد حولت هذا الصديق الى عدو بشع . انهم اعداء انفسهم بسبب تصرفاتهم الغبية وتمكين الفساد . علي عثمان لا يختشي وهو يقدل في مزرعة ومسكنه مساحتهما 7 افدنة ، مايقارب الى 30 الف متر مربع ويقول من حر مالي . ورب العائلة اليوم في العاصمة يبحث عن غرفة وحيدة ولا يجدها واسعار الارض والعقار بسبب المضاربات واللصوص اعلى ثمنا من العواصم الاوربية . وحميدتي يعيش كالامبراطور ويوزع الهبات والعطايا . ويقول البشير انه لا يوجد فساد !! بعد ان احتلت بريطانيا الهند اكبر سوق في العالم وقتها وعرفت بجوهرة التاج البريطاني وصارت الملكة فكتوريا امبراطورة . وتصرفت شركة الهند الشرقية في الهند كضيعة . وكسبت اموالا طائلة من بيع الافيون الهندي للصين . بعد التخلص من الاحتلال المنشوري للصين اراد الصينيون اصلاح بلدهم . وكانت المعركة بتعاليم هونق فين . فمنعوا ربط الاقدام للنساء الذي كان يشوه الاقادام ويجعلهن قليلات الحركة ويصرن محظيات الخ . كما حاربوا الشذوذ الجنسي المنتشر والدعارة والمقامرة وادمان الافيون الذي طحن الشعب الصيني . ولم ترض بريطانيا وقف ارباحها من الافيون ، واعلنت الحرب علي الصين في حالة تخجل منها البشرية الى اليوم . وتقدمت مئات السفن الحربية ودكوا حصون الصين واظن ان الجنرال كان البريطاني سيمسون . كان هذا في 1841 . وانتزعت بريطانيا شانقهاي وكانتون وبنوا الشركات والمخازن الضخمة واتي المبشرون وبنيت الكنائس واليوم عدد الصينيين المسيحيين يفوق عدد كل البريطانيين .... حوالي 70 مليون . وفي 1865 اسس بنك شانقهاي الذي هو اليوم من اكبر بنوك العالم . واجبرت الصين علي استيراد الافيون ... عاشت الديمقراطية والحضارة الغربية !! عندما انتفض الصينيون في 1853 واسقطوا حكومة نانكينق وكانت ثورة المزارعين وتدخل الاوربيون ضد الحرية وطحنوا الثوار ومات عشرات الملايين بالجوع والمرض والحروب . والصينيون لا ينسون !! وقال آخر الثوار قبل اعدامه ... اشتروا احسن المدافع من الاجانب واصنعوا مثلها وعلموا الحرفيين . والغريبة ان الصينيين هم من اكتشف البارود . واليوم قد نفذ الصينيون نصيحة الثائر المشنوق . وصارت لهم احدث الاسلحة وصاروا قوة نووية . واقتصادهم يتقدم ويبتلع . من الخطأ ان نفكر في ان الصينيين او الهنود او اي دولة هي حبيبتنا وستضحي من اجلنا . اذا سمحنا للآخرين فسيبتلعونا وهذه ليست غلطتهم فنحن من فرطنا . وقديما كنا نحن الافارقة نحسب ان الصين هي الام والحليف الموعود . واطلق بعض الرفاق اسم ماوعلي اطفالهم منهم الاخ حبيب التانزاني الذي يكتب خطب رئيس تانزانيا . والاخ الجنوب افريقي كونت بدرسون . ولكن نحن الافارقة يجب ان نخوض معاركنا بدون الاعتماد على اي جهة . خلال ثورة البوكسرز كان الالمان واليابانيون في الشمال وتحالفوا مع الاوربيين وسحقوا الثورة . وفي 1912 طرد الامبراطور بتدخل الاجانب وكان حزب الكومنتانق ورئاسة صن يات صن واستمر استغلال الصينيين والسيطرة عليهم لدرجة ان الناس كانت تبيع اطفالها ومات الناس بسبب المجاعات والامراض . ويحكي الصينيون ويكتبون عن تعاستهم وشفاءهم مع الاجاني والاحتلال . . وقبل الحرب العالمية احتلت اليابان مناطق شاسعة في الصين وصار الامبلراطور الصغير العوبة في يدهم وتحت تصرفهم . لم لم يساعد وصول شيك كاي شيك خليفة صن يات صن قي تخفيف وطأة الظلم بل لقد صار العوبة في يد الامريكان الذين تمددوا في الصين اخيرا . وفي الحرب العالمية الاولي اوقف البريطانيون زحف الالمان بحفر الخنادق وقد كان طول تلك الخنادق كافيا للدوران حول الكرة الارضية . واثبت الالمان واليابانيون انهم بسب انضباطهم جنودا افضل من الجميع . وسخر البريطانيون 100 الف من الصينيين لحفر الخنادق وعدد يكاد يماثلهم من الهنود . وبالرغم من الظلم فأن ذهاب الصينيين والهنود لاوربا قد ساعد في فتح اعينهم ونفس الشئ حدث لنا نحن الافارقة في الحرب العالمية الثانية . واتت ثورة الشيوعيين والوطنيين بقيادة ماوتسي تونق . وحاربهم شيك كاي شيك بضراوة الي ان هزموه واسروا واجبروه على التحالف معهم لطرد اليابانيين . وبعد نجاح الثورة تراجع شيك كاي شيك لجزيرة فرموزا التي صارت جمهورية تايوان . وكانت مسخرة اعطاء تايوان 20 مليون نسمة الحق في تمثيل الصين في الامم المتحدة وحق القيتو الخ . ولم تنتهي هذه الفضيحة الا في السبعينات بعد زيارة نيكسون للصين مرتديا معطفا احمرا يمثل الشيوعية . الصينيون لم ينسوا ولن ينسوأ انهم يريدون نصيبهم في الدنيا . وهم لا يرحمون وسيستغلون وسينهبون جزاء الظلم الذي وقع عليهم . ان اكثر البلاد فاشية هم الهنود ولهم تنظيبم فاشي اسمه آي آي آر له اكثر من 30 مليون عضوا . ومن العادة ان يكون وزير الدفاع منهم . لقد اورد الاستاذ الصحفي الكبير عبد الله رجب صاحب جريدة الصراحة . انه في رحلة في سنجة قد شرب بكوز التاجر الهندي فقام الهندي بتكسير الكوز . ولقد قتل المسلمين فب محطة القطار لانهم شربوا من حنفية المحطة . بالنسبة للهندوس كل شخص غير هندوسي فهو كلب او اقل من الكلب . وبينهم قطاعات من البشر مكتوب عليهم ممارسة الدعارة ومجموعات مكلفين بنقل البراز والاوساخ والبعض مكلفين بحرق جثث الموتى . ويعاملون باحتقار . بشر تحتقر اهلها اتريدونهم ان يحترموكم ؟ فهل نتوقع منهم ان يعاملونا كاخوة ؟؟؟ ان عينا ان نعتمد على انفسنا . وان نكف عن ان نكون تابعين للآخرين . اذا ارادت السعوديون الحرب في اليمن فعليهم ارسال فلذات اكبادهم . بالنسبة لي انا ود امينة فاعتبر الدينكاوي والنوباوي والفلاتي وكل سوداني الاقرب الي من قرشي بشهادة وختم من الامم المتحدة . فمن هؤلاء السودانيين كان الاحباء والاخوة . فلنكف من خداع انفسنا . وانا بعد ان بدأت في كتابة هذا الموضوع اتصل بي ابني مصطفي بدري لانه تحصل البارحة على شهادة بعد الدفع لاكبر شركة للكشف على الحمض النووي ان بعض دماءه نايجيرية . وهذا ما عرفاه من قبل ولقد اثبته البروفسر منتصرابراهيم الطيب الحاصل على الدكتوراة في جامعة كوبنهاجن . ان السودانيين فيما عدى البني عامر والحباب واقليات لا تذكر لها ,, بعض ,, الدماء العربية او .... جي ون . اقتباس ـ بروف منتصر: كل الأدلة الوراثية (وهذا كلام قديم) تُشير إلى أن أصل الإنسان الأول من أفريقيا، ومن شرقها وعلى وجه الخصوص من السودان. أما الإنسان القديم جداً فهو من (إثيوبيا)، أما هجرة العرب (العكسية) إلى أفريقيا فهي حديثة نسبياً تمت عن طريق (سواكن ومصوع)، وهي هجرات قليلة جداً مُقارنة بتلك الهجرات الكبيرة والكثيفة من شمال وغرب أفريقيا إلى السودان. وهنا يجب أن أصحح معلومة مغلوطة ظلت تردد على نطاق واسع وهي ما يُسمى بهجرة العرب إلى أفريقيا (وهذا صحيح نسبياً)، لكن الأصح أن الهجرة الأولى تمت من أفريقيا إلى ما يُعرف الآن بالجزيرة العربية عن طريق (اريتريا) وباب المندب، وليس العكس.. لذا فالعرب هُم تكوين خليط من الأفارقة والآسيويين، وقد أثبت علم الوراثة بما لا يدع مجالاً للشك أن بدو الأردن الحاليين مثلاً يحملون جينات أفريقية
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